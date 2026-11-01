Verstappen gagne au Mexique devant Hamilton, Antonelli est champion du monde F1 à 20 ans !

Le Grand Prix du Mexique n’est qu’à quelques minutes d’être lancé, et c’est évidemment un des départs les plus incertains qui nous attend, alors que la distance entre la ligne de départ et le premier virage de l’Autodromo Hermanos Rodriguez est l’une des plus longues de la saison. Et forcément, cela peut donner beaucoup de rebondissements inattendus avec une forte aspiration et un premier freinage très délicat.

Kimi Antonelli peut être sacré champion du monde ce soir s’il termine neuvième ou mieux de la course, ce qui suffirait à faire de lui le plus jeune pilote couronné de l’Histoire. S’il est dixième ou moins bien mais que ni George Russell ni Lewis Hamilton ne gagne, il sera aussi couronné.

Si ces deux scénarios ne sont pas respectés, le sacre des pilotes sera reporté au Brésil. Du côté des équipes, Mercedes doit reprendre 39 points à Ferrari pour valider le titre ce soir, et il est donc plus probable de voir l’équipe sacrée au Brésil ou à Las Vegas.

Lewis Hamilton s’élance premier après avoir signé sa première pole position pour Ferrari, la 105e de sa carrière. Il retrouve à ses côtés son ancien équipier chez Mercedes F1, George Russell, tandis que ce sont leurs équipiers respectifs, Charles Leclerc et Kimi Antonelli, qui constituent la deuxième ligne de la grille.

Max Verstappen s’était qualifié quatrième mais il a écopé d’une pénalité pour un incident avec Liam Lawson et il est donc cinquième au départ, aux côtés de Lando Norris. Isack Hadjar suit devant Arvid Lindblad, puis Pierre Gasly et Nico Hülkenberg en cinquième ligne.

Franco Colapinto est 11e au départ devant Oscar Piastri, qui n’a pas franchi la Q2 en qualifications. Gabriel Bortoleto et Oliver Bearman occupent la septième ligne, devant les Williams de Carlos Sainz et Alex Albon, puis Fernando Alonso, qui a critiqué sèchement le Thaïlandais depuis la semaine dernière.

Ryo Hirakawa prend le premier départ de sa carrière puisqu’il a remplacé Esteban Ocon au cours du week-end, et il devance Lance Stroll et Sergio Pérez, puis Valtteri Bottas. Liam Lawson s’était qualifié huitième mais il a été disqualifié pour un non-respect de la puissance minimale du MGU-K.

20h00 : Et Lawson s’élancera même des stands, puisque Racing Bulls a profité de cette disqualification pour faire des changements de composants moteur et de réglages sur sa voiture. Mais sur une course où les dépassements seront difficiles, il aura surtout intérêt à gagner du temps avec la stratégie, voire en cas de chaos au départ.

20h03 : La direction de course a précisé en fin de journée samedi que les pilotes n’auraient pas le droit de couper par l’herbe et gagner du temps au premier tour, comme l’avaient fait Verstappen et Leclerc l’an dernier. Des directives strictes ont été publiées pour éviter cela.

20h05 : Les trois premiers de la grille ont reconnu que le départ serait crucial, car de nombreux pilotes s’inquiètent de dépassements difficiles pendant le reste de la course. Mais avec une longue ligne droite et des voitures au grip limité, le premier virage s’annonce tendu.

20h08 : Hadjar a été réprimandé par la FIA pour avoir bousculé un invité qui voulait le forcer à prendre un selfie vendredi. Le Français est revenu sur cet incident et s’est énervé sur la présence intrusive des fans et invités en Formule 1.

20h10 : La grosse surprise du week-end a été le remplacement soudain d’Esteban Ocon chez Haas après des tensions nées vendredi. Le Français a dû nier les spéculations selon lesquelles il en serait venu aux mains avec ses supérieurs dans l’équipe.

20h12 : Néanmoins, son départ précipité semble avoir plongé l’équipe dans une ambiance plutôt délétère, car Bearman a révélé être stressé par la situation dans l’équipe, puisque le patron Ayao Komatsu semble entretenir le flou même en interne autour de ce départ.

20h15 : Il semble peu probable qu’Ocon revienne chez Haas pour la fin de saison tant un point de rupture semble avoir été atteint avec son équipe. Le Français pourrait désormais viser une place chez Cadillac, où Bottas semble de moins en moins affirmatif sur son avenir.

