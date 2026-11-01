Un point manquant, un baquet en jeu : Herta veut sa place chez Cadillac F1

L’avenir de Valtteri Bottas chez Cadillac reste incertain pour la saison 2027 de Formule 1. Malgré la présence du Finlandais dans les rangs de l’écurie américaine, son directeur Marcin Budkowski refuse de garantir sa reconduction, laissant entrevoir une bataille pour le deuxième baquet aux côtés de Sergio Pérez. Parmi les prétendants figurent notamment Colton Herta et Frederik Vesti, tous deux déterminés à obtenir leur chance. Mais pour Herta, un obstacle administratif inattendu vient compliquer la situation : une erreur dans le calcul de ses points de Super Licence pourrait l’obliger à disputer une nouvelle séance d’essais libres avant de pouvoir prétendre à une place sur la grille.

Cadillac n’a pas encore définitivement arrêté son duo de pilotes pour la saison 2027. Si Sergio Pérez apparaît installé dans le projet américain, l’avenir de Valtteri Bottas suscite davantage d’interrogations, malgré le contrat qui le lie à l’écurie.

Interrogé hier encore à Mexico sur la présence des deux pilotes la saison prochaine, Marcin Budkowski s’est bien gardé de confirmer que le Finlandais conserverait son volant.

"Nous avons Valtteri sous contrat. Mais il y a d’autres pilotes sur le marché."

Relancé pour savoir si cela signifiait que le deuxième baquet restait disponible, le directeur de Cadillac a entretenu volontairement le suspense.

"En Formule 1, tout est toujours ouvert, n’est-ce pas ?"

Cette réponse laisse planer une incertitude claire sur la composition de l’équipe en 2027, alors que plusieurs pilotes cherchent à convaincre Cadillac de leur confier une place de titulaire.

Parmi eux, Colton Herta et Frederik Vesti apparaissent comme deux candidats déclarés. L’Américain, ancien pilote d’IndyCar, a notamment réaffirmé à Mexico que son objectif restait de rejoindre la grille de Formule 1 dès la saison prochaine.

Herta vise ouvertement le baquet de Bottas

Colton Herta n’a jamais caché ses ambitions depuis son arrivée dans l’environnement de Cadillac.

Après avoir quitté l’IndyCar pour se consacrer à son projet de Formule 1, l’Américain a entrepris un parcours destiné à lui permettre de s’adapter aux monoplaces européennes et de réunir les conditions nécessaires à ses débuts dans la catégorie reine.

Interrogé sur ses chances de devenir titulaire chez Cadillac en 2027, il a répondu sans détour.

"Je l’espère, sinon je ne sais pas pourquoi je ferais tout cela."

"Cadillac m’a témoigné beaucoup de confiance en me permettant de participer à ces EL1. Ils ont consacré beaucoup de ressources à ma préparation pour que je sois prêt à occuper un baquet en Formule 1."

Le pilote américain a notamment disputé cette saison le championnat de Formule 2, dans le but de poursuivre son apprentissage et de se rapprocher de son objectif.

Son arrivée dans cette catégorie avait suscité des attentes importantes, compte tenu de son expérience et de ses succès précédents en IndyCar.

Une situation comparable à celle de Ritomo Miyata, pilote expérimenté en Super Formula et en Super GT, qui avait lui aussi découvert la Formule 2 l’année précédente avec de grandes ambitions.

Mais comme pour le Japonais, l’adaptation s’est révélée plus compliquée que prévu. Les monoplaces de F2 et les particularités des courses dans cette catégorie diffèrent sensiblement des championnats dans lesquels ces deux pilotes avaient auparavant obtenu leurs meilleurs résultats.

Herta a donc connu une saison parfois difficile sur le plan sportif, sans pour autant renoncer à son objectif principal.

Une erreur de calcul complique sa Super Licence

Au-delà de la concurrence pour le baquet, Herta doit encore résoudre une question essentielle : l’obtention de sa Super Licence. Cette autorisation délivrée par la FIA est obligatoire pour participer à un Grand Prix de Formule 1. Les pilotes doivent notamment totaliser 40 points de Super Licence sur une période de trois ans.

Cadillac pensait que Herta avait atteint ce seuil après sa participation aux essais libres du Grand Prix de Mexico. Marcin Budkowski a même affirmé que l’Américain avait désormais obtenu sa Super Licence.

