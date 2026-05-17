Verstappen voit la victoire lui échapper dans le final des 24 heures du Nürburgring

Le rêve d’une victoire de prestige aux 24 heures du Nürburgring a brutalement tourné au cauchemar pour Verstappen Racing. Alors que la Mercedes-AMG GT3 n°3 contrôlait la course à un peu plus de trois heures de l’arrivée, un problème mécanique majeur a forcé Daniel Juncadella à rentrer au ralenti aux stands avant un long passage au garage, compromettant totalement les ambitions de l’équipage piloté notamment par Max Verstappen.

Jusqu’à cet incident, tout semblait pourtant se dérouler parfaitement pour la structure exploitée par Winward Racing. Max Verstappen venait de boucler un relais solide et d’accroître l’avance de la Mercedes avant de céder le volant à Juncadella. Mais quelques tours seulement après ce changement de pilote, un bruit inquiétant est apparu sur la voiture, poussant immédiatement l’Espagnol à interrompre son relais et à revenir dans la voie des stands.

La Mercedes GT3 a alors été ramenée dans le garage avec la roue arrière droite démontée, tandis que les mécaniciens se lançaient dans une intervention d’urgence. Visiblement abattu, Juncadella est resté plusieurs minutes dans le cockpit, observant impuissant la voiture chuter progressivement hors du top 3 puis du top 10 au classement général.

Le pilote espagnol a finalement quitté l’habitacle, laissant rapidement comprendre que le problème était loin d’être mineur. Une situation d’autant plus frustrante que Verstappen devait initialement reprendre le volant pour le relais final de la course, un scénario désormais totalement remis en question.

Avant que les ennuis mécaniques ne surviennent, le quadruple champion du monde de Formule 1 s’était montré satisfait de son dernier relais. "Mon relais s’est bien passé," expliquait Verstappen. "En plein jour, j’essayais de rester prudent tout en conservant un rythme correct. La voiture semblait bien fonctionner."

Le Néerlandais insistait également sur la nécessité d’éviter les pièges permanents de la Nordschleife.

"J’ai simplement essayé d’éviter les problèmes, et c’était très limite dans le dernier tour ; deux voitures se sont accrochées juste devant moi."

Très enthousiaste depuis le début du week-end à propos de cette expérience en endurance, Verstappen soulignait ce qui rend cette épreuve unique à ses yeux.

"En GT3, j’aime la compétition et le fait de partager la voiture avec ses coéquipiers dans une course d’endurance. Au Nürburgring, le tracé est aussi extrêmement difficile, ce qui constitue simplement une très bonne combinaison."

Avant que la situation ne bascule, Verstappen estimait même que tout se déroulait idéalement pour son équipe.

"Jusqu’ici, les choses ne pouvaient pas mieux se passer pour nous, mais il reste encore quelques heures de course."

"Nous devons rester vraiment concentrés à cause de cela, puis nous verrons où nous terminerons."

Des paroles sages puisque le drame est survenu ensuite pendant son interview, Verstappen se montrant philosophe en voyant la voiture au ralenti. Verstappen a été questionné sur un éventuel retour en 2027.

"Bien sûr," a-t-il répondu. "Je vais certainement essayer. Cela dépend un peu de mon emploi du temps, mais profitons du moment présent."

Quelques dizaines de minutes plus tard, Mercedes a confirmé l’origine des problèmes mécaniques ayant provoqué l’effondrement de la course de la n°3. Le responsable du programme client de Mercedes-AMG, Stefan Wendel, a détaillé la situation.

"Nous avions reçu une alerte concernant l’ABS, mais Daniel Juncadella a indiqué qu’il pouvait gérer cela," a-t-il expliqué.

"Cependant, des bruits et des vibrations sont ensuite apparus, ce qui l’a obligé à effectuer un arrêt imprévu après deux tours dans son relais."

"Nous avons ensuite découvert des dommages sur l’arbre de transmission, qui ont entraîné d’autres dégâts."

Malgré l’ampleur des réparations, Mercedes-AMG ne renonçait pas encore à reprendre la piste.

"Nous sommes actuellement en train de réparer la voiture et nous voulons absolument repartir en piste.

"Nous avons parlé avec Max, nous avons parlé avec les autres pilotes, et naturellement, tout le monde est extrêmement déçu, surtout après s’être longtemps battu avec la voiture n° 80, la voiture de Ravenol, pour la tête de la course."

"Mais nous avons décidé de réparer la voiture afin de pouvoir reprendre la piste une dernière fois dans la dernière partie de la course, pour les fans."

Le malheur de la Mercedes n°3 a par ailleurs profité à la voiture sœur, la n°80, qui a récupéré la tête des 24 Heures du Nürburgring après l’abandon des commandes par le Team Verstappen Racing.