Verstappen invité par Ecclestone à piloter ’là où il se sent bien’

L’ancien grand patron de la F1, Bernie Ecclestone, estime que Max Verstappen devrait courir pour une écurie de Formule 1 "où il se sent bien".

Ecclestone espère que Verstappen restera chez Red Bull, même si les rumeurs continuent d’évoquer de plus en plus un éventuel départ pour Mercedes F1.

Verstappen a tout gagné avec Red Bull Racing mais les derniers mois se sont avérés plus difficiles. Il a réussi à remporter son quatrième titre en 2024 malgré l’affaiblissement de sa domination et de celle de Red Bull, mais avec seulement deux victoires en 2025, ses espoirs de titre ne tiennent déjà plus qu’à un fil, l’écart avec le leader Oscar Piastri étant de 69 points.

Ecclestone a donné un conseil important à Verstappen lorsque la question de son avenir a été évoquée suite au départ de Christian Horner.

"Je pense qu’il devrait être là où il se sent bien," a déclaré Ecclestone, lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait bénéficier de ce remaniement à la tête de Red Bull Racing.

"Et où qu’il soit, tant qu’il est heureux, il pourra continuer à performer comme il le fait actuellement, car ce n’est pas quelqu’un qui est là pour rire, n’est-ce pas ? Il est très direct dans ses paroles et ses actes."

Dans cet esprit, Ecclestone souhaite voir Verstappen poursuivre son aventure chez Red Bull.

"J’aimerais le voir rester là où il est," a-t-il confirmé.