Verstappen est ’très content’ d’être 3e après ’un week-end difficile’
Le pilote Red Bull était pessimiste quant à ses chances
Max Verstappen ne s’attendait pas à terminer dans le top 5 ce week-end en qualifications mais comme souvent, le pilote Red Bull a affiché un pessimisme injustifié. Qualifié troisième, le Néerlandais semble être nettement plus rapide que ses principaux rivaux en tant que meilleur derrière les McLaren.
Il devance d’ailleurs un pilote surprenant sur la grille en la personne d’Isack Hadjar, et c’est une surprise pour lui de se retrouver en deuxième force de la grille derrière Oscar Piastri et Lando Norris.
"Ce week-end jusqu’ici a été difficile pour nous, et la qualification a été le mieux pour nous. C’est exactement ce qu’on veut, et je suis très content. L’énergie du public a été incroyable tout le week-end. L’ambiance dans les tribunes est toujours très spéciale" a déclaré Verstappen.
Verstappen n’est pas confiant dans sa capacité à aller chercher les deux occupants de la première ligne en course, mais il sait que le dimanche pourrait être perturbé par la pluie.
"On verra ce qu’on peut faire, les McLaren ont été très rapides tout le week-end et c’est important de se concentrer sur notre propre week-end. On verra ce qu’on peut faire demain pendant la course."
