L’abandon de Norris a rappelé l’horreur de la Malaisie 2016 à Toto Wolff

Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, a reconnu que l’abandon de Lando Norris au Grand Prix des Pays-Bas lui rappelait la tristement célèbre panne moteur de Lewis Hamilton en Malaisie en 2016.

Norris a abandonné à Zandvoort à sept tours de l’arrivée en raison d’un problème moteur.

C’est un coup dur pour les chances de titre de Norris, son équipier Oscar Piastri remportant sa septième victoire de la saison 2025.

Norris compte désormais 34 points de retard sur Piastri à neuf manches de la fin.

Il s’agit de la première bataille très serrée pour le titre intra-équipe depuis 2016, année où Mercedes avait vu Lewis Hamilton et Nico Rosberg s’affronter.

Rosberg a finalement remporté le titre, et il a bien été aidé par une panne moteur pour Hamilton lors du Grand Prix de Malaisie 2016.

Hamilton était en course pour une victoire, mais son moteur a pris feu, lui coûtant le titre.

Wolff a été interrogé sur la panne de Norris et les parallèles avec l’abandon d’Hamilton en 2016.

"Comme vous le dites, la panne de Lewis en Malaisie lui a coûté 25 points. C’était l’horreur. C’est un peu ce que ça m’a rappelé avec Lando. C’est déchirant pour lui."

"La différence, c’est peut-être qu’il reste neuf courses, donc 225 points à récolter. Et les points des sprints. C’est certainement un coup dur pour le championnat, mais pas impossible. C’est difficile à encaisser par contre c’est sûr."

Mercedes a rencontré des problèmes de fiabilité cette année au sein de ses équipes clientes. McLaren a identifié son souci et l’a relié au châssis, peut-être au niveau du refroidissement selon quelques indiscrétions.

Wolff a déclaré qu’il n’y avait pas de corrélation claire entre les différents problèmes.

"Non, ils étaient différents. Dans leur cas, nous ne savons pas encore exactement. Nous savons qu’il s’agissait d’une fuite d’huile, mais indépendamment de cela, c’est dommage de perdre une voiture ou de voir une voiture abandonner alors qu’elle se bat pour le championnat dans des circonstances aussi serrées."

"Peu importe que la voiture n’ait pas connu de panne ou que l’équipe en ait connu."

En 2016, Hamilton a perdu le titre malgré quatre victoires consécutives en fin d’année. Le pilote britannique était mécontent des nombreux problèmes moteur rencontrés de son côté du garage.

Wolff a concédé que cela avait mis à rude épreuve sa relation avec Hamilton.

"C’est extrêmement difficile, car on laisse tomber un pilote. On pourrait dire que la saison a été longue et que ce n’était qu’un incident isolé, mais Lewis fait le travail, il mène la course, il creuse un écart important au championnat, et puis il a perdu un moteur. C’était difficile. C’était difficile pour lui et pour notre relation."

"Je crois que c’est à ce moment-là que j’ai eu une discussion de cuisine avec lui. Nous ne nous sommes pas parlé pendant quelques semaines, jusqu’à ce que je lui explique que je ne voulais pas divorcer, qu’il fallait juste qu’on en parle. J’ai aussi dit que j’aurais géré la fin de saison différemment aujourd’hui que par le passé."