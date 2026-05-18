Marko révèle que Horner était opposé à la promotion de Verstappen

La décision de Red Bull de promouvoir Max Verstappen chez l’équipe première en 2016 continue de faire parler plus d’une décennie plus tard. Alors que le Néerlandais est aujourd’hui quadruple champion du monde de Formule 1 et figure centrale du paddock, Helmut Marko a révélé que cette montée en grade express n’avait pas fait l’unanimité en interne. Selon l’ancien conseiller de l’écurie autrichienne, Christian Horner lui-même s’était opposé à cette décision jugée alors trop risquée pour un pilote âgé de seulement 18 ans et fort de 23 départs en Grand Prix à peine à l’époque.

Cette révélation apporte un éclairage nouveau sur l’un des tournants majeurs de l’histoire récente de Red Bull Racing. En 2016, la structure de Milton Keynes décide de remplacer Daniil Kvyat par Max Verstappen après seulement quelques courses, dans un contexte tendu marqué notamment par les difficultés du Russe en début de saison et son accident avec Sebastian Vettel en Russie. Une décision rapide, controversée à l’époque, mais qui allait changer durablement la trajectoire de la Formule 1 moderne.

Interrogé par le Telegraaf à l’occasion des 10 ans de la première victoire de Verstappen au GP d’Espagne, Helmut Marko est revenu sur les raisons ayant conduit Red Bull à procéder à ce changement brutal de line-up en cours de saison. L’Autrichien a notamment rappelé les difficultés rencontrées par Kvyat.

"Kvyat a percuté des pilotes deux fois lors de cette course," a expliqué Marko en référence au Grand Prix de Russie.

"L’année précédente, il avait fait un travail correct et était parfois même plus rapide que Daniel Ricciardo, notamment sous la pluie. Mais en 2016, il n’était plus le même pilote et se plaignait des freins dès le premier jour des essais afin de se donner des excuses. Il était clair que nous devions faire quelque chose."

Dans ce contexte, Red Bull décide alors de réagir rapidement en réaffectant Kvyat chez Toro Rosso et en promouvant Max Verstappen aux côtés de Daniel Ricciardo.

Le choix de Max Verstappen s’impose rapidement comme une évidence pour celui qui chapeautait la direction sportive de Red Bull en F1, malgré la présence de Carlos Sainz dans l’équation. À seulement 18 ans, le Néerlandais est propulsé dans l’équipe première et marque immédiatement les esprits.

"Le coéquipier de Max, Carlos Sainz, était très déçu que nous ne l’ayons pas choisi," a reconnu Marko. "Mais pour nous, c’était une décision claire et simple."

Pour autant, cette promotion express n’a pas fait l’unanimité au sein de la hiérarchie de l’écurie. Helmut Marko a révélé que Christian Horner, alors team principal de Red Bull Racing, s’était opposé à ce choix audacieux.

"Christian était contre la promotion de Max après seulement quatre courses en 2016, il y était opposé," a affirmé Marko.

"De nombreux rivaux et critiques m’ont fait passer pour un inconscient, affirmant que Max était encore bien trop jeune et que c’était une décision dangereuse. Qu’en disent-ils aujourd’hui ?"

Malgré ces désaccords internes, Red Bull Autriche maintient sa décision et Verstappen ne tarde pas à répondre sur la piste. Dès son premier Grand Prix sous les couleurs de l’équipe principale, il signe une victoire retentissante, devenant à 18 ans le plus jeune vainqueur de l’histoire de la Formule 1.

Ce choix, initialement perçu comme risqué voire précipité par certains observateurs, s’est transformé en l’une des décisions les plus marquantes de l’ère moderne du sport. Depuis, Max Verstappen s’est imposé comme l’un des pilotes les plus dominants de la discipline, accumulant titres mondiaux et victoires avec Red Bull Racing.