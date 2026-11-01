Bearman inquiet après l’éviction d’Ocon : ’je suis profondément stressé’

Oliver Bearman ne cache pas son inquiétude après la mise à l’écart soudaine d’Esteban Ocon chez Haas, à quelques heures des derniers essais libres du Grand Prix de Mexico. Le Britannique, qui affirme ne pas connaître les raisons exactes de cette décision, reconnaît être profondément préoccupé par la situation de son coéquipier, remplacé par Ryo Hirakawa pour le reste du week-end. Alors que des informations évoquant un possible incident entre Ocon et le directeur de l’écurie, Ayao Komatsu, ont été fermement démenties par le Français, Bearman tente de maintenir l’équipe concentrée sur la course et d’accompagner son nouveau coéquipier dans ses premiers pas en Grand Prix de Formule 1.

L’annonce a surpris le paddock samedi matin, lorsque Haas a confirmé qu’Esteban Ocon ne participerait pas à la suite du Grand Prix de Mexico. Le Français, pourtant présent au début du week-end, a été remplacé par le pilote de réserve Ryo Hirakawa avant la troisième et dernière séance d’essais libres.

L’écurie américaine n’a pas précisé les raisons de cette décision dans son communiqué officiel. Interrogé ensuite par les médias, Ayao Komatsu a également refusé d’entrer dans les détails, tout en écartant une éventuelle maladie du pilote français.

"Oui, je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais je peux au moins vous dire qu’il n’est pas malade. C’est tout ce que je peux vous dire."

Cette absence d’explications a alimenté les interrogations autour de la situation d’Ocon, déjà engagé dans une période délicate concernant son avenir en Formule 1.

Le quotidien français L’Équipe a rapporté qu’une réunion entre Ocon et Komatsu se serait terminée brusquement, évoquant une "possible altercation physique".

Une hypothèse catégoriquement rejetée par le pilote français, qui a publié une déclaration sur le réseau social X afin de répondre aux informations circulant à son sujet.

Dans son communiqué, Ocon a confirmé qu’une discussion avait eu lieu entre les parties concernées à la suite d’une divergence de points de vue. Il a toutefois fermement contesté toute accusation de violence physique.

"Je souhaite répondre officiellement à certaines informations et spéculations médiatiques concernant cette situation. Hier soir, une divergence de points de vue a donné lieu à une discussion entre les parties concernées. Même si je reconnais que cette discussion a eu lieu, je rejette catégoriquement toute information ou accusation laissant entendre qu’une quelconque forme de violence physique aurait été utilisée pour résoudre des différends, de quelque nature que ce soit."

"Je condamne fermement la violence sous toutes ses formes et je suis profondément convaincu que les désaccords doivent toujours être gérés avec professionnalisme, respect et compréhension mutuelle. Je demande que les spéculations soient évitées pendant que cette affaire est traitée."

Les circonstances précises ayant conduit Haas à remplacer Ocon n’ont donc pas été publiquement établies.

Mais indépendamment des raisons de cette séparation soudaine pour le week-end mexicain, l’équipe a dû revoir son organisation sportive dans un délai particulièrement court.

Pour Oliver Bearman, cette décision a eu des conséquences immédiates. Le Britannique s’est retrouvé du jour au lendemain dans la position du pilote le plus expérimenté du duo engagé par Haas à Mexico, avec un nouveau coéquipier qui s’apprête à disputer son premier Grand Prix de Formule 1.

Interrogé après les qualifications de samedi, Bearman a reconnu que la situation était particulièrement difficile à vivre. Il affirme notamment ne pas disposer d’informations précises sur ce qui s’est réellement passé entre Ocon et l’équipe.

"Oui, non, bien sûr, je suis fondamentalement stressé par cette situation."

"C’est une situation vraiment difficile, et je ne sais pas exactement ce qui se passe, pour être tout à fait franc avec vous."

"Mais ce n’est jamais une situation heureuse lorsque ce genre de choses se produit."

Bearman n’a pas cherché à commenter davantage les circonstances de la mise à l’écart de son coéquipier.

Ses déclarations témoignent néanmoins de l’incertitude qui règne autour de cette décision, y compris parmi les pilotes de l’écurie.

Hirakawa propulsé dans son premier Grand Prix

Le remplacement d’Ocon offre à Ryo Hirakawa une occasion inattendue de prendre le départ d’un Grand Prix de Formule 1.

Le Japonais avait déjà participé à la première séance d’essais libres vendredi, en prenant le volant de la Haas VF-26 habituellement confiée au Français.

Cette apparition s’inscrivait alors dans le programme réglementaire de séances réservées aux pilotes débutants que les équipes doivent effectuer au cours de la saison. Mais après l’annonce de samedi matin, Hirakawa a retrouvé la monoplace pour les EL3, cette fois dans la perspective de disputer l’intégralité du reste du week-end.

Il a terminé cette dernière séance avec le 19e chrono, avant de se qualifier également à la 19e place pour la course de dimanche. Le Japonais gagnera toutefois une position sur la grille et s’élancera 18e, à la suite de la disqualification de Liam Lawson pour une infraction technique concernant le déploiement de l’énergie électrique.

Hirakawa doit ainsi préparer ses débuts en Grand Prix dans des circonstances inhabituelles, avec un temps d’adaptation particulièrement limité.

Bearman aide Hirakawa à accélérer son apprentissage

Face à cette situation, Bearman explique avoir immédiatement cherché à soutenir son nouveau coéquipier.

Le Britannique souhaite lui permettre d’assimiler le plus rapidement possible les exigences d’un week-end de Grand Prix, alors que le Japonais doit désormais se préparer à une course complète.

"Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai évidemment aidé Ryo autant que possible pour accélérer son apprentissage, et oui, je suis également très heureux pour lui qu’il puisse vivre sa première expérience en F1."

Bearman a également confié que les images du garage Haas pendant les EL3 lui avaient rappelé ses propres débuts dans la discipline. La présence de nombreuses caméras autour de Hirakawa lui a fait revivre une situation similaire à celle qu’il avait lui-même connue quelques années auparavant.

"Ce sera un excellent souvenir pour lui et une expérience fantastique, mais évidemment dans des circonstances vraiment compliquées et tristes."

Malgré la tension entourant le week-end de Haas, Bearman a également conservé une pointe d’humour lorsqu’il a été interrogé sur les conseils qu’il pourrait donner à son nouveau coéquipier avant la course.

"Attaque, attaque ! Freine au panneau des 50 mètres au virage 1, et vas-y à fond."