Mais le principal intéressé a révélé qu’une erreur administrative dans le calcul de ses points pourrait finalement l’en empêcher. Le problème proviendrait du classement de Herta lors de la saison 2025 d’IndyCar. Celui-ci aurait été enregistré à la sixième place au lieu de la septième, ce qui aurait conduit à lui attribuer un total incorrect de points de Super Licence.

Avant sa participation aux essais libres de Mexico, Cadillac pensait ainsi qu’il disposait de 39 points, alors que son total réel aurait été de 38.

La séance mexicaine ne lui aurait donc permis d’atteindre que 39 points, soit une unité de moins que le minimum requis. Herta a expliqué avoir découvert cette difficulté seulement au cours du week-end.

"Pour autant que je sache, en arrivant ce week-end, si je parcourais 100 kilomètres ici, j’aurais 40 points. Donc je ne sais pas vraiment ce qui a changé."

Cette différence d’un seul point pourrait avoir des conséquences importantes sur son avenir immédiat. Pour atteindre le seuil nécessaire, Herta devrait désormais participer à une nouvelle séance d’essais libres lors de l’une des dernières manches de la saison, en remplaçant temporairement Sergio Pérez ou Valtteri Bottas.

Cadillac semble déterminée à lui offrir les occasions nécessaires pour franchir cette étape, mais devra encore organiser une nouvelle participation si le calcul corrigé est confirmé. Elle pourrait avoir lieu dès vendredi, à Interlagos.

Herta ironise sur l’erreur et espère une nouvelle chance

Interrogé sur cette situation inattendue, Herta a choisi de répondre avec humour.

"Les maths, c’est difficile parfois, j’imagine."

Le pilote américain préfère également voir le côté positif de cette complication, puisqu’elle pourrait lui permettre de retrouver une nouvelle fois le volant d’une Cadillac en essais libres.

"Avec un peu de chance, cela me donnera une autre occasion de remonter dans la voiture à l’avenir. Donc ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose."

"Mais oui, vous savez, en arrivant ce week-end, je partais plus ou moins du principe que si je parcourais les 100 kilomètres ici, nous aurions les points nécessaires. Il semble que ce ne soit probablement pas le cas. Nous essayons donc d’établir un plan en fonction de cela et de voir ce qui va se passer à l’avenir."

Une nouvelle saison en F2 reste une possibilité

Si Herta ne parvient pas à obtenir un baquet chez Cadillac pour 2027, une nouvelle saison en Formule 2 pourrait constituer une solution.

Une campagne réussie dans cette catégorie lui permettrait en effet d’accumuler des points de Super Licence supplémentaires. Mais cette perspective ne correspond pas nécessairement aux intentions que l’Américain avait exprimées jusqu’à présent.

Son passage en F2 devait avant tout servir de tremplin vers la Formule 1, et non devenir un engagement prolongé dans les catégories de promotion. Herta reconnaît toutefois qu’il dispose de plusieurs possibilités pour la suite de sa carrière.

"Je pense que c’est quelque chose dont nous devons encore discuter et, vous savez, plusieurs options s’offrent à moi."

"Mais comme je l’ai déjà dit, c’est là-dessus que je concentre tous mes efforts actuellement, et c’est là que je veux être. Donc, vous savez, c’est l’objectif."

Herta est également revenu sur son expérience en Formule 2, une catégorie dont il a découvert certaines contraintes après plusieurs saisons passées au plus haut niveau du sport automobile américain.

Interrogé sur le plaisir qu’il avait pris à disputer ce championnat, il a reconnu que l’expérience comportait des aspects positifs et négatifs.

"Je pense que c’est différent."

"Je pense que les aspects que l’on apprécie moins, c’est de redevenir un pilote de catégorie junior, où il faut se lever très tôt. Vous êtes les premiers en piste et les derniers à partir. Vos laissez-passer pour le parking sont nuls, donc il y a quelques mauvais côtés."

"Mais, vous savez, je pense que le simple fait de pouvoir apprendre... C’est presque comme apprendre un nouveau métier. Ces voitures sont tellement différentes de celles que j’ai pilotées par le passé, et pouvoir me mettre au défi sur cet aspect a été très agréable cette année."

"Je pense que certains résultats ont été moins agréables, mais, vous savez, j’essaie toujours de prendre du recul et de mesurer la chance que j’ai d’être dans cette situation."