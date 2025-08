Villeneuve remet en question la prolongation de Vasseur et la fidélité de Leclerc

Jacques Villeneuve a remis en question la décision de Ferrari de conserver Fred Vasseur au-delà de 2025, avertissant que la continuité ne fonctionne que "lorsque tout va bien".

Confronté à la pression interne de Maranello et à l’intérêt manifesté pour Christian Horner, ancien patron de Red Bull, Ferrari a confirmé la semaine dernière que Vasseur continuerait à diriger l’équipe pendant la nouvelle ère réglementaire de la F1.

Mais le champion du monde 1997 Villeneuve – dont le père Gilles est une légende de Ferrari – a déclaré qu’il n’était pas convaincu que la décision soit uniquement motivée par la performance.

"S’ils choisissent de continuer avec lui, cela signifie que les pilotes sont heureux de travailler avec lui et se sentent protégés. Ils ont formé un groupe, tous les trois, et cela pourrait être bénéfique pour l’avenir."

"Mais si l’on se fie uniquement aux résultats, on ne peut ignorer le fait que Ferrari n’a pas progressé sous sa direction."

Villeneuve s’est également montré franc lorsqu’on l’a interrogé sur Charles Leclerc, qui continue d’insister sur le fait que gagner avec Ferrari signifie plus pour lui que simplement devenir champion du monde.

"C’est un beau message pour l’équipe et les fans. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Un vrai pilote veut gagner, c’est tout ce qui compte."

"Gagner avec Ferrari, quand d’autres échouent, c’est encore mieux. Mais le temps passe, et chaque pilote doit faire des choix judicieux pour son avenir."

Le cas Hamilton fait parler...

Interrogé sur les difficultés de Lewis Hamilton, Villeneuve a déclaré que le problème ne résidait pas seulement dans la performance ou l’âge, mais aussi dans le décalage culturel et la désorganisation de Ferrari.

"Il vient d’un milieu complètement différent : des méthodes anglaises et allemandes. La confusion interne de Ferrari, même à la radio, ne facilite pas son adaptation. Il réalise maintenant à quel point tout est différent chez Ferrari."

"Hamilton pourra-t-il rebondir ? L’année prochaine sera la véritable confrontation avec Leclerc. Cette voiture n’a pas été conçue pour lui. Mais avec toute cette attention portée à son arrivée, force est de constater que cette première phase a été décevante."

"C’est vraiment surprenant de le voir aussi démoralisé. Il semble toujours y avoir une certaine confusion chez Ferrari concernant les décisions et la communication, même à la radio, et celan encore une fois, ne facilite pas son adaptation."

Il n’y a pas que du côté de Villeneuve que des questions se posent sur Hamilton.

Après s’être décrit comme « inutile » et avoir exhorté Ferrari à « trouver un autre pilote », Hamilton a admis qu’il se passait « beaucoup de choses en coulisses qui ne sont pas géniales ». Le désespoir public du septuple champion du monde a depuis déclenché une tempête médiatique en Allemagne et en Italie. Tour d’horizon ci-dessous...

Le média allemand Sport1 a même lancé une théorie du complot : Ferrari aurait poliment remis Hamilton à sa place après qu’il ait envoyé à la direction des « documents » proposant des changements d’équipe et de voiture, soutenant au contraire Charles Leclerc.

Mais l’ancien pilote de F1 et commentateur Marc Surer a rejeté cette idée. "Qu’est-ce que Ferrari y gagnerait ? Ils ne feraient que se faire du mal. Lewis doit continuer à s’adapter à la voiture, tout comme Leclerc."

D’autres ont été moins compréhensifs. L’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, a ironisé : "La voiture de sécurité a plus de chances de gagner une course que Hamilton de redevenir champion du monde."

Ecclestone a cependant deux suggestions de pilotes que Ferrari devrait envisager pour remplacer Hamilton : Isack Hadjar et Gabriel Bortoleto.

"Si je pouvais leur voler, je prendrais Isack Hadjar de Racing Bulls. Il a réalisé d’excellents résultats lors de sa première année et c’est un gars formidable. J’apprécie également notre ami brésilien (Bortoleto). Il est talentueux. Tous deux sont également très sensibles."

Ralf Schumacher a ajouté à propos de Lewis : "On n’est pas obligé de tourner en rond toute sa vie."

Franz Tost, ancien directeur de Toro Rosso et présent au GP de Hongrie, a rejeté toute comparaison avec le retour raté de Michael Schumacher en 2010.

"Il s’agit de deux choses complètement différentes. Michael a dû s’habituer à un nouveau système de F1. Lewis, non. Son problème, c’est le comportement de la voiture, pas son âge."

Jarno Trulli a qualifié Hamilton de « mystère », déclarant : "Il est décevant en qualifications, un peu meilleur en course, mais ne brille jamais. Ce n’est pas Hamilton."

L’ancien pilote Ferrari Ivan Capelli estime qu’Hamilton "mène une double vie : fort en dehors de la piste, mais perdu en voiture. Et il a perdu le sourire aussi. Sa force résidait toujours dans sa capacité à mener l’équipe dans les moments difficiles. Aujourd’hui, même cela a disparu."

Arturo Merzario, qui a couru pour Ferrari dans les années 1970, a déclaré que l’équipe n’avait jamais vraiment soutenu Hamilton.

"90 % des dirigeants de Ferrari étaient en désaccord avec la décision de le recruter. C’était une décision commerciale. Lewis ne se sent pas valorisé, ce qui mine sa motivation."

Davide Valsecchi, champion GP2 2012 et consultant pour la FOM, a déclaré que Ferrari avait « gagné l’hiver » avec le recrutement d’Hamilton, mais a averti que cet effet médiatique était en train de tourner au vinaigre : "J’aurais recruté un pilote plus jeune."

Malgré tout, nombreux sont ceux qui pensent encore qu’Hamilton a encore beaucoup à offrir. Matteo Bobbi, Vitantonio Liuzzi, Giancarlo Minardi et Emanuele Pirro ont tous pointé du doigt la révision du règlement de 2026 comme une bouée de sauvetage potentielle, et ont rejeté l’âge comme cause profonde.

"Lewis a encore faim," a déclaré Pirro. "Mais il n’a pas encore trouvé sa zone de confort. Il est plus sensible qu’on ne le pense, et cela s’est vu en Hongrie."