Verstappen : Red Bull ’a trouvé exactement ce qu’il manquait’ pour signer la pole

Max Verstappen a signé la pole position du Grand Prix d’Italie, confirmant les bonnes performances de la Red Bull lorsque la configuration permet de décharger l’appui aérodynamique. Le quadruple champion du monde reconnait qu’il n’était pas simple de faire un tour parfait pour aller chercher un tel résultat face aux pilotes McLaren F1.

"J’ai essayé ! Ici avec le faible appui aéro c’est toujours difficile de réussir son tour et facile de faire une erreur. Donc je suis content d’avoir réussi mon tour et c’est fantastique d’être en pole. La voiture allait mieux et je suis content de pouvoir de nouveau me battre pour la pole" a déclaré Verstappen.

Proche du meilleur chrono depuis le début du week-end, il se félicite des améliorations apportées à sa voiture avant la qualification : "C’était serré, il nous manquait un peu de vitesse et nous avons fait les derniers changements qui nous ont permis de gagner du rythme, c’était exactement ce qu’il nous manquait."

Avec les deux McLaren derrière lui, le Néerlandais sait que la course sera difficile, mais il ne s’écarte pas de la course pour la victoire : "Historiquement, les courses sont plus difficiles pour nous cette année, mais on va donner tout ce qu’on a, faire ce qu’on peut et on verra ce qu’il en est."

Avec sa performance, Max Verstappen a réalisé le tour le plus rapide jamais enregistré en Formule 1 en décrochant la pole position du Grand Prix d’Italie.

Le pilote Red Bull a bouclé Monza en 1’18"792, soit une vitesse moyenne de 264,423 km/h, battant ainsi le record établi par Lewis Hamilton sur ce même circuit il y a cinq ans.

C’est une prestation que Laurent Mekies, son directeur, a salué.

"Être en pole n’a jamais semblé acquis. La bonne nouvelle ce week-end, c’est que nous étions certainement plus proches de la lutte pour la pole, car nous n’y étions plus depuis quelques courses, donc c’était bien de penser que c’était possible."

"Néanmoins, nous pensions que les deux McLaren, les deux Ferrari, ou peut-être les deux Mercedes, pouvaient être en pole. Il y avait donc six ou sept voitures en lice."

"Max et l’équipe ont fait du très bon travail. Ils ont bien démarré vendredi et ont essayé de gagner des millièmes de seconde jusqu’à la dernière séance de qualifications. C’est agréable de voir que cela nous a été récompensé aujourd’hui."

"Nous sommes conscients que l’avantage de McLaren a tendance à s’accroître en course. Nous nous sommes déjà retrouvés plusieurs fois devant eux en course et ils ont plus de rythme. Nous travaillons chaque week-end pour tenter de réduire cet écart et demain nous en saurons davantage sur nos progrès dans ce domaine."