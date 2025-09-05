Hadjar révèle pourquoi il ’veut son trophée cassé’ après son podium

Isack Hadjar a révélé qu’il ne veut pas recevoir de nouveau trophée, après son premier podium en F1 à Zandvoort. Le pilote Racing Bulls l’a brisé en deux lors des célébrations d’après course, et il explique que cette coupe cassée a son importance.

"Je ne sais même pas où se trouve mon trophée cassé" a-t-il déclaré à la chaîne officielle de la F1. "Je suppose que l’équipe s’en occupe. Je l’ai laissé entre de bonnes mains. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vais en recevoir un nouveau, je le sais. Mais je veux mon trophée cassé."

Hadjar a déclaré que le trophée cassé original avait plus de valeur à ses yeux que son remplacement : "Le nouveau, on s’en fiche, car il ne fait pas partie de l’histoire du Grand Prix."

"Je m’en fiche, il n’a rien de spécial. Je veux celui qui est cassé, car il fait partie de mon parcours vers le podium. Le nouveau ne sent pas l’alcool, comme le champagne et tout le reste."

Malgré sa satisfaction d’être monté sur le podium pour la première fois de sa carrière, Hadjar a déclaré qu’il était surtout fier des progrès réalisés par lui-même et son équipe au cours du week-end, après qu’un problème technique l’ait empêché de participer à la deuxième séance d’essais libres vendredi.

"Pendant la course, je savais que j’allais terminer quatrième. Je me suis dit ’OK, je contrôle la quatrième place’. Je faisais un travail remarquable, donc d’abord, c’était déjà une victoire de terminer quatrième sur le plan du rythme, en battant les Ferrari et les Mercedes."

"Et bien sûr, le podium est la cerise sur le gâteau. Mais le plus important, c’est ce que nous avons construit, le revirement que nous avons opéré entre vendredi et samedi. C’est ce dont je me souviens."