20h17 : Mais au milieu des rumeurs entourant Bottas, Ocon et le réserviste de Mercedes, Frederik Vesti, c’est bien Colton Herta qui tiendrait la corde pour avoir ce baquet en 2027. Soutenu par General Motors, l’Américain ne cache pas que sa motivation est plus élevée que jamais.

20h19 : Cadillac F1 a en tout cas confirmé Pérez pour trois années supplémentaires à partir de 2027, et le Mexicain et son équipe sont parfaitement en phase. General Motors a salué le rôle de Pérez dans la création et la progression de l’équipe.

20h20 : La voie des stands est ouverte pour la mise en grille des F1.

20h23 : Nico Rosberg, présent au Mexique, a donné son avis sur la situation d’Esteban Ocon. Ayao Komatsu vient de confirmer qu’aucune décision n’a été prise pour le Brésil. Le Français pourra-t-il revenir ? Cela semble compliqué.

Pour Rosberg, "Esteban est très frustré. Haas ne l’a pas retenu pour l’année prochaine et il sait que son aventure en Formule 1 est probablement terminée. Il éprouve beaucoup de frustration et de colère ; de plus, sa séance a été compromise lors des deuxièmes essais libres à cause d’une erreur d’Ollie Bearman."

"Il a dû y avoir une altercation par la suite, d’une telle gravité qu’ils ont fini par dire : ’On te retire de la course’. A voir si Haas le remettra à Interlagos."

20h25 : Antonelli veut terminer le travail en montant sur le podium. Il s’élancera depuis la quatrième position.

"Une journée très excitante s’annonce, alors espérons qu’elle sera bonne. Nous allons tenter le coup, essayer de monter au moins sur le podium. Nous verrons comment se passe le départ ; ensuite, ce sera une course très délicate qui demandera beaucoup de gestion. J’espère que nous prendrons un bon départ, que nous parviendrons à nous placer aux avant-postes, et qu’ainsi nous pourrons décrocher un excellent résultat et terminer le travail."

20h28 : Hamilton se dit prêt à viser la victoire depuis la pole position.

"Cela fait longtemps que je n’avais pas décroché la pole position ici ; c’est donc formidable de me retrouver dans cette position. J’espère pouvoir concrétiser pour l’équipe aujourd’hui. Commencer à enchaîner les victoires serait fantastique ; c’est précisément ce pour quoi nous avons travaillé. Mais nous avons des concurrents extrêmement solides derrière nous ; le défi sera donc immense, mais je suis prêt. Je vais simplement essayer de prendre du plaisir."

20h30 : Russell s’attend à une bataille impliquant plusieurs voitures au premier virage. Il s’élancera en deuxième position.

"Je pense que la course sera très difficile. Ici, la gestion des températures – qu’il s’agisse du moteur ou des freins – représente toujours un véritable défi, mais je ferai de mon mieux. Nous savons qu’ici, sur la longue portion menant au premier virage, beaucoup de choses peuvent arriver. Je ne pense pas que la lutte se limitera à Lewis et moi ; je crois que les deux ou trois pilotes qui nous suivent pourraient également prendre part à la bataille."

20h35 : Pour Jenson Button, Antonelli est dans une situation idéale.

"La situation est un peu différente pour Kimi. Il a bien plus d’occasions de se battre pour un championnat du monde, et je ne pense pas qu’il ressente encore cette pression. Il ne connaît pas encore la pression que nous avons connue lorsque nous nous battions pour le titre. Il se trouve donc dans une situation idéale pour disputer ce championnat."

"Je ne pensais pas que c’était une bonne idée de le placer dans la voiture [en 2025]. J’estimais que c’était une mauvaise décision de la part de Toto. Je trouvais que c’était trop tôt et qu’il lui fallait encore quelques années."

"La façon dont il a su redresser la barre [après des débuts difficiles] est vraiment impressionnante ; il a connu une période, l’an dernier en Europe, où il n’a marqué aucun point. Réussir à inverser la tendance témoigne donc de sa force de caractère."

20h41 : Toutes les voitures sont sur la grille sauf celle de Lawson, qui partira des stands comme annoncé plus tôt. Pas de problème particulier de dernière minute, pas d’agitation du côté des mécaniciens alors que la haute altitude inquiète beaucoup sur la fiabilité des moteurs et des freins.

