Verstappen s’en prend à Russell et aux médias britanniques

Max Verstappen ne décolérait pas hier face à la presse, notamment britannique.

Après avoir obtenu la 2e position sur la grille de départ au Canada, le Néerlandais a été taquiné par George Russell sur ses points de pénalité. Le pilote Mercedes F1 expliquait qu’il en avait moins et pourrait donc bousculer un peu son adversaire.

Après avoir refusé de s’étendre sur le sujet en conférence de presse, il a été relancé par les journalistes dans le paddock.

"Je l’ai dit, c’est juste puéril. Et je l’ai dit aussi, c’est une perte de temps de me questionner encore là-dessus."

"Ils n’ont probablement rien de mieux à demander, je ne sais pas. Je ne vais pas trop en dire non plus, mais… c’est juste très irritant et je ne suis pas là pour ça. Ce n’est vraiment pas amusant et c’est pourquoi je suis à chaque fois impatient d’être à la fin de mes devoirs avec la presse. Je veux regarder Le Mans."

Lorsqu’on lui a demandé si les propos de Russell avaient joué un rôle dans sa frustration, Verstappen a nié, soulignant plutôt son irritation envers la presse britannique.

"Puéril, encore une fois, mais tout cela n’a aucune importance pour moi. Je suis juste là pour faire une performance et donner le meilleur de moi-même pour l’équipe. Et puis je rentre à la maison. Ce genre de commentaire de la part des médias britanniques est tout aussi puéril. Je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus."

Place maintenant à la course. Sa voiture est-elle bonne pour les long relais au Canada ?

"Elle était correcte lors des Libres vendredi. J’étais plutôt satisfait de la voiture. Il faut juste prendre soin des pneus. Il y avait un peu de graining pour tout le monde, donc on va essayer de gérer ça, même avec les températures plus clémentes."

Verstappen a dit viser une course solide juste après les qualifications. Qu’est-ce que cela signifie ?

"Je pense qu’être sur le podium, essayer d’être aussi compétitifs que possible, essayer de tirer le meilleur parti de la voiture. Mais je ne sais pas. On le saura probablement après la course si on y est parvenu. Mais oui, j’espère qu’on pourra juste bien gérer les pneus."

Après l’Espagne, il a semblé un peu pessimiste quant à ses espoirs de titre. Était-ce juste sous le coup de l’émotion ? Et après une journée comme celle d’hier, a-t-il l’impression d’être toujours dans le coup ?

"Non, je prends juste course par course. Je ne m’en préoccupe pas vraiment. Même quand j’étais en course pour le championnat ou en tête, on n’y pense pas constamment. Il faut juste courir course par course. Il faut toujours maximiser les performances. Faire de son mieux."

Dans quelle mesure cette belle performance potentielle au Canada est-elle due aux améliorations apportées à la voiture, et dans quelle mesure est-ce simplement grâce à ses propres talents ?

"Eh bien, la voiture est restée la même qu’à Barcelone, mais je pense que l’équipe a fait un excellent travail. À notre arrivée, la voiture était immédiatement dans la bonne fourchette. Du point de vue des réglages, je pense que l’équipe a fait du très bon travail."

"Et puis, bien sûr, il faut peaufiner les petits détails et choisir les bons pneus pour les qualifications. Mais globalement, je suis plutôt satisfait de la voiture, qui a été un peu plus aléatoire cette saison. Nous devons aussi nous concentrer sur la performance globale, qui nous fait peut-être défaut parfois."

"Mais parfois, nous cherchons aussi à améliorer l’équilibre de la voiture. Ce sont donc deux choses différentes. Mais ce week-end, je me sens bien, et c’est pourquoi je suis aussi très heureux, honnêtement, d’être à cette place après les qualifications."