Tsunoda était ’à la limite’ et échoue en Q2, loin de Verstappen
Le Japonais admet que c’est un résultat "difficile"
Yuki Tsunoda restait sur deux qualifications prometteuses face à Max Verstappen en Belgique et en Hongrie, avec deux samedis terminés à deux et un dixième de son chef de file chez Red Bull respectivement.
Mais le pilote japonais a connu une qualification beaucoup plus difficile à Zandvoort ce samedi à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas, puisqu’il a terminé à exactement une demi-seconde de Verstappen, ce qui lui a valu une élimination en Q2.
"Pour être honnête, en Q1 je me sentais à la limite. J’ai fait de mon mieux aujourd’hui, je dois voir comment je peux progresser. Mais j’étais content de mon tour, donc c’est plutôt difficile" a déclaré Tsunoda.
Interrogé sur ce qu’il pourrait faire pour réussir à améliorer sa voiture, alors que le régime de Parc Fermé s’applique désormais jusqu’à la course, le Japonais est sceptique : "Je ne sais pas".
Tsunoda ne désespère pas encore d’une arrivée dans les points demain en course avec une position de départ en sixième ligne : "Je vais faire de mon mieux pour marquer des points, je n’en suis pas très loin. Tout peut arriver donc je ferai le maximum."
