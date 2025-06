Villeneuve prévient Vasseur : ’c’est comme marcher sur des charbons ardents’

Jacques Villeneuve s’est montré très critique envers Ferrari et l’engouement excessif suscité avant la saison, qui est ensuite gâché par les résultats en piste.

Dans une saison marquée par de nombreux revers et peu de moments forts, Villeneuve a retourné le couteau dans la plaie de Ferrari, critiquant vivement l’équipe et ses mauvais résultats jusqu’à présent.

"Difficile d’imaginer une Ferrari sans victoires," a déclaré le champion du monde 1996.

"Il serait logique et simple de se concentrer uniquement sur 2026, mais ne comprenez-vous pas que Ferrari ne peut pas se le permettre ? Ferrari et tous ses fans en Italie ne peuvent pas se permettre le luxe de ne penser qu’à la saison prochaine."

Selon le Canadien, le principal défaut de l’équipe est de créer constamment des attentes exagérées qui finissent inévitablement par décevoir les fans.

"Ferrari n’apprend jamais à ne pas créer d’attentes qui finissent par être déçues. Même en 2023, ils disaient que ce serait la voiture la plus rapide de tous les temps, et puis la SF-23 s’est avérée terrible. Ils continuent de commettre cette erreur, et je ne sais pas pourquoi."

Villeneuve a également évoqué la situation délicate de Frédéric Vasseur, alors que diverses rumeurs continuent de circuler concernant son possible départ de Ferrari à la fin de la saison.

"Vasseur est sous pression. C’est Ferrari. C’est tout naturel. Il en est déjà à sa troisième année. C’est généralement à ce moment-là que les directeurs d’équipe Ferrari sont licenciés. C’est là que la pression monte vraiment. C’est à ce moment-là que les pilotes sont licenciés."

"C’est ce qui est arrivé à Vettel, Alonso, Prost, Mansell. C’est comme ça que Ferrari fonctionne. Soit on obtient des succès extraordinaires et on devient le centre de l’attention, soit on se retrouve à l’extrême opposé."

"Et au sommet de la pyramide se trouve le directeur d’équipe. Être directeur d’équipe chez Ferrari, c’est comme marcher sur des charbons ardents. Il en a toujours été ainsi."

L’ancien pilote Ferrari, René Arnoux, n’est pas surpris que Vasseur soit mis en doute par la presse italienne, insistant sur le fait qu’il manque « quelque chose » à l’équipe italienne.

"J’ai toujours senti qu’il manquait quelque chose. Pour rester objectif, il faut admettre qu’ils ont toujours eu du mal à trouver les bons réglages. C’est l’un des aspects les plus délicats des Formule 1 actuelles. Si vous ne trouvez pas les bons réglages immédiatement, le week-end est quasiment terminé."

"Les résultats sous Vasseur parlent d’eux-mêmes. J’aimerais me tromper et voir Ferrari gagner à nouveau, mais quand on entend le directeur de l’équipe se contenter de la cinquième place… je ne comprends pas. J’espère qu’ils travaillent déjà sur la voiture 2026, sinon ils sont en mauvaise posture."

"Peut-être que quelque chose va sortir encore à Silverstone, mais n’oublions pas que la concurrence est également dynamique. Ajouter quelque chose de nouveau qui rapporte deux à quatre dixièmes de seconde est tout simplement très difficile."

"J’espère que ce n’est qu’un problème de suspension arrière, mais je n’en suis pas vraiment convaincu. Je pense que le championnat du monde est en quelque sorte terminé de toute façon."