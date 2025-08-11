Hadjar rejoint la société de management de Kylian Mbappé

Isack Hadjar va passer à un stade plus professionnel pour le management de sa carrière.

Le pilote Racing Bulls a annoncé son arrivée chez 22 Ventures, une société de gestion de sportifs.

Jusqu’à présent, les affaires de Hadjar ont été gérées par sa mère Randa, qui a été sa manager.

Le jeune pilote de F1 rejoint ainsi la même agence qui gère des stars du football comme Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland et Bukayo Saka.

Isack Hadjar a réalisé une première saison impressionnante avec la petite écurie de Red Bull lors de la saison 2025, marquant des points lors de cinq des 14 courses disputées jusqu’à présent.

Hadjar a annoncé avoir conclu "un premier partenariat stratégique avec 22 Ventures."

"Dans le cadre de cet accord, 22 Ventures a obtenu l’exclusivité des activités commerciales individuelles et collaborera étroitement avec Mme Hadjar pour soutenir le pilote Racing Bulls dans ses opérations quotidiennes."

"Je m’engage à ne travailler qu’avec les meilleurs, et m’associer à 22 Ventures était un choix évident pour ma carrière."

Randa Hadjar a ajouté : "Après un processus de sélection approfondi, il est apparu clairement que 22 Ventures était l’équipe idéale pour nous."

"Nous sommes ravis de pouvoir grandir ensemble dans les années à venir."

Karim Chellat, cofondateur de 22 Ventures, a déclaré : "Isack Hadjar s’est imposé comme un nouveau venu exceptionnel dès sa première saison en F1."

"Nous sommes absolument honorés de faire partie de son prochain parcours et nous sommes impatients de travailler aux côtés de son équipe actuelle, très talentueuse."