20h46 : Ayao Komatsu a été interrogé sur la situation d’Ocon par Canal+ et F1 TV, et il a simplement dit que c’était sa décision, qu’elle a été soutenue par Gene Haas quand il lui a expliquée, et il a dit qu’aucune décision n’était prise pour le Brésil. "J’assume les conséquences" de la décision, a-t-il affirmé.

20h51 : La température de l’air est de 23 degrés, mais celle de l’asphalte est de 48 degrés ! Les pneus seront plus faciles à mettre en température, mais le manque de grip et les glissades pourraient augmenter drastiquement la dégradation.

20h55 : Antonelli a dit hire être tendu, mais son ingénieur de course, Peter Bonnington, assure que son état d’esprit a changé aujourd’hui : "Il nous reste encore à aller jusqu’au bout de celle-ci. C’est une course d’usure. Nous allons simplement nous concentrer, l’aborder comme n’importe quelle autre course et faire les 71 tours les meilleurs possibles. Il est reparti de zéro. Hier, on a pu percevoir une lueur de cette tension, mais je pense que c’était simplement une nouvelle expérience et le fait qu’il ait dû gérer cette nouvelle situation l’a peut-être un peu dépassé. Mais aujourd’hui, après une bonne nuit de sommeil et un bon repos, il sera de nouveau prêt à se lancer."

20h58 : Verstappen, Hülkenberg, Colapinto, Bortoleto et Lawson sont en pneus mediums, tout le reste de la grille a opté pour des gommes tendres.

Tour de formation : Hamilton a fait un léger plat sur son pneu avant droit, mais ça n’a pas l’air trop grave.

Départ : Très bon envol de Hamilton mais tout le monde se met en file indienne derrière lui ! Les deux Ferrari sont côte à côte dans les premiers virages et ils sortent en tête devant Verstappen.

Tour 1 : Leclerc passe Hamilton, il passe hors piste et coupe le virage, Verstappen en profite pour passer deuxième ! Leclerc va devoir rendre deux places d’un coup ! Et Hadjar est envoyé en tête-à-queue.

Tour 2 : Verstappen demande que Leclerc le laisse passer, et Hamilton s’agace : "J’ai été poussé par mon propre équipier". Leclerc risque d’être pénalisé et il ne prend pas le large en tête.

Tour 3 : Leclerc fait un meilleur tour en 1’21"167 mais n’a pas plus d’une seconde d’avance. Son ingénieur lui dit de rester en tête, malgré les directives de la direction de course, qui a noté l’incident entre les Ferrari.

Tour 4 : Leclerc améliore le meilleur tour en 1’20"937, mais son avance n’est pas supérieure à une seconde, et Hamilton est proche de Verstappen. Antonelli est quatrième, devant Russell, Lindblad, Colapinto, Norris et Piastri puis Hülkenberg. Outre Hadjar, Gasly est 13e et un des grands perdants du départ, alors que Pérez est 14e. Russell est noté pour avoir causé une collision, surement avec Hadjar. Les deux pilotes Aston Martin sont déjà repassés au stand chausser des tendres.

Tour 5 : Leclerc améliore son meilleur tour en 1’20"834, mais son avance ne dépasse pas 1"2 et s’il est pénalisé, il va perdre gros, d’autant que l’incident avec Hamilton est officiellement sous enquête. Norris passe Colapinto, et Lawson passe Bottas pour la 18e place.

Tour 6 : Encore un meilleur temps en 1’20"783 pour Leclerc, son avance est de 1"7, et Hamilton s’agace du fait qu’il n’y ait pas de nouvelles. Hadjar a passé Bottas. Alonso repasse par les stands et abandonne. Norris dépasse Lindblad.

Tour 7 : La VSC est déployée car Stroll a arrêté sa voiture en piste sur ordre de l’équipe. Une performance honteuse de plus pour Aston Martin.

Tour 8 : Les pilotes de tête n’en profitent pas pour s’arrêter, c’est trop tôt pour eux, malgré la voiture de sécurité virtuelle. Leclerc garde la tête devant Verstappen et Hamilton, puis Antonelli et Russell, Norris, Lindblad, Colapinto, Piastri et Hülkenberg. Hadjar s’arrête puisqu’il est dernier, le Français n’a rien à perdre ! Il repart en pneus mediums.

