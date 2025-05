Verstappen se moque de Norris : ’une lutte pour le titre qui n’en est pas vraiment une’

Max Verstappen a minimisé ses chances de garder son titre de champion de F1 cette saison, affirmant qu’il n’y a pas vraiment de lutte avec Oscar Piastri et Lando Norris.

Le Néerlandais occupe la troisième place du classement après un tiers de la saison en cours, à 25 et 22 points respectivement de ses coéquipiers chez McLaren.

Avec deux victoires en Grand Prix à son actif sur ces huit manches, le pilote Red Bull est resté à distance en continuant à maximiser ses résultats grâce à des performances solides et constantes, ce qui a déjà été l’élément clé de son quatrième titre la saison dernière.

Verstappen a été invité à répondre aux propos de Lando Norris, plus tôt aujourd’hui à Barcelone, le pilote McLaren affirmant que le pilote Red Bull serait dans la course au titre cette saison.

"Pour être honnête, je n’ai pas vraiment l’impression de me battre face à Lando ou Oscar ! C’est une lutte pour le titre qui n’en est pas vraiment une."

"J’essaie juste de faire de mon mieux et de m’amuser un peu. Mais oui, ce n’est pas comme si cette saison, jusqu’à présent, allait rester gravée dans ma mémoire à jamais."

"Je suis plus enthousiaste si je sais que nous serons super rapides. C’est le plus excitant."

"Le reste… Enfin, j’essaie toujours de faire de mon mieux, mais oui cette année, jusqu’à présent, il y a eu de réels points positifs, mais aussi, bien sûr, des points négatifs, car sur certaines courses, nous sommes vraiment en retard, ce qui n’est pas agréable."

Lorsqu’on lui dit que sa combativité n’avait pas diminué, Verstappen a acquiescé, ajoutant que cela ne signifiait pas pour autant qu’il « appréciait ou adorait » cette saison.

"Cela ne disparaîtra jamais. Mais cela ne signifie pas non plus que j’apprécie ou que j’adore. J’aime ça, mais jusqu’à présent, je ne m’en souviendrai pas éternellement."

On a ensuite demandé à Verstappen s’il s’agissait d’une question de confiance envers son équipe et les développements de la RB21.

"Ce n’est pas que je n’y crois pas. Je me contente d’arriver en piste et de faire de mon mieux chaque week-end. Je n’ai pas besoin d’y croire complètement. Je sais qu’à chaque fois que je prends la piste, je fais de mon mieux."

"Si c’est avec une voiture capable de terminer cinquième, je la mettrai cinquième. Si elle est capable de gagner, je gagnerai."

"Je ne parle pas de Monaco, c’est spécial, mais Imola a été, bien sûr, très positif au final. Mais essayer de reproduire une telle performance ici… je ne sais pas. Nous ferons de notre mieux. Mais je ne sais pas non plus si Imola a été simplement une très bonne performance de notre part ou peut-être une performance plus faible de McLaren. C’est très difficile à dire."

"Honnêtement, j’aborde les choses très simplement, ce qui ne me consomme pas beaucoup d’énergie. J’ai beaucoup de temps libre en dehors de ça."

Le principal sujet de discussion avant ce week-end concerne les restrictions imposées par la FIA concernant les ailerons flexibles. La FIA impose des tests plus stricts autour de l’aileron avant pour lutter contre l’aéroélasticité. L’impact de cette mesure reste incertain mais Red Bull aurait promis du mieux à Verstappen. Dans quelle mesure ?

"Pas tant que ça. Cela modifiera probablement un peu l’équilibre de la voiture pour certains. Pour nous, pas trop. Je ne m’attends pas à des gains ou pertes de temps importants entre les équipes."

"Pour nous, non. Je peux l’affirmer avec une grande confiance, car ces ailerons ne nous ont jamais vraiment apporté de gains de performance significatifs. Je ne sais pas si nous nous sommes trompés ou si nous n’en avons pas tiré le meilleur parti. Je suis sûr que tout est gérable. Une bonne voiture, c’est une bonne voiture. L’aileron avant se plie un peu moins. On peut s’adapter."