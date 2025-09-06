GP d’Italie : Verstappen bat McLaren F1 pour la pole, Hadjar partira dernier

Le Grand Prix d’Italie de F1 atteint son premier verdict avec la séance qualificative disputée à Monza ce samedi après-midi. L’occasion de mettre à profit trois séances d’essais qui ont montré une hiérarchie particulièrement serrée.

McLaren, Ferrari et Red Bull semblaient un cran au-dessus de la mêlée, mais les écarts étaient très serrés. Derrière, on a vu dans le top 10 se relayer Mercedes, Sauber, Williams, Racing Bulls et même Aston Martin.

Finalement, les 11 premiers se tenaient en à peine plus de 4 dixièmes, et six équipes étaient regroupées en trois dixièmes de seconde. Autant dire qu’il est très compliqué de savoir qui sera en pole position au terme d’une séance qui va être très intense.

15h40 : On sait que Lewis Hamilton ne sera pas en pole, car il aura cinq places de pénalité sur la grille de départ. Il pourrait donner l’aspiration à Leclerc en qualifications, d’autant qu’il ne pense pas que ça lui coûte cher : "Je sais que Ferrari le faisait il y a de nombreuses années. Je me souviens que lorsque j’ai commencé, j’avais remarqué que Kimi [Räikkönen] et Felipe [Massa] le faisaient souvent. Cela peut évidemment être bénéfique, mais je n’ai jamais eu l’impression, dans le passé, que cela présentait plus de risques et souvent, une personne devait être sacrifiée pour cela. Je ne sais donc pas s’ils le feront ce week-end. Cela n’a pas été discuté. Mais si cela signifiait que, même si nous avions le rythme, je ne pourrais pas être en pole position, je ne le ferais pas. Mais si cela signifiait que Charles pourrait y arriver, je serais heureux de jouer ce rôle."

15h46 : Alors que Cadillac prépare son arrivée en Formule 1, le PDG de la catégorie reine a prévenu que voir une 12e équipe était impossible.

15h47 : Isack Hadjar a simplement eu un avertissement pour avoir coupé la chicane ce matin.

15h49 : En revanche, la Racing Bulls du pilote français a subi plusieurs changements d’éléments moteur, il s’élancera depuis le fond de grille demain !

15h55 : Cadillac a révélé les coulisses de la signature du duo Bottas-Pérez, alors que le Finlandais devait initialement être associé à un jeune pilote.

16h00 : C’est parti pour les qualifications du GP d’Italie !

Q1 - 18 minutes

16h03 : Les McLaren, les Red Bull, les Racing Bulls et Albon sont toujours au garage.

16h04 : Nico Hülkenberg signe le premier chrono sous la minute 20 en 1’19"950, devant Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso et les Alpine. Russell fait un premier chrono en mediums et échoue à 0"023 de la Sauber.

16h05 : Charles Leclerc signe un 1’19"801 et Hamilton est à 0"105, les deux sont en pneus tendres.

16h06 : Andrea Kimi Antonelli est cinquième en pneus mediums également.

16h07 : Max Verstappen échoue à 0"011 de Leclerc et Yuki Tsunoda se place sixième à 0"238.

16h08 : Lando Norris prend le meilleur temps en 1’19"611, et Oscar Piastri se place à un dixième. Carlos Sainz est sorti très large dans le deuxième Lesmo, tout comme Verstappen. Alex Albon a raté son premier virage.

16h09 : Pierre Gasly se place dixième à une demi-seconde.

16h10 : Albon remonte au neuvième rang et Esteban Ocon prend la 14e place. Leclerc remonte en deuxième position, immédiatement battu par Alonso qui revient à 0"047 de Norris. Hamilton prend la cinquième place.

16h11 : Russell prend la tête en 1’19"414 en pneus mediums ! Bortoleto prend la quatrième place et Sainz la troisième. Le classement est toujours aussi serré qu’en EL3 !

16h14 : Tous les pilotes vont reprendre la piste, car il n’y a que huit dixièmes entre les 20 pilotes. Ocon se plaint d’être seul devant en piste : "C’est exactement ce qu’on avait dit qu’il ne fallait pas faire !"

16h17 : Antonelli a évidemment chaussé des pneus tendres, et il remonte seulement au 11e rang. Hadjar est 15e mais partira de toute façon du fond de grille.

16h18 : Gasly ne fait pas mieux que 18e et Colapinto prend la 16e place. Albon n’est que 15e, Russell est rentré au stand et économise un train de pneus tendres. Hülkenberg remonte 13e et Bortoleto reste septième.

16h19 : Verstappen et Tsunoda se placent deuxième et quatrième.

Les éliminés sont Hadjar, Stroll, Colapinto, Gasly et Lawson.

