Verstappen juge sa deuxième place ’bonne’ après une qualification ’pas amusante’

Max Verstappen a signé le deuxième temps des qualifications du Grand Prix de Las Vegas, et il s’élancera donc en première ligne aux côtés du poleman, Lando Norris. Le pilote Red Bull était satisfait de sa performance, révélant que les conditions étaient très difficiles à gérer.

La pluie s’est abattue sur le tracé du Strip environ une heure avant la séance qualificative, et l’averse a stoppé en cours de Q1, laissant une piste détrempée aux pilotes. Rien de comparable, selon lui, avec des conditions humides classiques.

"C’était très, très glissant. C’est déjà glissant sur le sec, mais sur le mouillé... ce n’est pas amusant, je peux vous le dire ! J’aime piloter sur le mouillé mais là, c’est comme piloter sur de la glace. Il a fallu du temps pour faire fonctionner les pneus" a déclaré Verstappen.

"Je pense qu’on était un peu plus compétitifs en pneus pluie mais la piste évoluait et il a fallu passer en intermédiaires. J’ai eu des difficultés à avoir du grip, j’ai pris plus de risques dans le dernier tour mais ça n’a pas suffi."

"Être en première ligne est bon pour nous, c’est difficile de bien réussir toutes les zones de freinage et être à la limite des pneus. Mais je suis impatient d’être à la course, j’espère que l’intérieur sera bon en termes d’adhérence, mais on verra."

Le Néerlandais révèle l’étendue des difficultés sur un circuit urbain, où les projections d’eau forment un mur derrière les monoplaces, laissant des gouttes en suspension pendant une longue durée derrière leur passage.

"La visibilité était très délicate, avec ces voitures, il y a l’effet de sol qui crée la traînée et quand il pleut, il y a énormément d’eau et de projections, c’est pour ça qu’on veut au moins huit secondes [d’écart], sans quoi vous ne voyez pas ce qui se passe devant vous."

Une qualification catastrophique pour Tsunoda

Yuki Tsunoda semblait plus en forme durant les trois séances d’essais libres, réussissant à se placer proche de Verstappen voire au niveau de son équipier. Mais le Japonais a raté sa séance qualificative et s’est fait éliminer en Q1 avec un 19e temps à la clé.

"Pas grand chose à dire, c’était très délicat, mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, j’ai eu du mal avec l’adhérence en général" déplore Tsunoda, qui fait le même constat que Verstappen sur les conditions de piste.

"C’était très étrange, comme de la glace. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé, mais il est clair que quelque chose ne fonctionne pas sur la voiture."

Interrogé sur ses ambitions pour demain, il admet qu’il n’en a actuellement aucune idée : "Pour la course ? Rien à ajouter pour le moment, je dois voir mes ingénieurs."