Villeneuve critique Antonelli : ’On n’amène ni amis ni famille au bureau’

Kimi Antonelli admet que sa plus mauvaise performance personnelle de sa jeune carrière en Formule 1 était clairement liée à l’engouement et à l’effervescence de sa première course à domicile.

L’Italien de 18 ans est arrivé à Imola, à 30 minutes de train de Bologne, sa ville natale, avec 100 plats de lasagnes pour l’écurie Mercedes.

Encore lycéen, il a également invité toute sa classe sur le circuit, plusieurs membres de sa famille, dont sa sœur, et a été acclamé par la presse italienne et les « tifosi » avec une ferveur habituellement réservée à Ferrari.

Tout cela s’est produit en l’absence totale du mentor d’Antonelli, le directeur et copropriétaire de l’écurie Mercedes, Toto Wolff, qui, lorsqu’il n’est pas présent sur les Grands Prix, reste toujours connecté par radio et flux de données à distance.

Cette fois, cependant, pour la première fois, l’Autrichien était complètement coupé des événements d’Imola, alors qu’il assistait à la cérémonie de remise des diplômes de son fils aîné à Los Angeles.

"Ce sera la première course dont je serai complètement privé. Ce Grand Prix est particulièrement important pour Kimi. Il ressentira une forte pression de la part des médias italiens. Il faut rejeter tout ce qui n’est pas bon pour lui."

En réalité, Antonelli – bien qu’ayant finalement abandonné sur problème technique – a connu plus de difficultés que lors de toute autre course jusqu’à présent en 2025.

"Je dois travailler mon pilotage," a-t-il admis après le drapeau à damier. "Je dois voir où je peux m’améliorer et aussi améliorer mon rythme de course, surtout par temps chaud. Je pense que c’était mon pire week-end en termes de performances."

"Je n’ai pas très bien géré l’énergie du public. Je n’étais pas aussi détendu, j’étais plus tendu au volant. Mais j’ai retenu la leçon avant la course à domicile suivante à Monza."

"Je n’ai pas pris assez de temps pour moi la plupart du temps. Je gaspillais de l’énergie et cela affectait les performances de la voiture."

En l’absence de Wolff, le directeur de l’équipe par intérim est Bradley Lord, responsable de la communication et des médias, a déclaré qu’Imola avait été un « revers cuisant » pour l’équipe de Brackley.

Le champion du monde 1997, Jacques Villeneuve, s’est montré cinglant envers Mercedes et Antonelli, qui avaient laissé le battage médiatique affecter les performances.

"C’est mignon," a-t-il ironiquement confié. "Il a amené ses amis, mais c’est son bureau. On n’amène ni amis ni famille au bureau."

Villeneuve a également déclaré avoir entendu dire que Gwen Lagrue, responsable du développement des pilotes chez Mercedes, n’était "pas très content" des événements annexes entourant Antonelli au GP d’Imola.

Et la légende du MotoGP Valentino Rossi, qui a passé du temps en karting avec Antonelli, était également présente à Imola, admet que son compatriote a mal géré les sollicitations.

"C’était vraiment difficile pour lui, le premier week-end à Imola, en Italie. C’est dur. Je le voyais sollicité de partout. Avec l’expérience, il commencera à dire non à certaines personnes."