Tour 9 : La course est relancée, il y a deux secondes entre Leclerc et Verstappen, et Hamilton est à 1"6 de la Red Bull. Antonelli est dans la seconde derrière lui, tandis que Russell est à 3 secondes, avec 2 secondes d’avance sur Norris. Derrière, Lawson, tente d’aller chercher Hirakawa et signe le meilleur premier secteur absolu.

Tour 10 : Leclerc accélère, il a 2"8 d’avance sur Verstappen. Norris se rapproche légèrement de Russell, et Piastri a passé Colapinto. Il est dans le sillage de Lindblad.

Tour 11 : Leclerc améliore le meilleur tour en 1’20"668 et il a près de 3 secondes d’avance sur Verstappen. Hamilton est à 1"6 et Antonelli toujours à huit dixièmes. A noter que Hülkenberg, dixième, retient un train de voitures avec Bortoleto, Bearman et Gasly, mais personne n’arrive à passer. Pérez garde les Williams derrière lui.

Tour 12 : Verstappen se plaint du grip mais Leclerc a aussi fait un tour médiocre et l’écart est de 2"8. Norris est toujours sur le Plan A, certainement avec un seul arrêt. Piastri dépasse Lindblad, et Lawson rentre au stand. Il ressort en pneus tendres. Russell est officiellement mis sous enquête pour avoir accroché Hadjar.

Tour 13 : Leclerc écope de 5 secondes de pénalité ! Il a 3"2 d’avance sur Verstappen et va donc devoir creuser l’écart. Hamilton est à 1"7 de la Red Bull et pourrait en profiter s’il ne prend pas plus de retard. Russell prend dix secondes de pénalité pour l’incident avec Hadjar.

Tour 14 : Leclerc creuse l’écart à 3"5, et il repousse Hamilton à 5"3.

Tour 15 : Informé que Leclerc a pris 5 secondes de pénalité, Verstappen s’interroge sur le fait que les pénalités valent 10 secondes actuellement. Hamilton déplore le fait que son équipier prenne 5 secondes en ayant quand même l’air libre devant lui : "Il aurait dû rendre la position".

Tour 16 : Leclerc porte son avance à 3"9, et Hamilton pointe à près de 6 secondes.

Tour 17 : L’écart en tête dépasse maintenant les 4 secondes. Difficile de donner tort à Hamilton sur le fait que Leclerc ne subit aucune conséquence pour son départ plus que douteux.

Tour 18 : Leclerc grappille dixième par dixième, il a 4"4 d’avance sur Verstappen, mais le Néerlandais sera en pneus plus performants pour le relais suivant. Norris est collé à Russell mais ne parvient pas à passer. Gasly s’arrête au stand et il repart juste devant Bottas, qui est collé à l’Alpine mais n’a pas pu passer. Devant eux, Hadjar est dans le sillage de Hirakawa.

Tour 19 : L’écart est de 4"5 entre Leclerc et Verstappen, et Hamilton est à 2"1 de la Red Bull. Antonelli est à 2"3 et Russell à 2"6 de son équipier. Mais Norris et Piastri passeront le Britannique lors de l’arrêt avec sa pénalité de dix points. Bearman et Bortoleto se battent et le pilote Haas s’empare de la 11e place. Albon s’arrête et sort dernier en tendres, contrairement à Gasly un tour avant, qui est reparti en mediums.

Tour 20 : Leclerc ne reprend pas de temps à Verstappen lors de ce tour, alors que ses tendres vont perdre plus vite en performance que les mediums du Néerlandais.

Tour 21 : Leclerc a 4"9 d’avance sur Verstappen, il sera bientôt en mesure d’effacer sa pénalité.

Tour 22 : Les temps de Leclerc sont légèrement plus rapides, et l’écart passe au-dessus de 5 secondes pour la première fois ! Hamilton reste à 2"2 de Verstappen et peut regretter d’avoir été mis en difficulté par son équipier en début de course.

Tour 23 : Norris a été interrogé sur ses possibilités de rouler plus vite s’il n’était pas bloqué par Russell et il confirme qu’il pourrait être bien plus rapide. Comme il le craignait hier, les dépassements sont tout bonnement impossibles ce dimanche, il est bloqué à moins d’une seconde de la Mercedes depuis de nombreux tours.

Tour 24 : Verstappen revient à moins de 5 secondes de Leclerc. Hamilton est frustré par la pénalité : "Les commissaires ont juste donné la victoire à Charles".

