Verstappen : Pas de titre cette année mais encore des opportunités

Si Max Verstappen ne croit plus vraiment au titre mondial pour cette saison et en restera donc certainement à 4 consécutifs pour le moment, le pilote néerlandais insiste sur le fait qu’il y a encore une opportunité d’apprendre chez Red Bull pour le reste de la saison et la prochaine.

Verstappen a en effet un handicap de 97 points sur Oscar Piastri. Et sans compter Lando Norris à 88 points devant lui, il devrait reprendre presque 10 points en moyenne par course à l’Australien et 9 au Britannique pour repasser devant une fois la ligne d’arrivée franchie à Abu Dhabi.

Peu réaliste ! Mais le Néerlandais, qui a récemment promis de continuer à confier son avenir (pour 2026) à l’équipe, estime que même si la F1 inaugure une nouvelle ère en matière de réglementation des groupes motopropulseurs et des châssis à la fin de la saison, Red Bull peut encore mettre en œuvre certains éléments de cette saison lors de la prochaine.

"Personne ne sait vraiment où l’on en sera l’an prochain," confie Verstappen.

"Pour nous, cette année, de manière réaliste, il sera très difficile de rivaliser avec McLaren. C’est déjà assez difficile de se battre avec Ferrari et Mercedes, mais je pense qu’il y a encore beaucoup à apprendre sur la voiture et son comportement."

"Je sais que les voitures seront différentes l’an prochain, mais il y a encore des choses à retenir de cette année et à appliquer pour l’année prochaine."

Malgré la situation très difficile dans laquelle lui et l’équipe de Milton Keynes se trouvent en ce qui concerne la lutte pour les titres, Verstappen maintient qu’ils ne peuvent pas tout laisser tomber et se concentrer uniquement sur l’année prochaine.

"Il y a encore beaucoup à apprendre en 10 courses. Et la voiture qui doit être construite pour l’année prochaine est bien sûr en cours de développement, mais côté ingénierie, nous avons encore beaucoup de choses à tirer de cette année en termes de leçons."

"On ne peut donc pas se contenter de dire : ’Bon, on ne gagne pas le championnat cette année, alors on fout tout complètement à la poubelle’."