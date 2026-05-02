Mercedes F1 s’incline devant des rivales ’inquiétantes’ lors du Sprint de Miami

George Russell a terminé quatrième du Sprint de Miami sur tapis vert, après la pénalité imposée à son équipier Andrea Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes F1 reprend deux points à l’Italien, réduisant l’écart au championnat à sept unités.

Mais Mercedes n’est plus la force dominante qu’elle était en ce début de saison, au moins tant que les évolutions attendues ne sont pas apportées, et l’important est de réussir les meilleurs résultats possibles.

"Pas vraiment, c’est toujours un défi, la voiture glisse beaucoup, même pour les McLaren qui sont les plus rapides. C’est un circuit que je n’ai jamais vraiment aimé, je n’aime pas la manière dont on doit conduire la voiture et c’est ce à quoi excelle mon équipier" a noté Russell.

Le Britannique s’inquiète surtout du retour des rivales de l’équipe : "Je termine quatrième, mais les progrès réalisés par McLaren, Ferrari et Red Bull sont évidemment un peu inquiétants. C’est ça l’essentiel."

Andrea Kimi Antonelli s’élançait en première ligne, mais il a raté son départ et a terminé quatrième, avant d’être pénalisé et repoussé en sixième place pour avoir dépassé les limites de piste. Mais l’Italien est surtout frustré par un départ raté, alors qu’il pense avoir fait le nécessaire pour prendre un bon envol.

"Au départ, la procédure était bonne, donc on doit voir ce qui s’est passé, car j’ai bien relâché et j’ai tout fait bien pour une fois, donc c’est dommage de ne pas avoir pris un meilleur départ car ça a compromis ma course" a déclaré Antonelli.

Il veut faire mieux en course mais reconnait que Mercedes n’a pas l’aisance des premières courses : "On est en difficulté ce week-end pour être honnête, mais le rythme n’était pas mauvais à la fin. C’est difficile, mais on se concentre sur les qualifications maintenant."

Toto Wolff a confirmé peu après que c’est un problème technique pour Antonelli qui lui a coûté cher au départ.

"Nous savions que nous n’étions pas synchronisés avec les autres, avec nos améliorations prévues pour Montréal. Nous espérions pouvoir maintenir un bon chrono malgré tout, mais un départ aussi catastrophique, qui n’était absolument pas de la faute de Kimi, mais un problème technique de notre côté, complique les choses."

À la question de savoir si les modifications apportées à la réglementation moteur ont pénalisé Mercedes, le directeur d’équipe répond : "Absolument pas. Ce sera une course au développement tout au long de la saison, et celui qui gagnera quelques dixièmes de seconde en avance aura l’avantage."