Verstappen : ’Je peux oublier le championnat’ avec une telle Red Bull

C’est le week-end cauchemardesque pour Max Verstappen que le Néerlandais devait absolument éviter au Brésil. Le quadruple champion du monde, qui a perdu 3 points sur Lando Norris après le Sprint, a connu bien pire ensuite en cette journée de samedi.

Le pilote Red Bull Racing a en effet été éliminé dès la Q1 à Interlagos, incapable de trouver des réponses face au manque de performance de sa RB21. Avec une 16e place sur la grille et un déficit qui s’accroît au championnat, le Néerlandais va jusqu’à abandonner l’idée de défendre sa couronne cette saison.

Après avoir déjà concédé trois points à Norris lors du Sprint, Verstappen espérait se relancer pendant les qualifications. Mais ses difficultés se sont confirmées, sa Red Bull demeurant loin des standards habituels.

Dès vendredi, le pilote s’était alarmé, qualifiant sa monoplace d’inconduisible. Malgré des changements entrepris pour les qualifications, rien n’y a fait.

"Nous devons d’abord comprendre quels sont nos problèmes. Ce n’était clairement pas bon," confie-t-il, après avoir laissé retomber l’adrénaline des qualifications.

"Il semble que nous ne comprenions pas vraiment pourquoi ça ne va pas dans cette direction. Nous n’avons tout simplement pas d’adhérence. Nous avons modifié plusieurs choses sur la voiture et cela n’a pas fonctionné. C’est quelque chose que nous devons comprendre."

Verstappen avait déjà relevé des difficultés dans le deuxième secteur du tracé d’Interlagos après la qualif Sprint. Mais samedi, la situation s’est aggravée : le dernier secteur s’est aussi révélé problématique, alors même que les ajustements de réglages n’ont rien changé.

"Quelque chose ne fonctionne clairement pas pour nous. Même avec les changements de réglages, normalement on devrait sentir une réaction, mais là, rien. Donc oui, quelque chose ne va vraiment pas. Et il nous manque des informations."

Interrogé sur un éventuel lien entre ces soucis, les niveaux d’appuis ou les températures de pneus, le Néerlandais a admis être ouvert à toute hypothèse.

"On ne sait pas. Rien ne semble fonctionner. Nous changeons beaucoup de choses sur la voiture, et nous ne comprenons tout simplement pas."

"Je peux oublier le championnat"

Arrivé à Interlagos avec 36 points de retard sur Norris dans sa quête d’un cinquième titre consécutif, Verstappen concède désormais 39 longueurs. Avec son rival en pole position et une RB21 en perdition, il ne se fait plus d’illusions.

"Je peux oublier le championnat. Oui, c’est sûr," a-t-il reconnu, confirmant ainsi ses propos tenus à chaud tout à l’heure.

"Avec ce genre de performances, franchement, il faut oublier. Ce qui importe, c’est de comprendre pourquoi la voiture est… Enfin oui, clairement."

Pour tenter de débloquer la situation, Red Bull a expérimenté de nombreuses configurations, dont deux planchers différents. En vain.

"Il y a tellement de choses que nous devons réussir, je suppose. Nous allons encore regarder tout ça cette nuit, pour essayer quelque chose ou comprendre quelque chose."

"Quelque chose ne s’active tout simplement pas sur notre voiture en ce moment. Nous avons utilisé deux planchers différents… Clairement, ce n’est pas la solution."

L’année dernière, Verstappen s’était élancé 17e sous la pluie pour l’emporter magistralement. Interrogé sur la possibilité d’un nouveau miracle, il a coupé court.

"Impossible, ce sont des circonstances différentes."