Deuxième en qualifs, Norris ’n’attend pas de miracle’ en course à Monza

Lando Norris revient de loin avec sa qualification en deuxième place au Grand Prix d’Italie. Le pilote McLaren F1 a failli être éliminé en Q2 et avait raté son premier tour de Q3, pointant septième avant la dernière tentative. Mais il a finalement réussi à terminer juste derrière Max Verstappen.

"Non, Max a été très rapide tout le week-end et ce n’est jamais une surprise avec Max. Ca a été une séance compliquée pour moi avec des hauts et des bas et trop d’erreurs, mais je suis content d’avoir réussi mon dernier tour et de finir deuxième" a déclaré Norris.

"Je ne pense pas avoir fait le meilleur travail possible donc c’est bien d’être deuxième, ce n’est pas mauvais. C’est une bonne position pour demain et je suis impatient pour la course" poursuit le Britannique, qui n’est pas sûr d’avoir les moyens de battre la Red Bull qui s’élancera en pole.

"La course le dimanche est normalement notre force. On va essayer de passer Max et ce devrait être difficile. Ils avaient un rythme très fort, en fin de relais ils faisaient les mêmes tours que nous, donc je n’attends pas de miracle. Mais c’est une longue course et tout peut arriver."

Oscar Piastri sera en deuxième ligne grâce à une troisième place dont le pilote australien se contente. Il se satisfait de son tour mais s’attendait à voir une autre voiture lui passer devant, et il n’est pas trop étonné que Verstappen soit en pole.

"Rien de grave, le premier virage était moyen et le reste du tour était bon, c’était une bonne séance. J’ai bien progressé dès le début pour trouver mon rythme mais c’était très serré. Max et Red Bull étaient rapides ce week-end, ce n’était pas confortable pour nous donc ce n’est pas une grosse surprise" a déclaré Piastri.

Il assure ne pas avoir pensé au championnat ni à son avance qui a augmenté pendant la qualification : "Non, quand vous êtes dans votre tour vous tentez de réussir la pole. On ne sait pas ce que les autres vont faire, donc sur le moment on va à fond, mais la saison est encore longue et j’essaierai de progresser demain car j’aimerais avoir plusieurs victoires supplémentaires si je le peux."

Interrogé sur ses attentes pour la course, il pense que le rythme des EL2 a de quoi lui conférer un peu d’espoir de signer un bon résultat : "Ca n’était pas mauvais de là où j’étais, c’était juste un peu délicat pour nous. J’ai aussi manqué les EL1 donc c’était mes premiers longs relais, mais je suis plutôt confiant."

Andrea Stella, directeur de l’équipe, reste confiant malgré la pole prise par Max Verstappen.

"La séance a été très serrée. Les 20 voitures étaient toutes proches, ce qui nous a permis de voir de la variété en fonction de la qualité des tours de chacun, notamment grâce à quelques aspirations ​​qui pouvaient avoir un impact important."

"Par moments, c’était un peu intense pour nous, Lando ayant perdu le premier train de pneus en Q2. Il devait donc s’assurer de réaliser un bon tour lors du deuxième run pour accéder à la Q3. Une séance très intéressante, mais Lando et Oscar ont tous deux fait du bon travail pour gagner du temps en Q3."

"C’est une séance globalement positive et une bonne position pour la course de demain."

"Pour être honnête concernant Max, il a montré tout au long des qualifications qu’il avait un dixième de seconde de plus que nous. Il a été plus rapide tout au long du week-end, alors bravo à Red Bull et à Max, mais demain nous sommes bien placés et nous n’oublierons certainement pas la Ferrari juste derrière nous, ni Russell."

"La course s’annonce très intéressante. Le rythme de course sera très serré. La dégradation ne devrait pas être trop importante, donc cela ne dépendra pas uniquement de la dégradation et du rythme, mais aussi de certaines autres variables à surveiller qui pourront être importantes demain."