Tour 25 : Leclerc a 5"2 d’avance sur Verstappen, qui garde la même marge sur Hamilton. Antonelli est toujours à 2"3 du podium, et pour l’instant, il assure un résultat qui lui donnerait le titre.

Tour 26 : L’écart est toujours autour des 5 secondes, un tour un peu plus, un tour moins. Le reste du classement est parfaitement stable. Hadjar est remonté 15e à la faveur des autres arrêts et il passe maintenant Sainz pour la 14e position, Lawson est 17e.

Tour 27 : Leclerc voit son avance repasser sous les 5 secondes, et Verstappen semble commencer à tourner régulièrement plus vite que les Ferrari. Piastri s’arrête et pourrait déclencher une série de passages par les stands pour le reste des pilotes. L’Australien ressort derrière Bortoleto en 12e place, avec des gommes mediums.

Tour 28 : Leclerc et Verstappen s’arrêtent ! Hamilton hérite de la tête devant Antonelli et Russell puis Norris. Verstappen repart devant grâce à la pénalité du Monégasque, et Ferrari perd possiblement la victoire ! Verstappen a maintenant des tendres, qu’il doit faire durer longtemps, alors que Leclerc est en mediums.

Tour 29 : Hamilton en fait de même, laissant Antonelli et Russell en tête devant Norris et Verstappen. Leclerc est à 1"4 du Néerlandais et Hamilton repart à 3 secondes de son équipier, avec des pneus mediums. Hadjar et Gasly ont passé Pérez.

Tour 30 : Gianpiero Lambiase encourage son pilote, Verstappen : "On a besoin d’un de tes relais magiques de Mexico, Max". Et Verstappen signe le meilleur tour en 1’20"577 pour répondre.

Tour 31 : Antonelli a 4"3 d’avance sur Russell, et Norris est toujours collé à Russell. "On ne peut rien faire ?" s’exaspère le Britannique. Son ingénieur lui répond que c’est trop tard et qu’il doit rester en piste en espérant une Safety Car. Verstappen est 10 secondes derrière lui, toujours avec 1"4 d’avance sur Leclerc. Hamilton bat le meilleur tour en 1’20"550. Lawson passe Sainz à son tour, et Hirakawa passe Pérez qui s’arrête au stand. Le Mexicain voit son arrêt être long et il est suivi peu après par Bottas.

Tour 32 : Antonelli gagne du temps sur Russell qui est à 5 secondes, et Norris est toujours à 5 dixièmes, sans aucune chance de passer. Verstappen lui reprend plus d’une seconde au tour, et Leclerc suit de près la Red Bull. Hamilton est à moins de 3 secondes de son équipier. Hülkenberg s’arrête et repart derrière Hadjar et Gasly.

Tour 33 : Hamilton signe le meilleur tour en course en 1’20"442, et il est à 2"6 de Leclerc, qui perd lui-même un peu de temps sur Verstappen. En tête, Antonelli prend six dixièmes par tour à Russell, mais il perd du temps sur les trois leaders virtuels de la course. Piastri passe Bearman pour revenir neuvième.

Tour 34 : Russell s’arrête et il purge sa pénalité de dix secondes. Hamilton bat encore le meilleur tour en 1’20"364, il est à 2"2 de Leclerc. Russell ressort huitième juste devant Piastri avec des pneus mediums, derrière Lindblad et Colapinto qui ne se sont pas encore arrêtés.

Tour 35 : Antonelli a 7"4 d’avance sur Norris, qui lui concède un peu de temps. Verstappen est à 5"5 de la McLaren et Leclerc à 1"6 de la Red Bull. Hamilton est à 2"1 de son équipier. Colapinto s’arrête et permet à Russell et Piastri, notamment, de gagner une place. Hadjar revient en 11e position mais il devra encore s’arrêter avant la fin de la course.

Tour 36 : Norris perd du temps à cause de ses pneus arrière qui sont en surchauffe. Leclerc essaie de revenir sur Verstappen mais reste à 1"4. Lindblad s’arrête et repart dixième en pneus mediums.

Tour 37 : Antonelli a 8"6 d’avance sur Norris, et Verstappen revient sous les 4 secondes derrière la McLaren. Les écarts entre Verstappen et les Ferrari sont stables, et Russell est à 23 secondes de Hamilton. Piastri est 3"8 derrière lui, Bortoleto et Bearman suivent mais ils ne se sont pas encore arrêtés.

