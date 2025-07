Tsunoda va pouvoir ’tester des trucs’ sur la RB21, avec le soutien de ses patrons

Yuki Tsunoda affirme bénéficier d’un soutien plus important que jamais de la part des directeurs d’équipe Christian Horner et Helmut Marko, malgré ses difficultés actuelles avec la RB21.

Après des débuts encourageants chez Red Bull suite à sa promotion en cours de saison au Grand Prix du Japon, les performances de Tsunoda ont reculé, la manche autrichienne du week-end dernier marquant sa troisième arrivée consécutive sans points.

Le pilote de 25 ans a désormais glissé à la 17e place du classement des pilotes, deux positions derrière Liam Lawson, le pilote qu’il a remplacé chez Red Bull après seulement deux courses en 2025.

Non seulement le manque de résultats en course est préoccupant pour Red Bull, mais ses performances en qualifications ont également laissé beaucoup à désirer, le pilote japonais n’ayant pas réussi à s’extirper de la Q1 lors des trois dernières manches.

Cette situation a conduit beaucoup à décrire Red Bull comme une équipe à un seul pilote, Max Verstappen ayant marqué 155 points sur un - modeste - total de 162.

Cependant, Tsunoda insiste sur le fait que Red Bull ne privilégie aucun des deux pilotes, soulignant que Horner et Marko, ont déployé des efforts concertés pour l’aider à surmonter ses difficultés actuelles.

"Je ressens un soutien différent, surtout ces derniers temps et plus que jamais, de la part de Christian et Helmut."

"Au début de la semaine de course au Royaume-Uni, je suis allé voir un physiothérapeute chez Red Bull Racing pour me ressourcer. C’était un geste de leur part, et ils voulaient juste que je prenne l’air. Cela m’aide beaucoup à progresser, d’une certaine manière, avec mon rythme."

"Nous allons également tester quelques trucs sur la voiture qu’ils ont déjà essayés en simulateur et ils m’ont permis de faire beaucoup de choses qu’ils ne feraient probablement pas en temps normal."

Malgré les mauvais résultats de Tsunoda lors des dernières courses, Red Bull a déclaré publiquement à plusieurs reprises que le pilote japonais terminerait la saison avec l’équipe.

Interrogé sur l’intérêt de bénéficier de cette sécurité chez Red Bull pour défendre sa cause, Tsunoda a répondu : "Helmut et Christian me soutiennent énormément."

"Helmut n’était évidemment pas content de ma course en Autriche, mais en même temps, il est toujours prêt à m’aider et à me soutenir sans relâche."

"Il a toujours confiance en mon talent et en ma vitesse. Je dois juste prouver sur la piste que j’en suis capable."

"Helmut est quelqu’un de direct. Sur certaines courses, si je fais une mauvaise performance, il me dit ce qui n’allait pas et ce qui allait bien. Il met le genre de pression qui me pousse parfois à un niveau auquel je ne pense jamais et qui m’oblige à faire des performances."

"C’est sa façon de travailler depuis que je suis jeune pilote et j’apprécie le soutien que je reçois jusqu’à présent."