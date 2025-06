Lawson : Ce n’est pas une revanche contre Verstappen ou Red Bull

Liam Lawson a rejeté l’idée d’une « revanche » envers Max Verstappen après avoir surclassé son ancien coéquipier (pour deux courses) chez Red Bull Racing pour la première fois en 2025.

Lawson est le pilote affilié à Red Bull le mieux placé sur la grille du Red Bull Ring, après avoir devancé Verstappen avec sa Racing Bulls, ce qu’il n’avait pas réussi à faire lors de ses deux Grands Prix en tant que coéquipier du Néerlandais plus tôt cette année.

Lawson a accusé un retard moyen de 1,431 s sur Verstappen en qualifications en Australie et en Chine, Sprint compris, mais pour la première fois cette saison, il s’élancera devant le champion du monde, ayant également devancé son équipier Isack Hadjar pour la première fois depuis l’Arabie saoudite.

À la réflexion, Lawson a salué le travail acharné de son équipe et a rejeté l’idée d’une revanche sur Verstappen.

"Ce n’est pas une revanche, je ne l’ai pas vraiment affronté, mais c’est une bonne position," sourit Lawson.

"C’est évidemment gratifiant de mettre une Racing Bulls devant une Red Bull car cela ne devrait pas arriver normalement."

"Nous avons maximisé nos performances, mais je ne m’attends pas à être dans sa course, ni à affronter certains de ceux qui nous suivent. Nous allons essayer mais notre rythme de course est un peu plus faible que les gars que j’ai réussi à battre."

"Ce n’est pas désagréable, c’est une sensation agréable même, et je suis surtout fier de l’équipe pour le travail acharné qu’elle a accompli récemment, notamment de mon côté, pour me mettre à l’aise avec la voiture et m’adapter aux conditions. Je pense que cette qualification en a été le reflet."

"Ce sont des petits détails pour le moment, et l’équipe a fait du bon travail pour continuer à les exploiter. Nous ne pouvons rien nous permettre de négliger, car tout le monde progresse."

"Faire un pas en avant depuis les EL3, tout mettre en place et être constant tout au long de la séance, c’était une bonne sensation, et je suis vraiment ravi pour l’équipe."

"Il y a eu pas mal de courses avec un bon rythme ces derniers temps mais ça n’avait pas marché en qualifications."

"Donc non je ne prends pas cela pour une revanche sur Max, Red Bull ou qui que ce soit. Peut-être contre ceux qui n’ont pas cru en moi ces dernières semaines."