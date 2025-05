Verstappen : Il n’est ’pas si simple’ de combler ’l’énorme avantage’ de McLaren F1

Max Verstappen a confirmé que l’avantage de McLaren F1 en course se situe au niveau de la gestion des pneus, face à ses rivales dont Red Bull. Le quadruple champion du monde situe l’avantage de l’équipe de Woking sur les longs relais.

"Je pense qu’ils sont globalement meilleurs en course" a déclaré Verstappen. "On l’a vu avec les pneus intermédiaires sous la pluie lors de la course Sprint. Dès que ces pneus commencent à surchauffer, ils ont un énorme avantage. Donc, nous faisons tous quelque chose de mal avec les pneus, à part McLaren."

Et c’est pour cela, selon lui, que McLaren a dominé à Miami : "Ils étaient juste à des kilomètres devant nous, ils étaient juste à des kilomètres plus rapides que tous les autres sur la piste où la dégradation thermique est très élevée. Oui, ils ont un énorme avantage, je pense que c’est très clair."

Interrogé sur ce qui fonctionne mieux sur la McLaren, Verstappen n’a pas d’idée précise : "Si nous l’avions su, nous l’aurions déjà modifié, mais ce n’est pas si simple."

Bien qu’il juge la MCL39 meilleure que la RB21, le Néerlandais insiste sur le paramètre clé de cette domination : "Je pense que c’est aussi la performance pure de la voiture en général, mais oui, la gestion qu’ils ont de leurs pneus est incroyable."

Améliorer l’équilibre de la monoplace aiderait-il Red Bull ? Verstappen pense que oui, mais ça ne réglerait pas tous les problèmes : "Cela nous aidera, mais nous serons toujours confrontés à la surchauffe."

Compte tenu de l’avantage de la MCL39, le Néerlandais a également été interrogé sur sa capacité à battre Piastri et Norris, et a évoqué certains circuits à venir où l’absence de dépassements pourrait l’aider.

"J’attends avec impatience les circuits sur lesquels j’aime piloter actuellement, et avec l’écart qu’ils ont, en réalité, on n’a pas beaucoup de chances."

"Mais peut-être que sur les circuits où l’on ne peut pas dépasser, on a une chance, et on verra bien. Monaco n’a pas été notre circuit le plus fort par le passé, mais parfois, tout se joue sur un coup de dé en qualif. Même si on ne peut pas toujours compter là-dessus c’est notre plus grande chance lors du prochain triplé."