16h22 : Les Racig Bulls seront donc en fond de grille après que Lawson et Hadjar se sont ratés dans leur tour rapide.

16h23 : La Q2 est retardée et débutera à 16h27, le temps d’enlever les graviers sur la piste.

Q2 - 15 minutes

16h28 : Les pilotes Williams sont les premiers à sortir en piste.

16h30 : Sainz en termine avec un 1’20"239, et Albon était en train d’améliorer mais il s’est raté dans le troisième secteur, précisément dans la chicane Ascari, et concède plus d’une seconde.

16h32 : Verstappen améliore en 1’19"140 ! Bearman et Ocon se placent entre lui et Sainz.

16h33 : Russell a chaussé des pneus tendres et en termine avec le deuxième chrono en 0"147. Antonelli est à trois dixièmes et Tsunoda se place juste devant l’Italien. Alonso s’intercale entre les Haas.

16h34 : Leclerc est troisième et Hamilton sixième, et Bortoleto se place au troisième rang ! Norris n’a pas de chrono et doit rentrer au stand, y a-t-il un problème sur sa voiture ? Piastri prend le troisième temps.

16h35 : Norris a raté son premier virage et son équipe lui a demandé de rentrer par la suite pour pouvoir ressortir en pneus neufs sans attendre.

16h36 : Sainz améliore et signe le neuvième chrono, ce qui est tout sauf rassurant pour un passage en Q3. Albon a raté le point de corde dans la première chicane après un blocage et pointe 13e.

16h37 : L’ingénieur de Norris lui dit que ce sera limite en termes de temps pour faire un tour d’attaque, deux tours de refroidissement et un tour d’attaque, et il lui conseille de se mettre à l’abri lors de son premier tour chronométré. Comme ce matin, le vent arrière est fort dans la ligne droite et c’est pour ça que plusieurs pilotes sont piégés.

16h38 : Ce n’est qu’un septième temps pour le Britannique, qui est toujours en danger.

16h41 : Ocon ne fait pas mieux que 12e, et Bearman prend la septième position.

16h42 : Antonelli remonte au deuxième rang, Alonso au septième, et il reste les deux Ferrari ! Leclerc est cinquième, Hamilton prend la huitième place, sortant Norris de la zone de qualification. Hülkenberg ne fait pas mieux que 12e.

16h43 : Albon ne fait pas mieux que 14e, juste derrière Sainz. Norris prend le cinquième temps et se qualifie in extremis en Q3 !

Les éliminés sont Bearman, Hülkenberg, Sainz, Albon et Ocon.

Q3 - 12 minutes

16h54 : Norris signe le premier chrono de la Q3 en 1’19"433. Antonelli échoue à près de trois dixièmes et Piastri fait nettement mieux en 1’19"056 !

16h55 : Norris prend le deuxième chrono à un dixième et Leclerc bat Piastri en 1’19"007. Hamilton se place provisoirement troisième, et Alonso septième. Tsunoda fait mieux que l’Espagnol. Et Verstappen prend le meilleur chrono provisoire en 1’18"923 !

16h56 : Bortoleto a pris le sixième temps et se place provisoirement devant Norris, qui serait en quatrième ligne si les choses en restaient là.

16h59 : Les pilotes Ferrari ressortent derrière Tsunoda et devant les McLaren. Tous les pilotes vont se relancer pour un tour rapide et peut-être faire tomber le record de la piste, qui est la propriété depuis 2020 de Hamilton en 1’18"887.

17h00 : Hamilton ne donnera finalement pas l’aspiration à Leclerc, malgré sa pénalité.

17h01 : Russell demande s’il a les pneus tendres, son ingénieur répond par l’affirmative et le Britannique est déçu : "Je pensais que j’avais dit vouloir les mediums".

17h02 : Tsunoda reprend la huitième place.

17h03 : Leclerc n’améliore pas, et Hamilton reste quatrième. Piastri échoue à 0"059 en deuxième place, et Norris prend le meilleur temps et le record de la piste en 1’18"869 ! Verstappen fait encore mieux en 1’18"792 tandis que Bortoleto et Alonso restent septième et huitième. Antonelli repasse devant eux. Russell boucle son tour avec le sixième temps.

Verstappen est donc en pole et partagera la première ligne avec Norris, qui a bien rattrapé une situation qui semblait désespérée jusqu’au milieu de la Q3. Piastri et Leclerc seront en deuxième ligne devant les Mercedes de Russell et Antonelli. Bortoleto sera septième devant Alonso, puis Tsunoda et Hamilton qui sera dixième après sa pénalité.

Les temps de la séance sont ci-dessous. Pour consulter la grille de départ du GP d’Italie F1 2025 avec les pénalités, cliquez ici.