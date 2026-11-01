Leclerc pénalisé de 5 secondes ’seulement’ après avoir dépassé Hamilton hors piste : la FIA s’explique

Charles Leclerc a écopé de cinq secondes de pénalité après avoir pris l’avantage sur Lewis Hamilton en quittant la piste dès le premier tour du Grand Prix de Mexico. Les deux pilotes Ferrari, engagés dans une bataille pour la tête de la course, avaient manqué le quatrième virage, mais le Monégasque avait réussi à conserver la première position en empruntant une trajectoire hors piste. Une manœuvre vivement contestée par Hamilton, qui estimait que les consignes spécifiques annoncées avant le départ avaient été enfreintes. Les commissaires sportifs ont finalement donné raison au Britannique sur le principe, tout en expliquant pourquoi ils avaient réduit la sanction normalement prévue pour ce type d’infraction.

Le départ du Grand Prix de Mexico a immédiatement provoqué des tensions entre les deux pilotes Ferrari. Parti de la pole position, Lewis Hamilton avait réussi à conserver les commandes dans les premiers instants, mais Charles Leclerc, troisième sur la grille, s’est rapidement retrouvé dans son sillage.

Les deux hommes se sont disputé la position dans l’enchaînement des trois premiers virages avant que Leclerc ne tente une attaque par l’extérieur à l’approche du virage 4.

La manœuvre s’est terminée par une excursion hors piste des deux Ferrari, mais leurs trajectoires respectives ont eu des conséquences très différentes.

Hamilton, placé à l’intérieur, a rejoint le tracé au niveau du virage 5. Il n’a cependant pas pu empêcher Max Verstappen de le dépasser.

Leclerc, de son côté, a complètement évité le cinquième virage et a retrouvé la piste plus loin, en tête de la course.

C’est cette différence dans la manière de rejoindre le circuit, et surtout l’avantage conservé par le Monégasque, qui a retenu l’attention des commissaires sportifs.

Leclerc n’a pas respecté les consignes spécifiques de la FIA

Avant le départ, la direction de course avait attiré l’attention des pilotes sur les règles applicables aux premiers virages de l’Autódromo Hermanos Rodríguez.

À la suite des controverses survenues lors des précédentes éditions du Grand Prix de Mexico, les commissaires avaient publié des instructions spécifiques concernant les sorties de piste au départ et lors des reprises de course.

Ces consignes précisaient notamment qu’un pilote gagnant une position en quittant la piste dans la zone des virages 4 à 6 devait restituer cet avantage avant le virage 12.

Une règle destinée à éviter qu’un concurrent puisse profiter des dégagements pour dépasser sans respecter les limites du circuit.

Dans le cas de Leclerc, les commissaires ont estimé que cette obligation n’avait pas été respectée.

Le Monégasque avait pris l’avantage sur Hamilton en dehors des limites de la piste, puis conservé la tête sans rendre la position dans le délai prévu.

Il a donc été sanctionné de cinq secondes pour avoir quitté la piste et en avoir tiré un avantage.

Hamilton furieux : "Les commissaires offrent cette victoire à Charles"

Du côté de Lewis Hamilton, la frustration était particulièrement importante. Le septuple champion du monde considérait que son coéquipier avait obtenu la première place grâce à une manœuvre qui ne respectait pas les règles rappelées avant le Grand Prix.

Avant son premier arrêt au stand, alors que l’incident faisait encore débat, Hamilton a exprimé son mécontentement à la radio.

"Les commissaires sont tout simplement en train d’offrir cette victoire à Charles", a-t-il lancé à son équipe.

"Nous nous étions mis d’accord lors du briefing des pilotes."

Le Britannique faisait directement référence aux discussions et aux instructions précédant la course, qui avaient précisément pour objectif de clarifier les situations de ce type. À ses yeux, la manœuvre de Leclerc constituait donc une infraction évidente, puisque son coéquipier avait pris la tête en quittant le circuit sans lui rendre la position.

Les commissaires ont effectivement retenu cette interprétation sur le fond, mais leur analyse a également pris en compte le comportement des deux pilotes à l’entrée du virage.

Pourquoi les commissaires ont sanctionné Leclerc

Dans leur décision, les commissaires ont expliqué que ni Hamilton ni Leclerc n’auraient été en mesure de négocier correctement le quatrième virage en restant sur la piste.

