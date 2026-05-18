Verstappen a été innocenté par ses équipiers pour la panne au Nürburgring

Max Verstappen a peut-être perdu la victoire aux 24 Heures du Nürburgring en raison d’une défaillance d’arbre de transmission, mais la prestation du Néerlandais a évidemment marqué les esprits. Lui et son équipage sur la Mercedes-AMG GT3 étaient en tête et jouaient la victoire avant qu’une panne mécanique ne survienne en fin de course, les obligeant à passer de longues dizaines de minutes au garage avant de reprendre la piste très loin dans le classement.

Mais le quadruple champion du monde de Formule 1 a clairement fait savoir par la suite qu’il avait l’intention de revenir, expliquant que "cela dépend toujours un peu de mon calendrier". Le week-end a suscité des discussions concernant le style agressif de Verstappen en GT3, certains observateurs se demandant si son utilisation des vibreurs et l’intensité de ses dépassements avaient contribué à la panne subie par la GT3 alors que Daniel Juncadella était au volant.

Juncadella a ainsi rejeté cette hypothèse. : "Nous conduisions en réalité très prudemment au cours des dernières heures."

Un autre de ses coéquipiers, Lucas Auer, neveu de l’ancien pilote de F1 Gerhard Berger, a insisté sur le fait qu’une utilisation intensive des vibreurs est tout simplement incontournable sur la Nordschleife : "C’est comme ça que ça se passe ici. C’est une question de survie."

Ce qui est incontestable, c’est l’extraordinaire effet Verstappen sur l’événement du Nürburgring lui-même. La course s’est jouée à guichets fermés pour la toute première fois, avec 352 000 spectateurs présents tout au long du week-end.

"Grâce à Max, il y a maintenant aussi beaucoup de fans qui ne suivent normalement que la Formule 1" a déclaré Stefan Wendl, le patron de Mercedes-AMG Customer Racing, à De Telegraaf. "Ils voient qu’il s’agit d’une forme de sport automobile complètement différente, avec notamment des batailles passionnantes roue contre roue. Ils ne sont peut-être pas habitués à cela."

Un F1 bashing devenu classique par les temps qui courent, mais Wendl se garde bien d’insister sur le fait que c’est pourtant grâce à la F1 que l’on a vu tout ce monde au Nürburgring. Il a également révélé à quel point Verstappen s’était adapté rapidement après être passé des Ferrari de GT l’année dernière à Mercedes pour 2026.

"Cela me rend fier, ainsi que mon équipe et toute la marque, que Max nous ait choisis pour les années à venir. Beaucoup de gens sont surpris que Max s’adapte si rapidement dans d’autres voitures. J’ai dépassé cette surprise depuis un moment."

"Je n’avais jamais vu de chose pareille auparavant, quelqu’un qui s’adapte si vite. C’est déjà très spécial qu’un pilote de Formule 1 actuel suive ce programme, juste parce qu’il y prend tellement de plaisir et parce que la course est sa passion."

Pendant ce temps, Mercedes semble déterminée à ne pas laisser son autre espoir superstar suivre la voie de Verstappen au Nürburgring de sitôt. Lorsqu’on lui a demandé si Kimi Antonelli pouvait chercher à obtenir un permis pour le Nürburgring cette année, le directeur adjoint de l’écurie de F1 de Mercedes, Bradley Lord, a donné une réponse claire.

"Non" a-t-il déclaré. "Je lui en ai parlé. Je pense qu’il plaisantait. Peut-être qu’il pourra essayer une fois qu’il aura remporté quatre championnats. Max Verstappen a un peu plus d’expérience. Antonelli devrait se concentrer entièrement sur la Formule 1."