Hamilton - Massa : leur échange discret après l’arrivée du Brésil 2008 enfin révélé

L’ancien directeur de la communication de McLaren, Matt Bishop, a enfin raconté le moment survenu dans le paddock d’Interlagos entre Lewis Hamilton et Felipe Massa, peu après l’issue dramatique du Championnat du monde 2008.

Considérée comme l’une des fins de saison les plus intenses de l’histoire de la Formule 1, et aujourd’hui encore au cœur d’une bataille judiciaire, la scène décrite par Bishop se déroule entre deux rangées de journalistes, alors que Massa félicite Hamilton pour son premier titre mondial.

À l’arrivée du Grand Prix du Brésil 2008, Massa pensait avoir remporté le titre sur ses terres, une conclusion parfaite à sa saison. Dans le garage Ferrari, la joie a ensuite laissé place à l’incompréhension.

Hamilton, qui devait dépasser Sebastian Vettel pour assurer le titre, n’y était pas parvenu à première vue. Mais dans les derniers instants, à Junção, Hamilton et Vettel ont rattrapé puis dépassé Timo Glock, resté en pneus slicks alors que la pluie s’intensifiait. Le pilote McLaren s’est ainsi envolé vers la ligne d’arrivée et le sacre.

Malgré la tension du moment, Bishop raconte que Massa a fait preuve d’un fair-play exemplaire.

"Il a tendu sa main droite à Lewis et lui a dit : ’Félicitations Lewis, bien joué’. Ils se sont serré la main."

"Lewis, rayonnant jusque-là, s’est brièvement assombri avant de lui répondre : ’C’était impressionnant’."

"Il était très touché par ce que Felipe venait de vivre, la victoire chez lui mais la défaite pour le titre dans les derniers virages. Alors, devant lui, il n’a absolument pas montré sa joie, par respect. Le signe d’un grand champion avant l’heure."

Bishop se souvient également des instructions reçues après la course.

"Ron Dennis m’a dit : ’Lewis est à toi. Obtiens autant de couverture TV que possible’."

Il décrit ensuite un champion radieux, passant d’un média à l’autre.

"Il faisait interview sur interview, tout sourire, emporté par l’euphorie, peinant à trouver les mots… mais incroyablement heureux."

C’est en l’accompagnant parmi les caméras et les micros qu’est apparu Massa.

"Une petite silhouette rouge s’est frayée un chemin jusqu’à nous… C’était Massa."

Felipe Massa a récemment engagé une procédure judiciaire concernant le résultat du championnat 2008, après une interview de Bernie Ecclestone en 2023. L’ancien patron de la F1 y a affirmé que lui et l’ex-président de la FIA, Max Mosley, étaient au courant du scandale du Crashgate de Singapour dès 2008 sans intervenir, avant de nier avoir tenu ces propos.

Autre protagoniste malheureux : Timo Glock, qui a révélé avoir dû quitter Interlagos escorté par la police après avoir reçu des menaces de mort. De nombreuses théories complotistes l’accusaient à tort d’avoir volontairement ralenti pour favoriser Hamilton.

Bishop n’a pas mâché ses mots : "Soyons honnêtes, la plupart des théories du complot sont stupides. Et celle-ci l’était certainement."