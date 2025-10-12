Ecclestone : Piastri est le 2e meilleur pilote de F1 après Verstappen

Oscar Piastri est peut-être sur la bonne voie pour devenir champion du monde de Formule 1 pour la première fois cette saison et, pour Bernie Ecclestone, l’ancien patron de la catégorie reine du sport automobile, ce serait mérité.

Le Britannique avait déjà chanté les louanges de l’Australien en 2023, comparant d’ailleurs Piastri à Alain Prost, son pilote préféré.

"Si j’étais propriétaire d’une écurie, je pense que je ferais appel à ce jeune Australien, il me rappelle beaucoup Alain," disait-il déjà il y a deux ans. "Max est le meilleur pilote de tous les temps. Sans aucun doute. Avant, je disais Alain. Maintenant, je dirais Max. C’est le meilleur. Il est le plus brillant pour tirer le meilleur parti de la voiture. Il ne rigole pas."

Et selon Ecclestone, Piastri est aujourd’hui le deuxième meilleur pilote sur la grille de la F1, toujours derrière Max Verstappen. Aujourd’hui, Piastri dispose de 22 points d’avance sur Lando Norris et 63 points sur Verstappen.

"Oscar fait le job," commente Ecclestone à Sport.de.

"Quand il fait des erreurs, il le reconnait et ne blâme pas les autres ou ne cherche pas d’excuses. Il fait juste en sorte de ne pas les répéter. On ne l’a jamais vu faire la même erreur deux fois."

"Il est le meilleur pilote après Max Verstappen."

Ecclestone a aussi tenu à souligner que le duo de McLaren, Piastri-Norris, avait "de la chance car il se trouvait dans la bonne équipe au bon moment".

"Parce qu’il y a certainement eu des pilotes qui étaient meilleurs que ceux d’aujourd’hui, mais qui n’ont jamais eu l’occasion de montrer leurs talents à qui que ce soit."

"Zak Brown fait du très bon travail avec McLaren. Je lui ai dit récemment, car je le connais depuis longtemps : ’Je ne pense pas que tu sois très talentueux, mais l’un de tes talents est de savoir choisir les bonnes personnes pour travailler avec toi’."