Tour 38 : Antonelli continue à creuser l’écart sur un Norris en manque de rythme, qui voit Verstappen revenir à 2"5.

Tour 39 : Hamilton perd un peu de temps sur Verstappen et Leclerc, mais ces trois-là sont pour l’instant largement en mesure d’aller chercher le podium face à Antonelli, qui allonge son relais en tendres. Bortoleto s’est arrêté et repart 15e.

Tour 40 : Norris s’arrête, il laisse Verstappen deuxième à 10"2 d’Antonelli. Leclerc est toujours à 1"6 et Hamilton à 3 secondes de son équipier. Norris repart cinquième après un arrêt en six secondes car il s’est arrêté trop loin dans son emplacement.

Tour 41 : Antonelli perd entre sept dixièmes et une seconde au tour sur Verstappen, qui ramène Leclerc et Hamilton derrière lui. Bearman s’arrête à son tour, te il laisse Lindblad reprendre la huitième place. Hadjar et Colapinto reviennent dans le top 10 mais le Français a déjà 33 tours en mediums, et il en reste 29. Difficile à croire qu’il terminera la course comme ça.

Tour 42 : Leclerc décroche derrière Verstappen, il est à 2"2, et Hamilton est à 2"6. Le replay montre que Bearman a failli avoir un accident en rentrant aux stands ! Et comme on le disait au tour précédent, Hadjar rentre à nouveau au stand !

Tour 43 : Antonelli perd un peu moins de temps sur Verstappen, tandis que Leclerc et Hamilton restent séparés par les mêmes écarts. Hadjar est ressorti 15e. Lawson s’est arrêté aussi et il ressort derrière Hadjar.

Tour 44 : Antonelli rentre au stand après 43 tours en tendres ! L’Italien chausse des mediums et repart quatrième à 11"9 de Hamilton après un arrêt imparfait. Hadjar bat le record du tour en 1’20"244 !

Tour 45 : Bottas est dans le mur et la Safety Car est déployée, un tour après l’arrêt d’Antonelli ! Bottas va bien mais sa Cadillac, qui a probablement eu un souci de freins, est lourdement endommagée. Hamilton passe par les stands, comme Russell ! Les autres pilotes restent en piste. Hamilton repart derrière Antonelli en pneus tendres, et Russell sera collé à Norris, avec des pneus tendres aussi. Piastri et Gasly se sont aussi arrêtés.

Tour 46 : Antonelli est frustré par son arrêt trop tôt pour un tour, et le drapeau rouge est déployé ! Bottas est encore dans sa voiture et la voiture médicale est déployée, même si on l’a vu bouger et mettre le pouce en l’air.

22h08 : Bottas est sorti de sa voiture ! Mais la grue entre en piste pour dégager sa voiture.

22h10 : Hamilton semble excédé : "On a de gros problèmes. On a de gros, gros problèmes". Entre l’accrochage et la place perdue à cause de l’arrêt qui a précédé le drapeau rouge, le Britannique s’énerve et jette sa trottinette dans le stand.

22h12 : Les commissaires ont expliqué pourquoi ils ont mis seulement 5s de pénalité à Leclerc et non 10s : "Les deux voitures ont abordé le virage n°4 à une vitesse excessive et, de ce fait, aucune des deux n’aurait pu négocier le virage en restant sur la piste, comme le montre le fait que la voiture n°44 [Hamilton], qui se trouvait à l’intérieur, a dû sortir de la piste pour négocier le virage. La voiture n°16 [Leclerc] n’était donc pas en droit de revendiquer le virage en raison d’une vitesse d’entrée excessive. Le pilote a ensuite effectué un dépassement hors piste, ce qui justifie une pénalité. La pénalité de référence est de 10 secondes ; toutefois, le fait que la voiture n°44 se trouvait également hors piste à l’intérieur de la voiture n°16, et que cela s’est produit au début du premier tour, constitue une circonstance atténuante." Notons que le non-respect des directives de course quant aux chemins à emprunter hors piste n’est absolument pas évoquée par les commissaires.

22h14 : La question est de savoir si Cadillac va vouloir relancer Pérez en piste après le gros accident de Bottas, dû à une casse dont la nature n’est pas révélée.

22h16 : Les commissaires ont noté que Gasly a passé la sortie des stands alors qu’elle était fermée. Le replay montre que le feu passe au rouge alors qu’il est à une poignée de mètres de la sortie.

