Piastri a pris la main ’au bon moment’, ce n’est ’pas la fin du monde’ pour Norris

Oscar Piastri a créé la surprise en battant son équipier Lando Norris pour la pole position, alors que le Britannique était en tête des trois séances d’essais libres. Le pilote McLaren F1 a pris le meilleur pour 12 millièmes de seconde et se félicite d’avoir fait mieux quand il le fallait.

"C’était la définition d’être là au bon moment. Le week-end a été bon, mais je n’arrivais pas à aller plus vite. Mais je suis content d’être en pole, les points se marquent demain mais le week-end était difficile donc je suis content" note Piastri.

Interrogé sur ce qu’il a fait pour aller chercher la pole, il explique sa progression dans le week-end : "On essaie de grappiller du temps à chaque tour en essais, et j’ai réussi à progresser dans les endroits où ce n’était déjà pas mal et ça a fait la différence. Ca m’a permis d’aller plus vite et je suis content."

La course sera certainement intense entre les deux hommes, alors que la pluie menace toujours : "On verra ce qu’on aura demain, on essaie de se battre l’un et l’autre chaque week-end et certaines choses pourraient changer la hiérarchie, donc on verra demain."

Lando Norris était quelque peu déçu de rater la pole position, mais il avait raté le départ l’an dernier depuis la première place de la grille. Il ne baisse pas les bras après ce revers et assure qu’il n’est pas non plus trop frustré.

"Oui et non, on a été très proches tout le week-end et on sait que ça peut aller dans un sens ou dans l’autre. C’est décevant de ne pas être en pole position mais c’est très proche et c’étaient de bons tours, ce n’est pas la fin du monde" a déclaré Norris.

"Avec le vent comme ça, on manque parfois de chance. C’est difficile, j’ai fait un bon tour en Q1, mais j’ai eu un peu de vent de face en Q3, je ne sais pas si c’était là que ça s’est passé. Mais Oscar a bien piloté tout le week-end et ça se joue à pas grand chose."

Entre le départ, les stratégies et la possible pluie, le Britannique reste confiant : "J’avais eu un départ difficile l’an dernier, on verra si l’intérieur est mieux ! On verra aussi ce que donne la météo, et la course sera longue."