Verstappen rejette le plan de la F1 pour plus de Sprints et des grilles inversées

Max Verstappen estime que la F1 ne devrait pas modifier radicalement le format des week-ends de course, après avoir suggéré que des courses plus courtes amélioreraient la discipline.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a laissé entendre que la discipline pourrait bénéficier de courses plus courtes et de moins d’essais afin de satisfaire les jeunes fans.

L’ancien patron de Ferrari estime que la capacité d’attention réduite des jeunes fans les pousse à se lasser rapidement ou à préférer regarder les moments forts. L’Italien a même évoqué plus de Sprints et une expérimentation de grille inversée pour ce format court !

En 2021, la F1 a introduit des courses sprint sur trois week-ends de course au cours de la saison. Ce nombre a depuis été porté à six.

S’exprimant dans le paddock du Grand Prix d’Italie à Monza, Verstappen estime que les courses sprint sont déjà suffisantes et, sous leur forme actuelle, sont "déjà assez folles" pour se passer de grilles inversées.

"Oui, je vois les points positifs. Les gens gagnent plus d’argent," a ironisé Verstappen en guise de tacle à la F1.

"Personnellement, j’en ai parlé à maintes reprises. Vous connaissez mon avis. Mais je comprends aussi pourquoi ils le font. Pour rendre le produit plus excitant le jour J."

"Parce que je comprends, bien sûr, que lorsque les fans viennent sur le circuit, c’est plus excitant de voir des voitures courir que de simplement faire des tours d’essais. Pour nous, c’est toujours très important de s’entraîner. Mais je comprends que du point de vue des fans, cela puisse être un peu ennuyeux."

"Mais la F1 est comme ça depuis les années 1950. Je comprends donc que le sport évolue, etc. Mais il ne faut pas trop s’emballer. Et les grilles inversées pour le Sprint ? Je pense qu’une course sprint est déjà, de mon point de vue, assez folle."

"Vous savez tous ce que je pense des courses sprint, mais la durée actuelle d’une course, je pense que c’est correct. Enfin, oui, parfois une heure et demie, parfois plus près de deux heures."

"Dans d’autres sports aussi, on a parfois un match passionnant, parfois complètement ennuyeux et on s’endort. C’est le sport : on ne peut pas toujours le rendre passionnant, car si c’est toujours passionnant, ça devient aussi ennuyeux."

Le Néerlandais a d’ailleurs souligné que si McLaren n’était pas en F1 cette saison, ce serait plus excitant, laissant peut-être entendre que la F1 cherche mal les changements à apporter pour rendre le sport plus passionnant.

"Il faut toujours créer la surprise. Parfois, c’est étonnamment passionnant, parfois, étonnamment ennuyeux. Donc, oui, de mon côté, je suis probablement plus traditionnel. Je pense qu’il est plus important que toutes les équipes soient plus proches, car cela donne plus de belles courses de toute façon."

"Mais globalement, si on regarde la saison, si on exclut McLaren, ce n’est pas si mal."

"C’est juste que le suivi de près avec ces F1 devient à nouveau problématique, c’est pourquoi on se retrouve parfois bloqué par le train DRS ou d’autres choses."