Les deux pilotes avaient abordé le freinage avec une vitesse excessive, ce qui rendait leur sortie de piste pratiquement inévitable.

La Ferrari de Hamilton, pourtant située à l’intérieur, avait elle aussi dû emprunter le dégagement pour négocier le virage.

"Les deux voitures sont entrées dans le virage 4 avec une vitesse excessive et, par conséquent, aucune des deux n’aurait été en mesure de négocier le virage en restant sur la piste, comme le démontre le fait que la voiture 44 [Hamilton], qui se trouvait à l’intérieur, a dû quitter la piste pour prendre le virage."

Cette observation a joué un rôle central dans l’évaluation de la manœuvre. Les commissaires ont considéré que Leclerc ne pouvait pas revendiquer la priorité dans le virage en raison de sa vitesse excessive à l’entrée.

Le fait qu’il ait ensuite complété son dépassement en dehors des limites de la piste constituait donc une infraction justifiant une pénalité.

"La voiture 16 [Leclerc] ne pouvait donc pas revendiquer le droit au virage en raison de sa vitesse excessive à l’entrée. Le pilote a ensuite effectué un dépassement en dehors de la piste et cela justifie donc une pénalité."

La FIA a ainsi confirmé que le dépassement du Monégasque ne pouvait pas être considéré comme régulier, indépendamment du fait que Hamilton ait lui aussi quitté le circuit.

Pourquoi cinq secondes au lieu de dix ?

La décision des commissaires présente toutefois une particularité importante.

Pour une infraction de cette nature, le barème de référence prévoit normalement une pénalité de dix secondes.

Leclerc n’a pourtant reçu que cinq secondes, soit une sanction réduite de moitié.

Les commissaires ont justifié cette réduction par deux circonstances atténuantes.

La première concerne la trajectoire de Hamilton, qui avait lui aussi quitté la piste à l’intérieur de Leclerc.

La seconde tient au moment de l’incident, survenu très tôt dans le premier tour, lorsque les voitures évoluaient encore dans les conditions particulières du départ.

"La pénalité de référence est de dix secondes. Toutefois, les circonstances atténuantes sont le fait que la voiture 44 se trouvait également hors piste, à l’intérieur de la voiture 16, et que l’incident s’est produit au début du premier tour."

Les commissaires ont donc retenu l’infraction de Leclerc, mais estimé que les circonstances ne justifiaient pas l’application intégrale de la pénalité habituelle.

Cette distinction explique pourquoi le Monégasque a été sanctionné sans recevoir les dix secondes normalement prévues par le barème.

Elle ne remet cependant pas en cause la conclusion principale de la décision : Leclerc a bien obtenu un avantage en dépassant Hamilton hors piste et en ne lui restituant pas la position.

Une nouvelle controverse entre Hamilton et Leclerc à Mexico

Cette situation rappelle un épisode survenu lors du Grand Prix de Mexico 2025.

À l’époque, Hamilton s’était déjà montré particulièrement mécontent du comportement de son coéquipier au départ.

Le Britannique avait demandé à plusieurs reprises pourquoi les commissaires n’intervenaient pas contre les pilotes ayant quitté la piste au premier virage.

Il avait notamment fait remarquer qu’il se trouvait devant Leclerc avant que celui-ci ne sorte des limites du circuit.

Un an plus tard, les circonstances sont différentes, mais la frustration de Hamilton trouve son origine dans un problème similaire : la possibilité pour un pilote de conserver un avantage acquis en empruntant les dégagements.

Les consignes spécifiques publiées avant l’édition 2026 étaient précisément destinées à clarifier l’application des règles dans ces situations.

Cette fois, les commissaires sont intervenus en sanctionnant Leclerc, tout en tenant compte du fait que les deux Ferrari avaient manqué le quatrième virage.

Leur décision confirme donc que le Monégasque n’était pas autorisé à conserver la tête de la course dans ces conditions.

Reste que la pénalité de cinq secondes, inférieure au barème habituel, illustre la difficulté d’arbitrer les incidents du premier tour lorsque plusieurs pilotes quittent simultanément la piste.

Pour Hamilton, qui avait conservé l’avantage depuis sa pole position avant l’accrochage au virage 4, cet épisode aura surtout représenté une nouvelle source de frustration dans sa bataille avec son coéquipier.