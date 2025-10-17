Verstappen : ’si mon père dirigeait McLaren, il n’y aurait pas de règles’

Max Verstappen a plaisanté en disant que si son père Jos dirigeait McLaren, la rivalité tendue entre Oscar Piastri et Lando Norris au sein de l’équipe serait gérée très différemment.

S’adressant aux médias à Austin, Verstappen, qui talonne désormais les deux McLaren dans la lutte pour le championnat, a déclaré que l’approche pragmatique de son père laisserait peu de place aux intrigues internes.

"Je pense qu’il serait un très bon directeur d’équipe," a déclaré Max en riant. "Il peut parfois être un peu impulsif, mais je pense que beaucoup de gens auraient besoin d’un coup de pied aux fesses, au sens figuré, bien sûr."

"Mon père serait tout à fait à sa place en Formule 1, à 100 %. Mais il ne veut pas de ça, car cela implique d’être loin de chez soi la plupart du temps. Il l’a déjà fait une fois, et avec la famille à la maison, ce n’est tout simplement pas faisable."

Interrogé sur la manière dont Jos gérerait la situation chez McLaren après l’accrochage entre Norris et Piastri à Singapour, Verstappen a répondu avec humour : "Je sais exactement comment est mon père : il n’y aurait aucune règle. Il suffirait d’appuyer sur l’accélérateur."

Quant à savoir si la perception qu’a le public et les médias que McLaren favorise désormais Norris par rapport à Piastri, Verstappen a déclaré qu’il n’en était pas sûr.

"J’ai du mal à évaluer si un pilote en particulier est favorisé ou non. Je ne sais pas ce qui se dit derrière des portes closes, mais si vous laissez la porte entrouverte, comme à Singapour, vous vous retrouvez dans ce genre de situation. McLaren est également responsable de cette situation en essayant de traiter les deux pilotes de manière égale."

"Il est difficile d’assurer un traitement égalitaire. Un championnat n’est jamais tout à fait équitable. Parfois, vous faites un mauvais arrêt au stand, parfois, un moteur tombe en panne. Il est difficile de compenser cela, ce qui conduit parfois à un traitement inégalitaire."

De manière plus sérieuse, Verstappen a été invité à revenir sur ses premiers propos et à expliquer pourquoi il pense que son père Jos ferait un très bon directeur d’écurie. Lorsqu’il n’est pas aux côtés de son fils, Jos participe souvent à des rallyes, et les deux hommes échangent des conseils sur ces voitures mais aussi sur les GT3 que pilote de plus en plus Max.

Jos Verstappen a été pilote de Formule 1 et a couru pour la dernière fois dans la discipline en 2003 avant d’abandonner sa carrière pour aider Max à se lancer dans le karting, puis en monoplace, avant l’arrivée en F1 en 2015 chez Toro Rosso.

Interrogé sur l’importance du rôle de son père dans sa carrière en sport automobile lors du Grand Prix des États-Unis, Verstappen a salué l’œil expert de son père.

"J’ai tellement de bons souvenirs avec mon père depuis mes débuts en course, mais pour moi, ce qui m’impressionne le plus, c’est simplement sa connaissance de la course, des réglages et de la mise au point, qu’il s’agisse de voitures, de monoplaces ou de karts."

"Ce qu’il m’a enseigné dès mon plus jeune âge, c’est un savoir-faire indescriptible, mais qui a sans aucun doute fait de moi la personne que je suis aujourd’hui, non seulement en termes de pilotage rapide, mais aussi en termes de connaissance des voitures."

"Je pense qu’il ferait un très bon chef d’équipe, même si je ne pense pas qu’il souhaite le devenir, mais il serait un bon chef d’équipe grâce à sa compréhension technique et à sa capacité à rendre la voiture plus rapide."

"Je discute encore de beaucoup de choses avec lui à ce sujet, lui dans sa voiture de rallye et moi dans ma voiture en GT3, et c’est très impressionnant d’avoir quelqu’un comme mon père qui vous explique tout cela et vous transmet ses connaissances."

"En même temps, il a sacrifié des années de carrière quand j’ai commencé à me lancer en F1, mettant pratiquement en pause tout ce qu’il voulait faire en dehors de la F1, et s’investissant à 110 % sur moi. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi déterminé à offrir les meilleures opportunités à son fils, non seulement en lui fournissant le meilleur matériel, mais aussi en aidant à le régler lui-même."