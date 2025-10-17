McLaren F1 a modifié les papaya rules sans demander l’avis de ses pilotes

Après leur collision à Singapour, Lando Norris et Oscar Piastri reprendront leur lutte pour le championnat des pilotes ce week-end à Austin. Le duo de pilotes de McLaren F1 a pu remettre les choses à plat depuis la dernière course, après un accrochage qui avait frustré Piastri, et dont Norris a été jugé responsable.

Naturellement, cette collision était à l’ordre du jour lorsque les deux pilotes sont retournés à Woking pour leur débriefing habituel d’après-course avec l’équipe. Bien que McLaren ait reconnu qu’il n’y avait pas de mauvaise intention dans la manœuvre du Britannique, son directeur Andrea Stella a estimé qu’il était en fin de compte responsable de l’accident.

"Les discussions après Singapour ont été très positives, très constructives" a déclaré Stella dans le paddock d’Austin. "Nous avons eu une situation où nos voitures sont entrées en contact, ce qui a nécessité un examen dans le cadre du règlement que nous utilisons pour courir ensemble en tant qu’équipe, avec Lando et Oscar."

"Il s’agit d’un règlement que Lando, Oscar et l’équipe ont élaboré ensemble et dont la responsabilité finale m’incombe, ainsi qu’à Zak, afin de garantir qu’il soit appliqué de manière cohérente tout au long de la saison."

"Nous avons examiné le cas et avons déterminé que Lando était responsable du contact, car il a pris le virage 3 un peu trop large, a touché Verstappen, puis a surviré sur Oscar. Il est évident qu’il n’y avait aucune malveillance dans cette manœuvre, mais les deux pilotes ont accepté l’examen et nous abordons désormais le reste de la saison comme après le Canada, encore plus unis et plus forts en tant qu’équipe."

Norris a déclaré hier qu’il subirait des répercussions jusqu’à la fin de l’année après son erreur de Singapour, et Stella reste flou, même s’il confirme que le cadre de leur bataille a été revu sans leur demander leur avis : "Les répercussions ou les conséquences font partie intégrante de notre cadre."

"C’est quelque chose que les deux pilotes souhaitaient vivement voir figurer dans le cadre de la course. Pour moi, cela faisait partie de la révision du management, d’en discuter sans les pilotes. Ces révisions, ou répercussions comme l’a dit Lando, ont été acceptées et nous sommes désormais prêts à nous concentrer sur l’optimisation des performances de la voiture et à retrouver le chemin de la victoire."

Bien que Verstappen ait encore plus de deux victoires en Grand Prix de retard et qu’il doive rattraper dix points par week-end, Stella est tout à fait conscient de la menace que représente le Néerlandais.

"Max est Max. Red Bull est Red Bull. Nous parlons d’un super champion, le champion du monde en titre depuis quatre saisons, donc, pour être honnête, nous n’avons jamais été naïfs au point de dire que Verstappen n’était pas en quête du titre de champion du monde des pilotes."

"Cela a toujours été clair pour nous, mais finalement, une fois que nous le savons, nous nous concentrons simplement sur nous-mêmes et je suis en fait assez impressionné par la façon dont Lando et Oscar parviennent à faire abstraction du bruit ambiant et à se concentrer uniquement sur eux-mêmes."

"Ils savent que s’ils parviennent à exploiter au maximum leur potentiel, ils peuvent réaliser de très bons week-ends et prendre le contrôle de leur propre destin dans cette quête du titre de champion."

Norris et Piastri se battent pour remporter leur premier titre de champion du monde de Formule 1, ce qui s’accompagne d’une pression importante, mais Stella a été impressionné par leur réaction face à cela.

"Je pense que c’est une situation qui génère beaucoup de pression, car les enjeux sont très importants. Tous les pilotes du paddock de F1 rêvaient de devenir champions de F1, et pour Oscar et Lando, ce rêve est à portée de main."

"En tant qu’équipe, nous voulons simplement nous assurer d’être P1/P2 au championnat, puis que le meilleur gagne. Je suis très impressionné par la maturité dont Oscar et Lando ont fait preuve au cours de cette quête."

"Au cours des nombreuses conversations que nous avons eues ensemble, ils ont toujours su comprendre quand le niveau de stress devenait un peu trop élevé, ils ont compris qu’il était temps de lever un peu le pied, de prendre quelques jours de repos."

"Nous travaillons évidemment ensemble pour nous assurer que les pilotes conservent cette conscience de soi et qu’ils opèrent toujours dans un état, dans une situation où ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes."

"Je pense qu’il est important pour eux qu’à la fin de ces 24 courses, ils puissent se dire ’j’ai donné le meilleur de moi-même’. C’est un voyage, une quête que nous menons tous ensemble, et je dois dire que c’est aussi très agréable. Cela peut être source de pression, de stress."

"On peut perdre de vue l’essence même de ce que nous faisons, qui est de prendre du plaisir à ce que nous faisons, mais aujourd’hui encore, lors des conversations que j’ai eues en tête-à-tête avec Oscar et Lando, j’ai vu deux pilotes qui prennent du plaisir à ce qu’ils font."

Il est évident qu’il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur. Pour Stella, la priorité est de faire en sorte qu’un pilote McLaren remporte le championnat du monde et que l’équipe termine aux deux premières places du championnat pilotes.

"Nous espérons qu’en tant qu’équipe, nous serons en mesure, d’un point de vue fiabilité et opérationnel, d’offrir à Lando et Oscar la meilleure opportunité pour que la quête soit entièrement entre leurs mains, en fonction de leur talent, de leur technique de course, de leur détermination et de leur capacité à donner le meilleur d’eux-mêmes lors des six dernières courses."

"Nous voulons nous assurer que nous offrons à Lando et Oscar une voiture suffisamment rapide pour contrôler Verstappen et veiller à ce qu’il ne devienne pas une menace trop importante."

"Pour moi, l’important est que tout cela se passe dans le respect de l’équité, de l’esprit sportif et de toutes les valeurs qui caractérisent la façon dont nous courons chez McLaren, et que le meilleur gagne."