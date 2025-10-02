Verstappen explique pourquoi rouler en GT3 ’sera compliqué’ en 2026

Max Verstappen a remporté sa première course en GT3 au Nürburgring le week-end dernier, ce qui l’encourage à se lancer dans la catégorie en 2026. Mais le quadruple champion du monde de F1 prendra sa décision sur son calendrier plus près de l’échéance, même s’il espère participer aux 24 Heures du Nürburgring en 2026.

"Oui, c’était vraiment amusant, j’ai préparé ça depuis un moment" a déclaré Verstappen. "Ce sont juste deux très belles journées, encore une fois en course sur le mouillé puis sur le sec, juste pour acquérir de plus en plus d’expérience."

"Bien sûr, gagner, c’est un bonus supplémentaire. Mais est‑ce que ça fait de moi un meilleur pilote ? Je pratique ça depuis des années sur le simulateur, donc pour moi le faire maintenant pour de vrai, ce n’est pas très différent, mais ça ne fait décidément pas de mal."

Un programme plus complet en 2026 reste en suspens : "Cela dépend de beaucoup de choses, pour être honnête. Ça dépend d’abord de la F1, je soupçonne qu’avec les règles l’an prochain ça va être très compliqué dès le départ, il y a des inconnues quoi qu’il arrive. Ça sera probablement un peu plus animé qu’à la fin d’un cycle réglementaire."

"De plus, il y a aussi le programme de l’équipe GT3, quelle voiture on va faire courir l’an prochain et tout ça, donc beaucoup de choses doivent encore se mettre en place avant que je puisse vraiment planifier ça à l’avance pour les pilotes déjà dans l’équipe, et moi aussi."

"Nous voulons revenir là‐bas, je ne sais juste pas pour l’instant combien de courses je pourrai faire l’an prochain, mais s’il y a une opportunité et que j’en ai envie, en plus de ce qui se passe en F1, alors assurément."

Et de confirmer que son engagement en Formule 1 aura toujours la priorité : "La F1 reste mon objectif principal, ce sont beaucoup de courses mais c’est ce pour quoi j’ai signé, donc pour moi ce n’est pas quelque chose qui me contrarie ou me déçoit."

"Je sais aussi que je ne vais pas faire ça pour toujours, donc c’est aussi simplement de m’assurer que tout est bien géré avec l’équipe GT3 et qu’elle tourne bien, et pour moi c’est assez facile, si je veux, de sauter dedans et participer."

Les autres pilotes saluent cet accomplissement

Les autres pilotes ont été impressionnés par cette excursion réussie en GT, dont son ancien équipier Pierre Gasly : "J’ai vu quelques extraits. Je suis allé sur internet pour regarder le départ de la course et je me suis renseigné sur quelques éléments pour voir comment ça s’est passé."

"Non, je dois dire, je trouve ça vraiment cool. C’est génial que Max ait l’opportunité d’organiser ces choses. Au final, c’est super. On en arrive à un point où, pour lui, il a son équipe, ses voitures, il a… disons qu’il a une belle organisation pour aller faire ce type de courses."

"Je pense que c’est bon pour le sport. Et au final, ça ne me dérangerait pas de le rejoindre un jour sur certaines de ces courses parce que je trouve ça tout simplement incroyable."

"Évidemment, on aime les voitures, on aime la course. Je trouve que le fait de prendre quelqu’un du monde du simulateur aussi, c’est une histoire assez unique. Je trouve ça vraiment respectueux et vraiment cool de sa part de faire tout ça."

Interrogé sur la possibilité que son contrat avec Alpine F1 lui permette de courir dans d’autres championnats, Gasly a ajouté : "Je n’ai pas demandé si je pourrai courir sur une Ferrari. Mais j’ai envie de courir, j’aime ça. Mais pour moi, à ce stade, ce n’est tout simplement pas si facile d’organiser ce genre de choses."

