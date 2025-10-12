Lawson explique comment la pression de Red Bull l’a aidé

Liam Lawson estime que le fait d’avoir été exposé à la pression liée au fait de rouler pour Red Bull dès le début de sa carrière, autant comme membre de l’académie depuis 2019 ou en tant que titulaire début 2025, lui a été bénéfique lorsqu’il est arrivé en F1.

Le programme junior de Red Bull F1, supervisé par Helmut Marko, n’hésite pas à se séparer des pilotes qui n’obtiennent pas immédiatement des résultats concrets, et le Néo-Zélandais pense que cela l’a aidé à s’adapter à la pression de la Formule 1.

"C’est quelque chose dont je suis très reconnaissant, d’avoir eu la chance de rejoindre la F1 si jeune [et] d’avoir été exposé à cette pression et à cet environnement dès mon plus jeune âge" a déclaré Lawson à F1.com.

"C’est quelque chose que les autres équipes et les autres pilotes n’ont peut-être pas la chance de vivre. Même si à l’époque je n’aimais pas ça, je suis arrivé en F1 et j’ai réalisé que c’était probablement un avantage que j’appréciais beaucoup plus une fois que j’étais dans le milieu."

Lawson a été promu chez Red Bull au début de l’année, mais a été rétrogradé chez Racing Bulls, et il comprend que l’exclusivité d’un siège en F1 lui impose une pression constante : "Évidemment, je suis toujours sous le feu des projecteurs, je suis toujours sous pression, et cela ne changera pas."

"Quand on est dans ce milieu, c’est toujours difficile, mais je pense que ce sera toujours comme ça. C’est la nature même de ce sport, qui exige des performances de haut niveau. Il y a tellement de grands pilotes et seulement 20 sièges disponibles pour le moment. Ça sera donc toujours comme ça."