Cadillac F1 confirme une bataille avec Alpine pour avoir Bottas

Dan Towriss, PDG de Cadillac F1, a confirmé que le temps de choisir les pilotes est arrivé et a déclaré que « tout est prêt » pour recruter des pilotes expérimentés, comme Valtteri Bottas, pour la première saison de l’écurie américaine en 2026.

L’équipe alignée par General Motors a reçu le feu vert pour son engagement en F1 plus tôt cette année et rejoindra la grille de départ l’an prochain, bénéficiant d’une refonte complète du règlement.

Après avoir signé un contrat avec Ferrari pour son groupe motopropulseur pour les trois prochaines saisons, avant l’arrivée de son propre moteur, Cadillac a donc encore une grosse inconnue : les titulaires dans ses deux baquets.

Interrogé sur l’avancement de la situation et sur les priorités de l’équipe, Towriss a profité de l’occasion pour s’amuser du secret des discussions en cours.

"Il y a beaucoup de travail, vous savez, beaucoup de réunions clandestines dans les recoins les plus sombres du paddock, dans les bars et pubs du Royaume-Uni, pour discuter avec les pilotes," a-t-il plaisanté.

Abordant la question plus sérieusement, il a ajouté : "Mais c’est un effort considérable. Ce sont des baquets importants. Il y a tellement de pilotes talentueux. J’ai été très impressionné par les jeunes pilotes comme par les pilotes expérimentés."

"Comme l’a dit Graeme [Lowdon], notre directeur d’équipe, nous accordons une grande importance à l’expérience pour cette première année, c’est essentiel dans une nouvelle équipe."

"Mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et nous veillons à prendre notre temps et à faire preuve de diligence raisonnable, mais quel nombre impressionnant de pilotes dans cette série qui ont besoin d’un baquet et qui n’en ont pas !"

Bottas, que Towriss a qualifié de "candidat très attrayant", est en bonne place sur la liste. Tout comme Sergio Perez et, apparemment, Yuki Tsunoda, qui aurait été prévenu par Red Bull qu’il ne serait pas retenu en 2026 (sans grande surprise).

Cependant, l’écurie américaine est confrontée à la concurrence d’Alpine pour la signature de Bottas. Ce n’est donc pas que "du bruit" comme l’a confié Pierre Gasly il y a peu.

"Oui, les couteaux sont de sortie pour l’avoir !" confirme Towriss pour conclure. "Le temps de choisir les pilotes est donc arrivé car le marché s’agite."