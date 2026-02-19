Vettel ferme la porte d’un retour chez Red Bull et évoque son avenir

Sebastian Vettel a calmé les spéculations autour d’un éventuel retour en Formule 1, que ce soit comme pilote ou dans un rôle de premier plan au sein du paddock. Le quadruple champion du monde reconnaît toutefois qu’un projet en endurance, notamment aux côtés de Max Verstappen, reste une option séduisante.

Récemment, le nom de Vettel avait circulé du côté de Red Bull Racing, certains l’imaginant succéder au Dr Helmut Marko, désormais écarté de ses fonctions. Interrogé par Servus TV, l’Allemand a tenu à clarifier la situation.

"À un moment donné, il était clair qu’Helmut ne pouvait pas être remplacé dans son rôle chez Red Bull," a expliqué Vettel. "Nous avons eu quelques discussions informelles. Mais l’équipe s’est désormais restructurée, et c’est une bonne chose."

Vettel a également souligné qu’il ne se fermait aucune porte au sein du paddock.

"J’ai aussi travaillé avec d’autres équipes au cours de ma carrière, et je n’ai pas exactement détruit tous les ponts," a-t-il ajouté avec le sourire.

Concernant un éventuel retour au volant en Formule 1, Vettel estime que l’aspect physique ne serait pas le principal obstacle.

"Du point de vue de la condition physique, je pourrais encore m’imaginer reprendre le volant. Mais une saison entière, avec toutes les réunions et les obligations qui vont avec ? Je ne sais pas."

Une alternative plus réaliste pourrait donc se dessiner du côté de l’Endurance, avec en ligne de mire les 24 Heures du Mans.

"Je suis aussi en contact régulier avec Max, et nous avons parlé il y a quelques années de courir ensemble au Mans si l’opportunité se présentait," a révélé Vettel.

Interrogé sur son favori pour le titre mondial 2026, première saison disputée sous les nouvelles réglementations techniques, Vettel a livré un avis tranché en soutenant George Russell et Mercedes.

"Personnellement, je miserais sur George parce que j’ai confiance en lui. C’est un pilote très intelligent, et je sais qu’il travaille beaucoup et longtemps pour progresser. Il est suffisamment malin pour comprendre exactement quelle contribution il peut apporter en tant que pilote afin de vraiment faire la différence."

"Il y a plusieurs pilotes capables de cela. Mais si l’on regarde la situation actuelle, mon intuition me dit que George sera le plus performant dans son partenariat avec Mercedes cette année."