22h19 : Pour retrouver notre analyse complète de l’incident entre Leclerc et Hamilton, ainsi que la décision complète des commissaires, notre article dédié aborde les causes et les conséquences de la manœuvre.

22h23 : Les commissaires de piste continuent de réparer les barrières, la raison pour laquelle nous sommes en attente de la fin de ce drapeau rouge.

22h25 : Gasly ne sera pas pénalisé, car les commissaires ont jugé que le feu est passé au rouge trop tard pour qu’il respecte la lumière.

22h27 : La FIA donne finalement un classement revu, et Hamilton sera finalement devant Antonelli, compte tenu du moment où le classement est arrêté.

22h29 : Verstappen sera devant Leclerc, Hamilton, Antonelli et Norris, puis Russell, Piastri, Lindlad, Colapinto, Gasly, Hülkenberg, Bearman, Bortoleto, Hadjar, Lawson, Sainz, Hirakawa, Pérez et Albon.

22h33 : La course va reprendre à 22h45 !

22h37 : Les pilotes se préparent à reprendre la course, et Hamilton revient avec son casque de l’arrière du garage Ferrari.

22h40 : Pérez écope de 5s de pénalité pour un excès de vitesse dans les stands.

22h45 : Les pilotes repartent en piste, et on va avoir un départ arrêté à la fin du tour de relance.

22h46 : La course va reprendre au 47e tour des 71 à disputer !

22h47 : Tous les pilotes ont chaussé des pneus tendres.

Deuxième départ : Bon envol de Verstappen et Hamilton, qui passe Leclerc dans la ligne droite !

Tour 47 : Norris se met à la hauteur de Leclerc qui bloque son pneu au freinage mais passe le virage. Antonelli reste quatrième devant Norris et Russell ! Seul Hamilton a gagné une place. Lindblad est devant Piastri, Colapinto et Gasly.

Tour 48 : Verstappen a une avance réduite sur Hamilton et Antonlli passe Leclerc ! Norris est dans le sillage pour tenter d’en profiter. L’Italien veut un podium pour valider son titre !

Tour 49 : La FIA a noté un contact entre Verstappen et Hamilton. Hamilton fait le meilleur tour en 1’19"849, et Antonelli a repoussé Leclerc à 1"5. Norris est dans son sillage, comme Russell, Lindblad et le reste du peloton. Les commissaires ne mettront pas d’enquête sur le contact entre Verstappen et Hamilton. Bearman a abandonné.

Tour 50 : Antonelli fait le record du tour en 1’19"567 et il est à 1"2 de Hamilton, qui est collé à Verstappen ! Leclerc est à 1"7 et voit Norris le menacer, alors que Russell a décroché un peu. Et Verstappen est noté comme en mauvaise position au départ ! Il devrait prendre 5 secondes de pénalité.

Tour 51 : Hamilton signe le meilleur tour en 1’19"268 après que Verstappen a fait un 1’19"3. Antonelli a décroché Leclerc, qui se plaint de vibration sur ses pneus, ce qui n’est pas étonnant vu le plat qu’il a fait au départ. Hülkenberg prend 10s de pénalité pour avoir accroché Bearman et causé son abandon.

Tour 52 : Verstappen ne sera pas pénalisé car il n’était pas au-delà de la ligne blanche ! Il reste donc en tête avec 1"2 d’avance sur Hamilton, et Antonelli est à 1"2. Leclerc est à 2"5 et a toujours Norris dans son sillage.

Tour 53 : Verstappen ne creuse plus l’écart, et Antonelli est aussi stable dans son écart.

Tour 54 : Leclerc continue de perdre du temps sur le trio de tête, et le titre approche pour Antonelli !

Tour 55 : Hamilton s’interroge des pièces qu’il aurait pu perdre au départ car il dit avoir été percuté par Verstappen, mais il n’a jamais été devant la Red Bull, et le Néerlandais a passé le virage sans encombre. Difficile de dire qu’il aurait dû être pénalisé sur celui-là. Hülkenberg prend la 15e place à Pérez.

Tour 56 : Verstappen se plaint d’un freinage moteur qui change beaucoup sur sa voiture, il garde 1"1 d’avance sur Hamilton, lui-même 1"8 devant Antonelli. L’Italien a maintenant 4"2 d’avance sur Leclerc, qui est attaqué par Norris ! Mais la McLaren reste derrière.

