Verstappen aux 24 heures : le Nürburgring a eu le dernier mot mais une légende est née

Dominer n’est pas gagner, aux 24 Heures du Nürburgring plus qu’ailleurs ! Pendant plus de vingt heures, Max Verstappen et l’équipage de la Mercedes-AMG GT3 n°3 du Team Verstappen Racing ont semblé filer vers un exploit monumental pour leurs débuts sur l’impitoyable Nordschleife. Le quadruple champion du monde de Formule 1, associé à Dani Juncadella, Jules Gounon et Lucas Auer, a impressionné par sa vitesse, sa régularité et sa capacité d’adaptation, avant qu’un problème d’ABS, des vibrations puis une défaillance de transmission ne viennent anéantir leurs espoirs de victoire à seulement trois heures et demie de l’arrivée.

La désillusion fut immense tant la prestation de l’équipage exploité par Winward Racing avait jusque-là été irréprochable. Pourtant, cette issue cruelle est presque inhérente aux 24 Heures du Nürburgring, une course où la performance seule ne suffit jamais. Plus encore qu’au Mans ou à Spa-Francorchamps, la Nordschleife réclame autant de réussite que de talent. Entre les accidents, les neutralisations, les pièges de la météo et la brutalité du tracé allemand, survivre relève déjà de l’exploit. Verstappen et ses équipiers ont tout fait correctement, mais, cette fois encore, le Nürburgring a rappelé pourquoi cette épreuve reste unique dans le sport automobile.

Jusqu’au problème mécanique fatal, la Mercedes n°3 avait pourtant parfaitement maîtrisé son sujet. Verstappen venait même d’accroître l’avance de la voiture avant de céder le volant à Dani Juncadella pour le relais final. Quelques tours plus tard, un bruit inquiétant est apparu, suivi de vibrations de plus en plus importantes, forçant l’Espagnol à rentrer prématurément au stand.

La Mercedes-AMG fut immédiatement poussée dans le garage, roue arrière droite démontée, tandis que les mécaniciens tentaient désespérément de sauver la situation. Le diagnostic révéla finalement une défaillance de transmission provoquée par un problème plus large lié au train arrière, ruinant les ambitions d’un équipage qui contrôlait alors la course.

Cette issue déchirante n’enlève toutefois rien à la performance de Verstappen et de ses équipiers. Au contraire, elle renforce encore l’aura de cette première participation. Car le Nürburgring ne pardonne rien, même aux meilleurs.

Le week-end a d’ailleurs démontré à quel point cette édition fut un véritable piège pour les favoris. Kevin Estre et la Porsche n°911 Manthey ont été victimes d’huile sur la piste, tout comme Arjun Maini avec la Ford Mustang n°64. La BMW n°1, tenante du titre, a vu sa course détruite par un problème de ravitaillement. Alexander Sims a percuté une Mercedes après un mauvais signalement de Code 60, tandis que Thierry Vermeulen a terminé dans les barrières en s’empressant de dépasser une Porsche Cayman GT4 moins rapide.

Autant d’exemples qui illustrent parfaitement la brutalité de cette course mythique. Comme l’a résumé Timo Glock, qui a perdu son permis de course sur la Nordschleife, "il y a une raison pour laquelle les constructeurs engagent trois à cinq voitures : peut-être qu’une seule survivra."

Dans ce contexte, la prestation de Verstappen prend encore davantage de relief. Le Néerlandais n’a pas simplement débarqué d’un univers différent pour gagner immédiatement. Il a abordé l’épreuve avec humilité, sérieux et respect, tout en démontrant une vitesse impressionnante de jour comme de nuit, sur le sec comme sous la pluie.

Le quadruple champion du monde a surtout rappelé qu’il n’était pas seulement une superstar de la Formule 1, mais un pilote complet capable de s’adapter instantanément à l’une des épreuves les plus exigeantes au monde. Ses relais ont confirmé tout ce que le paddock du GT pressentait déjà : Verstappen possède naturellement le niveau pour viser la victoire dans les plus grandes courses d’endurance.

Mais paradoxalement, cette défaite héroïque pourrait rendre l’histoire encore plus forte. Une victoire dès la première tentative aurait constitué un conte de fées spectaculaire, mais voir le Nürburgring "battre" Verstappen plutôt que l’inverse contribue presque à enrichir la légende.

Cette frustration garantit désormais une chose : le pilote Red Bull reviendra. Et probablement plusieurs fois. Verstappen n’a jamais présenté cette participation comme un simple one-shot. Bien au contraire, il semble fasciné par le défi que représente la Nordschleife. Et nul doute qu’il sera là en 2027 si la F1 le lui permet... s’il ne l’a pas quittée d’ici-là !

A moins que... les organisateurs n’ont pas annoncé la date de l’édition 2027 alors qu’ils le font traditionnellement pendant l’édition en cours. Attendraient-ils l’annonce du calendrier de la F1 de l’an prochain ? Fort probablement !

Car l’incroyable week-end de Verstappen a aussi offert une visibilité énorme à une épreuve qui mérite depuis longtemps une reconnaissance plus large auprès du grand public. Des milliers de nouveaux fans ont découvert à quel point les 24 Heures du Nürburgring sont imprévisibles et cruelles. Ici, le talent ne suffit pas. Il faut également survivre aux circonstances.

Cette édition restera donc malgré tout comme une immense réussite. Pour les organisateurs, pour les fans, pour les autres concurrents et évidemment pour Verstappen lui-même. Il a montré qu’il pouvait immédiatement jouer la victoire absolue face aux meilleurs spécialistes en GT du monde.

Il a simplement manqué la cerise ’Max’ sur le gâteau. Et c’est peut-être précisément ce qui rend la suite encore plus excitante pour Verstappen et son équipe en GT.