Verstappen : la Red Bull n’est plus un ’monstre incontrôlable’

Max Verstappen a admis se sentir plus à l’aise au volant de la Red Bull ces derniers temps, comparé aux difficultés rencontrées la saison dernière et en début de saison.

Au terme d’un week-end difficile au Grand Prix d’Italie il y a un an, Verstappen avait qualifié sa Red Bull de « monstre incontrôlable ».

Le Néerlandais a eu des difficultés avec l’équilibre de la voiture, un changement majeur par rapport à celle de 2023, qui figure parmi les monoplaces les plus dominantes de l’histoire de la F1.

Si la voiture avait tout de même les qualités nécessaires pour offrir à Verstappen son quatrième titre en F1, Red Bull n’a pas réussi à conserver sa position cette année.

Cependant, Verstappen se réjouit de ne pas avoir à faire face à des problèmes aussi importants que lors de la saison 2024.

"C’est différent," a déclaré Verstappen à Monza lorsqu’on lui a rappelé ce qu’il avait dit en parlant de la RB20.

"Cette année, je n’ai pas de gros problèmes d’instabilité, ce n’est plus un monstre. Bien sûr, nous ne sommes pas aussi compétitifs que nous le souhaiterions. J’aimerais simplement aller plus vite, mais ça ne me le permet pas. Ce n’est pas un désastre à piloter."

McLaren s’est hissée au sommet de la hiérarchie de la F1 cette année et profite actuellement de sa domination, détrônant Red Bull de la position qu’elle occupait depuis quelques saisons.

Verstappen a affirmé que Red Bull ne pouvait pas faire autre chose si ce n’est reconnaître sa défaite tout en travaillant pour retrouver la première place.

"C’est la vie. Quelqu’un a fait mieux que nous. Ce n’est tout simplement pas si facile, car si c’était facile, tout le monde pourrait le faire en F1."

"C’est un sport très complexe et les petits détails peuvent faire toute la différence. Ce n’est pas comme si nous étions mauvais. Nous ne sommes pas les derniers."

"Je suis toujours 3e du championnat. J’ai gagné des courses, mais le niveau de cette équipe est très élevé, et nous voulons être ici pour gagner, pas pour finir deuxième ou troisième."

"Parfois, ce n’est pas agréable. Voulons-nous être meilleurs ? Tout le monde veut être meilleur dans cette équipe."

"Personne n’aime perdre, mais malheureusement, on ne peut pas forcer les choses. Il faut travailler ensemble pour essayer de comprendre le problème."

"On fait ça, mais on n’est jamais satisfaits. Même en 2023, alors que nous gagnons presque toutes les courses, il y avait encore des choses que nous voulions améliorer."

"Mais malheureusement, quelqu’un d’autre a fait encore mieux que nous actuellement. Il faut donc l’accepter et reconnaître qu’il a fait du très bon travail."