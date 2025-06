Consignes McLaren F1 : Piastri donne sa position ’fair play’

Le leader du championnat, Oscar Piastri, n’est toujours pas considéré comme le pilote numéro 1 de McLaren, même de manière subtile.

"Non, rien de subtil !" a répondu l’Australien lorsqu’on lui a demandé si son avance de 22 points, creusée suite à la collision de son coéquipier Lando Norris à Montréal, signifiait que McLaren allait désormais imposer des consignes d’équipe pour éviter tout nouvel accrochage.

"Nous restons vraiment libres. Comme je l’ai dit jeudi, comme Lando l’a dit, c’était une erreur de jugement de sa part. Je ne peux pas dire que ’cela ne compte pas’ mais ce n’est pas un accrochage entre équipiers traditionnel, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a effacé ça et tout continue comme avant."

C’est une douce mélodie pour Norbert Haug, l’ancien directeur sportif de Mercedes, qui a travaillé en étroite collaboration avec l’écurie de Woking il y a de nombreuses années.

"Je suis content qu’ils donnent à leurs pilotes une chance équitable de se battre pour le titre," a déclaré l’Allemand. "J’espère que cela continuera, car c’est du vrai sport automobile et c’est comme ça que ça doit être."

"Ils devront juste vivre avec des incidents isolés comme celui que nous avons vu au Canada. À un moment donné, ce sera très difficile pour eux, mais je pense qu’Andrea Stella et Zak Brown peuvent garder le contrôle."

"Leur position actuelle devrait servir d’exemple."

Cependant, l’ancien patron de Haas F1, Gunther Steiner, est catégoriquement en désaccord.

"McLaren a besoin de consignes d’équipe maintenant. Il n’y a pas d’autre moyen de battre (Max) Verstappen."

"C’est certainement en discussion en interne, mais je pense que les dirigeants ne veulent pas contrarier leurs pilotes. Ils espèrent que le problème se résoudra par l’élimination de l’un des pilotes de la course au titre au fur et à mesure."

"Mais c’est jouer avec le feu. McLaren doit agir, sinon ils seront dépassés."

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, se réjouit de voir les pilotes McLaren se battre, mais à Montréal, il a déploré l’abandon du « mauvais » pilote en orange.

"Ce que j’ai dit, c’est que dans une collision comme celle-là, c’est généralement le pneu arrière qui est endommagé. Mais Piastri a eu de la chance de pouvoir continuer. À un moment donné, sa chance finira par tourner."

Piastri a d’ailleurs raillé l’idée que son avance de 22 points sur Norris soit « confortable ».

"Votre version du confort est bien différente de la mienne."

"Pour ma part, je souhaite simplement – ​​et nous souhaitons tous – une chance équitable, surtout au championnat des pilotes, car au final, il ne peut s’agir que de l’un d’entre nous. A Lando et moi justement d’être intelligents pour finir le maximum de courses devant Max et l’éloigner progressivement de notre bataille. A partir de là, plus personne ne nous demandera de choisir."

"La situation devrait changer radicalement pour que des discussions sur un n°1 puissent commencer. Quand on voit la situation actuelle et notre écart qui se creuse, il n’y a pas de raison de le faire. Et je suis fair play avec Lando, je ne suis absolument pas disposé à m’engager dans ces discussions de n°1 avec l’équipe."