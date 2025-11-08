Dixième au Brésil, Hülkenberg ’se réjouit’ de mettre fin à une longue série

Nico Hülkenberg a mis fin à une statistique douloureuse ce samedi à Interlagos en se qualifiant dixième pour le Grand Prix du Brésil. Le pilote Sauber F1 a en effet atteint pour la première fois de la saison la Q3, après avoir atteint à Austin la SQ3 pour la première fois de l’année.

Une absence de top 10 qui lui pesait mais qui est désormais de l’histoire ancienne. Il est satisfait d’avoir réussi cela et assure que ce n’était pas simple pour lui d’aller chercher un tel résultat.

"C’est formidable d’avoir atteint la Q3 pour la première fois cette année, c’est vraiment quelque chose dont on peut se réjouir. Cela dit, la séance n’a pas été des plus faciles" a déclaré Hülkenberg, qui n’a pas connu une qualification de tout repos.

"Le vent rendait la voiture assez imprévisible et difficile à manier, et l’équilibre était délicat tout au long de la séance, ce qui rendait difficile d’enchaîner les tours. Nous avons néanmoins puisé dans nos ressources et nous sommes hissés dans le top 10, ce qui est un résultat honorable compte tenu des conditions."

Il note aussi que son Sprint avait été décevant, après une sortie de piste qui l’avait renvoyé en fond de classement, mais il salue la manière dont ses mécaniciens ont réussi à réparer sa voiture pendant le drapeau rouge.

"Plus tôt dans la journée, le Sprint s’est soldé par un résultat décevant, mais il faut rendre hommage à l’équipe, qui a fait un excellent travail en réparant la voiture et en la remettant en état de marche en très peu de temps. Nous avons travaillé dur pour améliorer le package, et il est encourageant de constater les progrès réalisés."

"Demain, la course devrait se dérouler sur une piste sèche, ce qui pourrait être un défi, mais nous donnerons tout ce que nous avons. Il y a des voitures rapides derrière nous, nous devrons donc être intelligents, rester prudents et essayer de tirer parti de toutes les opportunités. L’objectif est toujours de marquer des points, et nous nous battrons pour en ramener à la maison."

Gabriel Bortoleto n’a hélas pas pu participer à la séance de qualification de son Grand Prix à domicile après un énorme accident dans le dernier tour du Sprint. Le Brésilien était heureusement indemne et il admet que c’est le principal, tant le choc a été violent.

"J’ai eu la chance et la bénédiction de m’en sortir indemne après mon accident aujourd’hui ; c’était un énorme crash, mais je suis là, debout sur mes deux jambes, ce qui montre non seulement à quel point ces voitures sont bien construites de nos jours, mais aussi les progrès que nous avons accomplis au fil des ans en matière de sécurité" salue-t-il, avant de remercier les mécaniciens qui ont failli réparer sa voiture à temps.

"Je tiens à remercier nos mécaniciens, qui ont fait tout leur possible pour me permettre de reprendre la piste pour les qualifications. Ils ont travaillé d’arrache-pied pour reconstruire ma voiture à partir de zéro, et nous avons presque réussi à être prêts à temps."

"Évidemment, je ne peux m’empêcher d’être un peu déçu de ne pas avoir pu participer aux qualifications lors de mon premier Grand Prix à domicile. C’est dommage, car j’ai vraiment l’impression que notre voiture était suffisamment compétitive pour faire quelque chose ce week-end, comme l’a démontré Nico en se qualifiant pour la Q3."

"Mais il reste encore la course de demain. Je veux juste m’asseoir dans la voiture, conduire, donner le meilleur de moi-même et profiter de mon temps sur la piste."