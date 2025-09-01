L’annonce choc : Norris n’exclut pas de quitter la F1 après son 1er titre, comme Rosberg
"Parfois il est probablement bon de partir après avoir gagné"
Lando Norris a suggéré qu’il pourrait s’inspirer de Nico Rosberg et se retirer immédiatement de la Formule 1 s’il remportait le championnat des pilotes cette année.
Rosberg a surpris la F1 en annonçant, après son titre en 2016, qu’il quittait la discipline après avoir réalisé son ambition de devenir champion du monde.
Ce fut l’aboutissement d’une bataille acharnée avec son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton, Rosberg s’imposant finalement à sa troisième tentative, après les titres de 2014 et 2015 du Britannique.
Hamilton a ensuite porté son total à sept en remportant le titre des pilotes les quatre années suivantes, mais n’a pas réussi à accroître son palmarès au cours des cinq dernières saisons, ce qui l’a poussé à rejoindre Ferrari au début de cette saison.
Le quadragénaire, cependant, a connu des difficultés depuis son arrivée chez la Scuderia, allant jusqu’à déclarer vouloir retrouver le « plaisir » qu’il avait autrefois à piloter en F1.
Norris comprend les sentiments d’Hamilton, notamment parce qu’il remporte des courses cette année et qu’il doit mener son propre duel avec son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri.
"Lewis a tellement gagné. Il a probablement atteint le titre de meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps. Mais quand on ne gagne plus après avoir tant dominé, c’est difficile…" nous a confié le pilote McLaren F1 à Zandvoort.
"Je profite beaucoup plus de cette saison maintenant, car je gagne, que les dernières saisons où nous ne gagnions pas. C’est simplement parce qu’on aspire au succès et qu’on veut être au sommet. C’est mieux pour tout le monde, quel que soit le sport."
"On est toujours plus heureux quand on gagne que quand on ne gagne pas. Je pense que c’est difficile quand on ne gagne pas. C’est pourquoi, parfois, il est probablement bon de partir après avoir gagné, comme Nico."
"Juste un championnat. Tu n’as rien d’autre à faire ou vouloir de plus. Tu as atteint un objectif et tu vas vivre une vie formidable après."
Interrogé sur sa volonté de suivre Rosberg s’il battait Piastri cette année, Norris a répondu : "Non, je ne sais pas. Peut-être. Je ne serai peut-être plus là l’année prochaine. On ne sait jamais."
