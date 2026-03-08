Norris : les nouvelles F1 sont ’plus dangereuses’ et créent ’le chaos’

Après un Grand Prix d’Australie particulièrement animé, Lando Norris a de nouveau vivement critiqué les nouvelles règles techniques introduites en F1 cette saison. Le pilote McLaren estime que ces changements rendent les courses artificielles et potentiellement plus dangereuses.

La saison 2026 marque l’entrée en vigueur d’une refonte majeure du règlement, avec des modifications importantes sur le châssis et surtout sur le groupe propulseur. L’électrique y occupe désormais une place bien plus importante, ce qui impose une gestion très poussée de l’énergie et de la batterie en course.

Un élément que de nombreux pilotes peinent à accepter, Norris en tête. Déjà critique samedi après sa sixième place en qualifications à Melbourne, il avait estimé que la F1 était passée "des meilleures monoplaces jamais conçues à probablement les pires".

Cinquième à l’arrivée aujourd’hui, le Britannique a de nouveau exprimé son malaise après une course particulièrement agitée, marquée par des dépassements incessants et des écarts de performance fluctuants.

Interrogé sur le caractère chaotique de l’épreuve, Norris n’a pas hésité.

"Beaucoup trop. C’est le chaos, et il va y avoir un gros accident à un moment, ce qui serait dommage."

"Vous pilotez et nous sommes ceux qui attendent simplement que quelque chose arrive, que quelque chose tourne vraiment mal."

"Ce n’est pas une position agréable dans laquelle se trouver, mais nous ne pouvons plus vraiment y faire quoi que ce soit maintenant."

Pour Norris, la gestion de l’énergie imposée par les nouveaux moteurs rend la compétition trop dépendante de facteurs imprévisibles.

"C’est dommage, c’est très artificiel, cela dépend de ce que le groupe propulseur décide de faire et de ce qu’il fait parfois de manière aléatoire. Parfois, vous vous faites dépasser par cinq voitures et vous ne pouvez absolument rien faire."

Le pilote McLaren reconnaît que ces règles sont désormais en place et qu’il est difficile d’y remédier à court terme.

"Nous ne pouvons rien changer à cela, donc il n’y a pas vraiment d’intérêt à en dire plus, mais ce n’est pas pour moi."

Des vitesses de rapprochement inquiétantes

L’une des principales préoccupations concerne les vitesses de rapprochement entre les voitures. Lorsqu’un pilote recharge sa batterie, la voiture derrière peut réduire l’écart bien plus rapidement qu’auparavant.

Une situation qui pourrait créer des scénarios dangereux.

"Tout dépend de ce que font les autres, mais vous pouvez avoir des écarts de vitesse de 30, 40, voire 50 km/h."

Selon Norris, un accident dans ces conditions pourrait avoir de lourdes conséquences.

"Quand quelqu’un percute quelqu’un à cette vitesse, vous allez décoller, vous allez passer au-dessus des barrières et vous pouvez vous faire très mal, et peut-être faire du mal à d’autres. C’est une chose assez horrible à imaginer."

