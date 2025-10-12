Verstappen doit imiter Räikkönen s’il veut battre les pilotes McLaren F1

Alors que la saison 2025 entre dans son dernier quart, Max Verstappen se retrouve dans une position où il doit faire un retour presque impossible. Avec six courses restantes, soit 25 % du calendrier, le triple champion du monde accuse un retard de 63 points sur Oscar Piastri, actuel leader du championnat.

L’Australien cumule 336 points contre 273 pour le pilote Red Bull. Cet écart représente 81,3 % du total de Piastri, un chiffre significatif mais pas insurmontable si l’on tient compte du barème actuel de la F1, avec plus de 10 points à reprendre à son rival par week-end.

Il reste en effet 174 points à distribuer grâce aux six Grands Prix et trois week-ends sprint. Ainsi, l’écart de Verstappen ne constitue que 36 % du total encore en jeu. En l’absence des Sprints, ce déficit s’élèverait à environ 42 %, un chiffre qui évoque une autre remontée historique, celle de Kimi Räikkönen en 2007.

Le contexte technique et sportif de 2025 joue clairement en faveur du Néerlandais. Contrairement à 2007, où une victoire rapportait au maximum 10 points, une victoire sur un week-end Sprint peut désormais rapporter jusqu’à 33 unités.

Verstappen bénéficie aussi d’un regain de forme indéniable car il a terminé deuxième ou mieux lors des quatre dernières courses, et sa monoplace RB21 semble redevenue ultra-compétitive face à la McLaren MCL39.

"Nous comprenons beaucoup mieux la voiture, nous nous sommes clairement améliorés ces dernières courses", affirmait Verstappen après le Grand Prix de Singapour, visiblement rassuré par les progrès de son équipe sur un circuit qui était pourtant peu favorable à la RB21 sur le papier.

Autre élément à prendre en compte, Verstappen n’est pas le seul rival d’Oscar Piastri. Lando Norris, également dans la lutte pour le titre, pourrait perturber les ambitions de son coéquipier. Cela rappelle également la saison 2007, lorsque deux pilotes d’une même équipe se disputaient le championnat, et cette équipe était déjà McLaren !

À quatre courses de la fin du championnat 2007, Kimi Räikkönen semblait hors course. Avec 74 points contre 92 pour Lewis Hamilton, le pilote Ferrari comptait 18 longueurs de retard, soit 80,4 % du total du leader. Surtout, seuls 40 points restaient à prendre, rendant la tâche presque impossible.

Une tâche qui s’était encore compliquée après le Japon, où il possédait 17 points de retard sur Hamilton et cinq sur Alonso, alors que 20 restaient à distribuer en Chine et au Brésil. Et pourtant, le Finlandais a réalisé l’un des plus grands retours de l’histoire de la Formule 1.

En remportant les Grands Prix de Chine et du Brésil, et grâce à une erreur majeure de Hamilton à Shanghai, où McLaren n’a pas rappelé son pilote à temps au stand, et à un raté total des deux pilotes McLaren au Brésil, Räikkönen a coiffé ses rivaux au poteau et décroché le titre pour un seul point.

Ce scénario avait été rendu possible par une lutte interne chez McLaren entre Alonso et Hamilton. Le risque de voir les McLaren se prendre des points en 2025 n’est pas sans rappeler le scénario de la saison s’étant déroulée il y a 18 ans, qui est encore un des plus grands fiascos de McLaren sous la responsabilité de Ron Dennis.