Marko n’est pas encore convaincu par les règles hybrides de la F1 2026

Le Dr Helmut Marko affirme que les qualifications en Formule 1 ont perdu leur essence sous la réglementation controversée de 2026. L’ancien conseiller motorsport de Red Bull reste l’un des critiques les plus virulents de la nouvelle ère hybride, malgré les modifications d’urgence déjà introduites par la FIA après seulement une poignée de courses, et qui a apporté des améliorations du spectacle à Miami.

Mais l’Autrichien est convaincu que le travail est encore à effectuer, alors que les qualifications restent encore disputées avec une certaine partie de gestion, même si là aussi, c’était moins pire à Miami que lors des trois courses précédentes. Marko estime que l’abandon de l’attaque maximale au profit de la préservation de l’énergie a fondamentalement modifié le caractère de la conduite en Formule 1.

"Il était clair que beaucoup de choses allaient changer avec la transition vers cette réglementation sur les moteurs" a déclaré Marko à Motorsport Magazin. "Mais pour être tout à fait honnête, je ne m’attendais pas à ce que cela ait un impact aussi important sur les qualifications. Les qualifications ont perdu de leur attrait."

"Si auparavant il était important de freiner le plus tard possible, de réaccélérer le plus tôt possible, tout en pilotant aux limites des capacités de la machine, aujourd’hui, l’essentiel est de contrôler la consommation d’énergie. Et la Formule E est là pour ça."

Il a ajouté que les courses elles-mêmes ne sont restées divertissantes qu’en raison de certaines particularités techniques de la réglementation actuelle : "Les courses se déroulent bien grâce à l’avantage de Ferrari au départ. Mais les dépassements ne correspondent plus à ce dont nous avions l’habitude."

Malgré tout, Marko a salué la récente volonté de la FIA de commencer à revenir sur certains des aspects les plus extrêmes du règlement : "Si nous réduisons progressivement la part de l’énergie électrique et augmentons progressivement la puissance du moteur à combustion interne, nous pourrons finir par obtenir une situation plus ou moins normale."

Marko a également soutenu que la philosophie d’origine derrière cette réglementation est déjà devenue obsolète : "Ces règlements ont été conçus à l’origine pour attirer Porsche et Audi dans le championnat."

"Ensuite, Cadillac a également décidé de développer son propre groupe motopropulseur pour la Formule 1. Mais aujourd’hui, le moteur à combustion interne fait son retour, et cela se justifie par la transition vers des carburants neutres en carbone."

La Formule 1 a déjà introduit ses premiers changements de mi-saison avant Miami, après que les pilotes se sont plaints d’une récupération d’énergie excessive, de courses basées sur le lift and coast et de différences dangereuses de vitesse de rapprochement entre les monoplaces.

"Les premiers changements ont été apportés avant le Grand Prix de Miami, ce qui a permis d’obtenir quelques améliorations, bien que mineures. Le travail dans cette direction va se poursuivre, même si c’est une tâche difficile qui exige inévitablement des compromis."

Malgré ses critiques sur l’orientation électrique de la Formule 1, Marko a insisté sur le fait qu’il n’est pas contre les véhicules électriques : "Je conduis moi-même une Mini E. Mais je dois admettre que l’autonomie sur une seule charge chute considérablement en hiver."

"En conditions urbaines, une voiture électrique comme celle-ci présente un certain nombre d’avantages, d’autant plus qu’il y a de nombreuses stations de recharge en ville. J’essaie de vivre avec mon temps. Mais je ne conduirais pas une telle voiture à la campagne."