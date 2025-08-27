Colapinto lance la mission sauvetage de son baquet chez Alpine F1

Franco Colapinto va bientôt marquer sa première année complète passée en Formule 1, qui avait commencé à Monza l’an dernier avec Williams.

Mais le pilote Alpine connait déjà bien Zandvoort, puisqu’il avait pu y rouler avec une Alpine A523 de 2023 au mois de mai dernier, dans le cadre d’essais privés d’anciennes F1, appelés TPC.

L’Argentin va lancer aux Pays-Bas sa campagne pour tenter de sauver son baquet. Colapinto n’a en effet pas vraiment convaincu et il est loin d’être en position de force pour rester chez Alpine en 2026 si ses résultats restent aussi éloignés de ceux de Pierre Gasly.

Il revient en tout cas en forme et prêt pour faire les dix meilleures courses possibles afin de convaincre Flavio Briatore de le conserver. Ses chances ont d’ailleurs probablement augmenté avec l’engagement de Sergio Perez et Valtteri Bottas par Cadillac F1, deux pilotes qui avaient discuté avec Alpine ces dernières semaines.

"J’ai passé de superbes vacances et du temps précieux avec ma famille et mes amis tout en profitant du climat méditerranéen pendant la pause estivale. J’ai aussi mis l’accent sur mon entraînement et ma préparation physique, et je suis prêt à reprendre la piste pour lancer la seconde moitié de saison."

"L’équipe a vraiment travaillé dur depuis le début de l’année, ce dont je suis reconnaissant, et tout le monde avait besoin d’un peu de repos bien mérité. Nous nous concentrons maintenant sur les deux derniers rendez-vous européens du calendrier avant une série de courses sur d’autres continents."

"Les Pays-Bas occupent une place à part dans mon cœur puisque j’ai passé la majeure partie de ma carrière en formules de promotion chez Van Amersfoort Racing et MP Motorsport, deux structures néerlandaises."

"J’aime beaucoup le circuit de Zandvoort. J’y ai d’ailleurs réalisé des essais avec l’écurie plus tôt dans l’année avec la voiture de 2023 dans le cadre de notre programme TPC. C’était l’un de mes premiers roulages avec Alpine."

"Ce week-end marque aussi le premier anniversaire de mes débuts en Formule 1. Cette année a été un véritable tourbillon, avec beaucoup de hauts et quelques bas, mais tout cela a servi mon développement. La météo s’annonce assez mitigée, donc nous essaierons de saisir toutes les occasions qui se présenteront pour obtenir un résultat positif en cette rentrée."