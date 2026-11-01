Bottas a-t-il vraiment un contrat Cadillac F1 pour 2027 ? Il commence à nuancer son propos...

Valtteri Bottas assure rester confiant quant à son avenir chez Cadillac, malgré les nombreuses rumeurs qui entourent la composition de l’écurie américaine pour la saison 2027. Alors que Sergio Pérez a prolongé son contrat jusqu’en 2029 au minimum et que Colton Herta apparaît comme un candidat de plus en plus sérieux à un baquet de titulaire, le Finlandais estime que son engagement actuel devrait lui permettre de poursuivre l’aventure. Mais Bottas a reconnu que certaines validations restaient attendues de la direction de Cadillac aux États-Unis...

L’avenir de Valtteri Bottas chez Cadillac continue d’alimenter les discussions dans le paddock. Alors que le constructeur américain dispute sa première saison en Formule 1, la composition de son duo de pilotes pour 2027 fait déjà l’objet de nombreuses spéculations.

Avant le Grand Prix de Mexico, une prolongation de contrat de Sergio Pérez jusqu’en 2029 au minimum a été annoncée.

Cette perspective renforce la position du Mexicain au sein de l’équipe, tout en laissant planer davantage d’incertitudes sur celle de Bottas.

Le Finlandais, absent des obligations médiatiques de jeudi en raison d’une maladie, a finalement pris la parole pour répondre aux interrogations concernant son avenir.

Et malgré les rumeurs, l’ancien pilote Mercedes affirme conserver une certaine sérénité.

Interrogé sur les informations laissant entendre que son volant pourrait être menacé, Bottas n’a pas souhaité entrer dans les spéculations. Il considère que sa situation contractuelle actuelle constitue une raison suffisante de croire à sa présence chez Cadillac la saison prochaine.

"Je n’ai pas vraiment grand-chose à dire. C’est la situation actuelle, il y a des rumeurs. Je n’ai vraiment rien à ajouter. Nous finirons bien par savoir."

"Eh bien, pour moi, ce serait logique. C’est ce qui est écrit sur le papier, donc c’est pour cela que je suis plutôt confiant."

Le Finlandais fait ainsi référence à son contrat, dont il estime qu’il doit lui permettre de poursuivre sa collaboration avec l’écurie américaine en 2027. Mais il reconnaît également que certaines étapes administratives et décisionnelles restent à franchir au sein d’une organisation de la taille de Cadillac.

"Pour moi, il a toujours été clair de savoir qui serait là l’année prochaine. Évidemment, il y a... Checo a prolongé son contrat. Moi, je n’ai pas encore signé de prolongation supplémentaire."

"Mais je suis sûr que, dans une grande entreprise, il y a toujours des réunions du conseil d’administration. Elles pourraient permettre de finaliser les décisions. Je crois qu’elles auront lieu bientôt."

"Je pense que tout doit simplement être validé par les grands patrons aux États-Unis."

Ces déclarations traduisent une position plus nuancée que ces derniers temps concernant sa certitude d’être là en 2027. L’incertitude est d’autant plus importante que Cadillac travaille parallèlement à préparer d’autres pilotes susceptibles de rejoindre son équipe.

Colton Herta, une menace de plus en plus sérieuse

Parmi les candidats évoqués pour remplacer éventuellement Bottas figure Colton Herta. Le pilote américain, actuellement réserviste de Cadillac, bénéficie du soutien de l’écurie dans ses démarches pour obtenir la Super Licence indispensable à une titularisation en Formule 1.

L’équipe travaille depuis plusieurs mois à lui permettre de réunir les conditions nécessaires pour être éligible dès la saison 2027. Cette implication fait de Herta une option crédible si Cadillac décide de modifier son duo après sa première année dans la discipline.

La présence d’un pilote américain dans une écurie américaine constituerait également une perspective particulière pour le projet, même si aucune décision officielle n’a été annoncée concernant une éventuelle promotion.

Les spéculations concernant le deuxième volant Cadillac pour 2027 ont également impliqué Esteban Ocon. Le Français, dont le départ de Haas a été annoncé, avait été évoqué comme une possibilité pour rejoindre l’écurie américaine la saison prochaine. Cette piste a toutefois rapidement été écartée par plusieurs sources, qui ne présentent plus Ocon comme un candidat sérieux à ce baquet.

Pour l’heure, Bottas reste donc titulaire et assure que son contrat lui donne des raisons d’être confiant. Mais l’activité de Cadillac autour de Herta entretient inévitablement les interrogations sur la composition définitive de l’équipe.

Bottas reconnaît ne pas pouvoir montrer son véritable niveau

Au-delà des questions contractuelles, Bottas a également évoqué les difficultés sportives rencontrées.

Après 18 manches, la nouvelle écurie occupe la dernière place du championnat des constructeurs, sans avoir encore inscrit le moindre point. Cette situation limite considérablement les possibilités pour ses pilotes de démontrer leur véritable niveau de performance.

Interrogé sur le fait de savoir s’il avait le sentiment de piloter encore au maximum de ses capacités, Bottas a répondu sans détour.

"Pas du tout."

Pour Bottas, son rôle ne consiste donc pas uniquement à rechercher la performance immédiate, mais aussi à contribuer à la construction d’une équipe capable de progresser sur le long terme.

"C’est exactement pour cela que j’ai signé. Le développement, le travail pour l’avenir. Parfois, il faut simplement ménager la voiture pour réussir à rejoindre l’arrivée."

"J’attends vraiment le moment où nous aurons une meilleure voiture. Là, nous pourrons réellement en faire quelque chose, au lieu de simplement essayer de la préserver."

"Tout ce que j’ai fait, c’est suivre les instructions. Parfois, les consignes ont été claires. Il s’agissait vraiment de s’assurer d’essayer d’atteindre l’objectif."

"C’est ce que je fais. C’est dans ces moments-là qu’il faut gérer certaines choses. Quand il faut attaquer, il faut attaquer. Comme le week-end dernier. Je pense avoir donné tout ce que j’avais. C’est tout."