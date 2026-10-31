Écarté par Haas F1, Ocon sort du silence face aux accusations de violence

Esteban Ocon est sorti du silence après son éviction surprise du Grand Prix de Mexico par Haas. Alors que plusieurs informations faisaient état d’une vive altercation avec des membres de l’écurie américaine, voire d’un affrontement physique avec son directeur Ayao Komatsu, le pilote français a publié un communiqué pour démentir catégoriquement toute forme de violence. Ocon reconnaît qu’un désaccord a donné lieu à une vive discussion vendredi soir, mais assure qu’aucun geste violent n’a été commis. Il appelle désormais à mettre fin aux spéculations, tandis que Haas continue de garder le silence sur les raisons précises de son remplacement par Ryō Hirakawa.

Le mystère entourant le remplacement d’Esteban Ocon au Grand Prix de Mexico continue d’alimenter les discussions dans le paddock. Haas a confirmé que Ryō Hirakawa prendrait la place du Français pour le reste du week-end, sans fournir d’explication officielle sur les circonstances de cette décision.

L’écurie américaine s’est contentée de préciser que l’absence d’Ocon n’était pas liée à un problème de santé, laissant la porte ouverte à de nombreuses interrogations.

Plusieurs informations ont rapidement circulé concernant les événements qui auraient précédé cette décision. Selon certains récits, des tensions seraient apparues lors de la deuxième séance d’essais libres, à la suite d’un échange radio animé entre Ocon et son ingénieure de course Laura Mueller.

Le désaccord aurait porté sur une modification imposée du programme pneumatique, avec un passage des gommes tendres aux gommes mediums.

D’autres informations sont allées plus loin, évoquant une possible confrontation dans le paddock entre le pilote français et le directeur de Haas, Ayao Komatsu.

Ces différentes versions n’ont toutefois pas été officiellement confirmées.

Interrogé sur la situation, Komatsu a refusé de commenter les détails internes de l’affaire, sans confirmer ni démentir que le différend survenu pendant les essais libres était à l’origine de la mise à l’écart d’Ocon.

Ocon reconnaît un désaccord, mais nie toute violence

Face à l’ampleur prise par ces spéculations, Esteban Ocon a décidé de prendre publiquement la parole.

Dans un communiqué, le Français revient sur la décision de Haas et souhaite répondre directement aux informations évoquant un éventuel incident physique avec un membre de l’équipe.

"À la suite de la récente décision de Haas F1 Team confirmant que je ne participerai pas au Grand Prix de Mexico ce week-end, je souhaite répondre officiellement à certaines informations publiées dans les médias ainsi qu’aux spéculations entourant cette situation."

Le pilote reconnaît qu’un désaccord a bien eu lieu et qu’il a donné lieu à une discussion entre les personnes concernées.

Il ne précise cependant ni l’identité de ces personnes ni la nature exacte du différend.

En revanche, il dément sans ambiguïté les accusations selon lesquelles la situation aurait dégénéré en affrontement physique.

"Hier soir, une divergence de points de vue a donné lieu à une discussion entre les parties concernées. Bien que je reconnaisse que cette discussion a eu lieu, je rejette catégoriquement toute information ou accusation laissant entendre qu’une quelconque forme de violence physique aurait été utilisée pour régler un désaccord, quelle qu’en soit la nature."

Cette déclaration constitue la première prise de position directe du Français depuis l’annonce de son remplacement.

Elle confirme l’existence d’une discussion liée à des divergences de points de vue, mais ne permet pas d’établir si celle-ci est directement à l’origine de la décision prise par Haas.

Ocon insiste également sur ses principes personnels et sur la nécessité de gérer les désaccords de manière professionnelle.

Le Français tient à se dissocier clairement de toute accusation de comportement violent, alors que certaines rumeurs ont pris une ampleur importante depuis son retrait du Grand Prix.

"Je condamne fermement la violence sous toutes ses formes et je crois profondément que les désaccords doivent toujours être gérés avec professionnalisme, respect et compréhension mutuelle."

Il demande par ailleurs que les discussions publiques autour de cette affaire ne se transforment pas en nouvelles spéculations, alors que les circonstances exactes de sa mise à l’écart restent inconnues.

"Je demande respectueusement que les spéculations soient évitées pendant que cette affaire est en cours de traitement."

"De nouvelles informations seront communiquées en temps voulu."

Haas toujours silencieuse sur les raisons de son remplacement

Pour le moment, Haas n’a pas expliqué pourquoi Ocon a été retiré de sa monoplace en plein week-end de Grand Prix.

Le Français a été remplacé par Ryō Hirakawa, pilote de réserve de l’équipe, qui avait déjà participé à la première séance d’essais libres à Mexico.

Le Japonais de 32 ans a ainsi obtenu l’occasion de faire ses débuts en course en Formule 1, aux côtés d’Oliver Bearman.

L’incertitude concerne également la suite de la saison, puisque Haas n’a pas encore précisé si Ocon pourrait retrouver son volant lors des prochaines manches. Le communiqué du Français ne donne aucune indication supplémentaire sur ce point.

En reconnaissant l’existence d’un désaccord tout en rejetant catégoriquement les accusations de violence physique, Ocon cherche avant tout à clarifier un aspect particulièrement sensible de cette affaire.

Mais les raisons précises de son remplacement, la nature du différend et ses éventuelles conséquences restent à établir.

Dans l’attente de nouvelles communications, la seule certitude est que le Français conteste formellement toute implication dans un affrontement physique, tandis que Haas continue de préserver la confidentialité des discussions internes ayant précédé sa mise à l’écart.