Rumeurs, doutes et unité : le clan Ferrari serre les rangs avant Austin

Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont tous tenu à mettre fin aux nouvelles rumeurs selon lesquelles Frédéric Vasseur pourrait être remplacé par Christian Horner, insistant sur le fait que l’équipe reste unie et concentrée à l’approche du Grand Prix des États-Unis ce week-end.

Des médias britanniques et allemands ont affirmé que Horner avait eu des discussions exploratoires avec le président de Ferrari, John Elkann, mais un porte-parole de l’écurie a déclaré que ces affirmations étaient sans fondement.

"Ces rumeurs ne méritent même pas d’être commentées, vraiment," a déclaré le porte-parole de Ferrari.

"Regardons les faits plutôt que les rumeurs : le fait est que notre direction a renouvelé sa confiance en Fred il y a deux mois."

Leclerc a lui déclaré dans le paddock d’Austin que ces rumeurs étaient devenues une source de distraction.

"C’est une période assez difficile, dans le sens où il y a tellement de choses autour de l’équipe que je ne comprends pas d’où elles viennent. "

"Mais il ne s’agit pas seulement des rumeurs concernant Horner. Il y a aussi celles autour de mon départ (à lire ici). C’est aussi pour cela que j’espère que l’équipe passera un bon week-end, afin d’oublier toutes ces choses et de tourner la page."

"Ferrari attire les spéculations comme un aimant, et les gens racontent des absurdités qui ne reposent sur aucun fait. C’est parfois assez agaçant."

Le Monégasque n’a pas caché sa frustration face à la couverture médiatique que doit subir Ferrari, une écurie souvent toujours sous les feux de la rampe, même lorsque les moteurs sont éteints.

"Ça a toujours été comme ça. Et je pense qu’en tant que pilote, mais aussi en tant qu’équipe, nous devons simplement nous concentrer sur notre travail, ce que nous faisons. Mais ce n’est pas génial et ce n’est pas très agréable de voir toutes ces choses autour de l’équipe tout le temps."

"Ce n’est certainement pas une situation dans laquelle nous voulons nous trouver, dans la mesure où les performances ne sont pas au niveau que nous souhaitons. Mais nous sommes tous concentrés sur la manière de renverser la situation."

Leclerc a reconnu que les spéculations vont souvent bon train lorsque les performances de Ferrari baissent, mais son message était clair : l’unité et la concentration de l’équipe sont plus importantes que les rumeurs.

"Chaque fois que les résultats ne sont pas au rendez-vous, ces rumeurs refont surface. Mais oui, ce que je dis aujourd’hui, c’est ce que je dis depuis six ou sept ans au sein de l’équipe."

Hamilton, quant à lui, a également commenté hier les rumeurs concernant Horner lorsqu’il a été interrogé par les journalistes à Austin.

"Je ne sais pas d’où viennent ces rumeurs. C’est un peu perturbant pour nous en tant qu’équipe. L’équipe a clairement indiqué sa position concernant la reconduction du contrat de Fred. Fred, moi-même et toute l’équipe travaillons très dur pour l’avenir. Ces rumeurs ne nous aident pas. Tout le monde à l’usine travaille très dur, avec beaucoup de concentration, et ce genre de rumeurs peut parfois être source de distraction."

Pour Leclerc, l’important est de revenir à ce qui se passe en piste. Et il a déclaré que l’objectif de Ferrari pour les dernières manches était de s’assurer la deuxième place au classement des constructeurs.

"Nous n’avons pas la vitesse brute de McLaren, Mercedes et Red Bull mais nous ne sommes pas à une seconde derrière. Si nous passons un bon week-end, nous pouvons prétendre à une place sur le podium, et peut-être même ravir la deuxième place à Mercedes."

Ferrari a interrompu prématurément le développement de sa voiture 2025 afin de se concentrer sur la refonte majeure du règlement pour 2026, une décision qui, espère Leclerc, portera ses fruits.

"Nous avons arrêté le développement pour nous concentrer entièrement sur 2026. J’espère que cela portera ses fruits la saison prochaine."