Tour 57 : Antoelli a perdu du temps dans ce tour, il pointe à 2"2 de Hamilton, qui est toujours à 1"2 de la Red Bull de tête. Norris continue de se rapprocher de Leclerc mais n’arrive pas à passer.

Tour 58 : Russell est revenu derrière Norris mais les deux sont bloqués derrière Leclerc. Piastri est aussi coincé derrière Lindblad.

Tour 59 : L’ingénieur de Norris lui dit que le plat sur le pneu de Leclerc est à la corde, et il dit "je sais, j’ai vu !" Mais c’est Lindblad qui est dans le mur, et la voiture de sécurité est de nouveau déployée ! Le choc n’a pas eu l’air trop violent.

Tour 60 : La Safety Car est donc en piste mais Leclerc ne rentre pas pour changer son pneu qui a le plat, certainement avec l’espoir d’un drapeau rouge. Le replay montre que Piastri a attaqué Lindblad par l’extérieur et les deux se sont touchés à la sortie du premier virage, cassant la suspension arrière gauche de la Racing Bulls et l’envoyant dans le mur.

Tour 61 : La voiture est en train d’être retirée, et elle est contre un mur en béton, donc il n’y aura pas de longue intervention.

Tour 62 : Leclerc s’inquiète pour l’état de son avant gauche : "Je crois que je vois la corde sur mon pneu". Et la course va reprendre !

Tour 63 : Verstappen fait une bonne relance et Hamilton ne peut rien faire ! Antonelli reste troisième devant Leclerc qui joue la prudence alors que Gasly coupe au premier virage ! Il est derrière Lawson.

Tour 64 : Verstappen garde la tête devant Hamilton et Antonelli, et Leclerc est à 1 seconde de la Mercedes. Norris et Russell sont dans leur sillage alors que Piastri est déjà à 2 secondes, et menacé par Colapinto !

Tour 65 : Le trio de tête se tient toujours en 1"6, et Leclerc est à 1"5 de l’Italien. Norris est toujours proche, et les vibrations sur la Ferrari du Monégasque n’ont pas l’air de s’arranger.

Tour 66 : Leclerc perd six dixièmes au tour mais Norris ne parvient pas à le passer. Leclerc s’est raté et a failli tout perdre ! Piastri perd quant à lui une seconde sur les pilotes devant lui, et il est toujours menacé par Colapinto, Lawson et Gasly.

Tour 67 : Verstappen est toujours sous la pression de Hamilton et Antonelli, mais autant que Leclerc l’est devant Norris et Russell ! Piastri continue de perdre du rythme à chaque tour. L’enquête sur Lindblad et Piastri aura lieu après la course.

Tour 68 : Antonelli se détache légèrement derrière Hamilton, qui est à six dixièmes de Verstappen. Et Norris est très proche mais ne parvient pas à attaquer !

Tour 69 : Hamilton ne lâche rien alors qu’on entre dans les trois derniers tours, mais Verstappen tient bon ! Antonelli a 5 secondes d’avance sur Leclerc et file vers la couronne mondiale, tandis que Norris est toujours coincé derrière Leclerc. Gasly et Lawson sont sous enquête pour un incident. Colapinto est noté pour un non-respect de drapeaux jaunes.

Tour 70 : Norris s’est porté à la hauteur de la Ferrari mais ne passe pas ! Il reste blotti dans la boîte de vitesses de la SF-26 de Leclerc mais reste cinquième !

Dernier tour : Verstappen résiste à Hamilton, et Antonelli est à 1"6 ! Leclerc est sous la menace de Norris, mais le Britannique ne parvient toujours pas à passer dans les virages lents ! Il échoue dans le premier secteur et ne va pas réussir à passer la Ferrari.

Arrivée : Verstappen remporte sa troisième victoire de la saison devant Hamilton, mais c’est le troisième de cette course qui importe puisque Kimi Antonelli termine sur le podium et devient, à 20 ans, 2 mois et 7 jours, le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1 !

C’est un moment historique, puisqu’il bat le record de Sebastian Vettel de plus de 3 ans ! Leclerc termine quatrième devant Norris, Russell, Piastri, Colapinto, Lawson et Gasly.

Bortoleto est 11e devant Hadjar, Hirakawa qui a réussi plusieurs dépassements en fin de course, Albon, Sainz, Hülkenberg et Pérez.