"Quitte à le faire, je veux bien faire. Je veux m’entraîner, faire des kilomètres dans les voitures. Le faire avec des gens en qui j’ai confiance, qui peuvent fournir une bonne mise au point. Je pense que je n’ai pas encore ça, alors ça va demander un peu plus d’énergie, etc. Et ce n’est pas le bon moment."

Tout en confirmant qu’il serait intéressé de s’attaquer à la Nordschleife, Gasly a ajouté qu’il y a "des discussions" au sujet d’une opportunité dans l’Hypercar Alpine aux 24 Heures du Mans : "La Nordschleife est un circuit emblématique. Je pense que c’est tout simplement fou. Il n’y a rien qui s’en rapproche, vraiment. Donc oui, clairement intéressé."

"Oui, il y a des discussions [pour Le Mans]. Mais encore une fois, tout est question de trouver le bon moment et la bonne manière de le faire. Il y a des discussions, mais disons que c’est encore loin pour en faire quelque chose de concret."

Cette réussite de Verstappen amène les pilotes de F1 à se demander s’ils aspirent à la même trajectoire. George Russell en fait partie, tout en admettant que c’est plus facile pour Verstappen compte tenu de sa longue liste de succès.

"C’est incroyable, pour être honnête" a dit Russell. "Je pense qu’on en est tous un peu jaloux, parce que pouvoir d’abord faire ce que tu aimes en Formule 1, mais ensuite pouvoir sortir et courir d’autres séries à loisir... je ne pense pas que ce soit si simple pour d’autres de le faire."

"Mais tu as ce droit quand tu gagnes quatre championnats du monde, et nous sommes ici tous pour gagner le premier. Peut‑être qu’après quatre championnats à notre actif, on pourra choisir de faire la même chose. Mais non, je le respecte beaucoup et j’aimerais certainement le faire un jour. C’est super."

L’aventure d’endurance de Verstappen peut être perçue comme rafraîchissante : elle rappelle les premières époques où les pilotes couraient dans plusieurs catégories, plutôt que de se spécialiser comme c’est le cas de la plupart des concurrents de F1 aujourd’hui.

Lorsqu’on lui demande si cela contribue à ce qu’il laissera comme héritage, son rival Lando Norris est forcément impressionné : "Je ne sais pas à quel point ça ajoute à sa grandeur ou non, mais le fait qu’il puisse aller dans n’importe quelle série et être le meilleur montre à quel point il est bon."

"Je l’ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu’il est né pour être, et qu’il restera, l’un des meilleurs de tous les temps. Donc je pense que pour quiconque ait une chance de l’affronter et de le battre, c’est parfois assez mince. Mais non, c’est cool. Je le respecte. Je pense que c’est une super chose. Si je pouvais y aller et le faire davantage, peut‑être que je le ferais."

Alex Albon a lui aussi salué Verstappen et son exploit. Le pilote Williams F1 avait passé une année loin de la F1, en DTM. Cette année avait-elle été utile pour perfectionner ses compétences ?

"Bravo à Max d’abord ! Piloter différentes voitures est très enrichissant – un peu comme son ’vocabulaire’. On lit un livre, on enrichit son vocabulaire ; on pilote différentes voitures, on enrichit ce qu’on appelle notre boîte à outils. On apprend différentes manières de piloter vite, on appréhende différentes techniques, on relève différents défis, on définit différents critères en termes de limites de la voiture et de la façon de les contourner."

"Les GT sont équipées de systèmes électroniques – ABS, contrôle de traction – et on a parfois l’impression de piloter à la limite des systèmes plutôt qu’à celle de l’adhérence des pneus, du moins pour moi. Max est quelqu’un qui adore ce qu’il fait et qui conduit tout ce qu’il peut. Si vous lui parlez, vous constaterez qu’il réfléchit vraiment à ces choses et essaie de progresser en tant que pilote. C’est vraiment génial de voir quelqu’un partager sa passion."

"J’ai trouvé mon année en DTM très difficile, mais j’ai appris une nouvelle façon de piloter. Même aujourd’hui – karting, activités variées, même rallye, conduite sur glace – il existe de nombreuses façons de s’améliorer et d’être plus complet."